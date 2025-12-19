PVFCCo – Phú Mỹ: Năm 2025 ước vượt doanh thu 16.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất – kinh doanh, mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) ước đạt doanh thu trên 16.000 tỷ đồng trong năm 2025, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng do Petrovietnam giao.

Thực tế, năm 2025 không phải là một năm thuận lợi đối với ngành phân bón nói chung và Phú Mỹ nói riêng. Dù giá bán duy trì ở mức cao hơn kế hoạch, thị trường trong nước lại chịu sức ép cạnh tranh gay gắt từ nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ. Giá nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là khí cho sản xuất tiếp tục neo cao, với mức tăng 6,26% so với kế hoạch, cùng với biến động tỷ giá đã đẩy giá thành sản xuất lên cao hơn dự kiến. Bên cạnh đó, chính sách thuế xuất khẩu phân bón chưa được điều chỉnh kịp thời cũng làm giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.

Khó khăn càng lớn khi thời tiết cực đoan và thiên tai diễn biến vô cùng phức tạp vào nửa cuối năm 2025. Mưa lớn, lũ lụt và ngập úng kéo dài tại nhiều địa phương miền Bắc và miền Trung đã làm gián đoạn tiến độ gieo trồng, thu hoạch, ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu và cơ cấu sử dụng phân bón theo mùa vụ. Thiên tai cũng gây áp lực lớn lên hệ thống logistics, từ vận chuyển, lưu kho đến tổ chức phân phối, khiến chi phí gia tăng.

Trước bối cảnh đó, Ban lãnh đạo Phú Mỹ đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động và quyết liệt ngay từ đầu năm, coi quản trị là “đòn bẩy” then chốt để vượt khó. Với nền tảng hơn 22 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã phát huy tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Về sản xuất, Nhà máy Đạm Phú Mỹ luôn vận hành an toàn, ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo nguồn hàng liên tục cho thị trường. Tổng sản lượng sản xuất năm 2025 ước đạt gần 1,18 triệu tấn phân bón và hóa chất, hầu hết các sản phẩm đều ghi nhận kết quả tích cực so với kế hoạch, trong đó sản lượng NPK Phú Mỹ tăng trưởng khoảng 155% so với năm 2024. Nhà máy cũng liên tục cho ra đời các sản phẩm mới như NPK Phú Mỹ SOP, DAP Phú Mỹ, DEF Phú Mỹ Xanh…, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm Phú Mỹ.

Về kinh doanh, điểm sáng là hoạt động kinh doanh hóa chất tiếp tục được Phú Mỹ đẩy mạnh, từng bước trở thành nguồn tăng trưởng doanh thu quan trọng bên cạnh phân bón, với danh mục gồm các sản phẩm chủ lực như NH₃, CO₂, UFC 85 và các dòng hóa chất mới. Đặc biệt, DEF Phú Mỹ Xanh đã được thương mại hóa hiệu quả, mở rộng hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực ngoài nông nghiệp, đáp ứng xu thế kiểm soát khí thải và chuyển dịch xanh của thị trường, đồng thời gia tăng đóng góp của mảng hóa chất trong cơ cấu doanh thu của Tổng công ty.

Kết quả, sản lượng kinh doanh các sản phẩm thương mại, nhập khẩu và sản phẩm mới năm 2025 rất ấn tượng khi ước đạt trên 415 nghìn tấn, chiếm khoảng 27% tổng sản lượng kinh doanh, cho thấy hướng đi đúng đắn trong đa dạng hóa danh mục và nguồn thu đồng thời tạo nền tảng để Phú Mỹ chủ động chuẩn bị và “đón đầu” triển khai các dự án mới trong thời gian tới

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh quốc tế được Phú Mỹ chú trọng đẩy mạnh. Việc gia tăng hiện diện trên thị trường khu vực và từng bước tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao đã góp phần mở rộng không gian tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào thị trường nội địa và nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất – kinh doanh – quản trị, đến trung tuần tháng 12/2025, Phú Mỹ ước cán mốc doanh thu 16.000 tỷ đồng – một mục tiêu đầy thách thức mà công ty mẹ, cổ đông lớn nhất Petrovietnam giao trong kế hoạch tăng trưởng năm 2025.

Là một trong ba đơn vị điển hình của Petrovietnam hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu quản trị và mục tiêu tăng trưởng năm 2025, Phú Mỹ tiếp tục khẳng định năng lực điều hành, khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm 2026 với tâm thế chung “Tiên phong – Vượt trội – Bền vững – Toàn cầu” của toàn Petrovietnam.