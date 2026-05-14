Từ nghi vấn đến sự thật: Hành trình 5 năm tìm lại công lý của CLB Tình Người

(Ngày Nay) - Sau hơn 5 năm kiên trì theo đuổi vụ việc bằng con đường pháp lý, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và giữ vững niềm tin vào công lý, CLB Tình Người đã được các cơ quan có thẩm quyền và Tòa án xác nhận minh bạch trong hoạt động: không có biểu hiện của hoạt động lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để trục lợi; không có biểu hiện gây mất an ninh trật tự trong thời gian hoạt động; không có việc kinh doanh theo phương thức đa cấp, không vi phạm pháp luật..

Là nơi hội tụ của những trái tim nhân ái, trong nhiều năm qua, CLB Tình Người (Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ cộng đồng) đã tham gia nhiều hoạt động xã hội như: mái ấm Tình Người; tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu thanh niên xung phong trên mọi miền Tổ quốc; trao tặng quà cho những người khuyết tật, các cháu học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Các hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) Tình Người minh bạch không vi phạm pháp luật. Đó là khẳng định trong thông cáo báo chí của CLB vừa đưa ra về hành trình 5 năm đi tìm công lý liên quan đến những thông tin được đăng tải trên truyền thông từ năm 2021 - 2026.

Bác Hồ từng dạy “Trung với nước, hiếu với dân” và “Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ”. Trong nhiều năm hoạt động, CLB Tình Người là nơi hội tụ những trái tim nhân ái, có khát vọng cống hiến cho cộng đồng và dân tộc; luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, nhằm kế thừa và phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, trong nhiều năm, CLB Tình Người đã tích cực đóng góp và tham gia vào các hoạt động xã hội như: mái ấm Tình Người; tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng, các cựu Thanh niên xung phong trên mọi miền tổ quốc; trao tặng quà cho những người khuyết tật, các cháu học sinh nghèo vượt khó, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Tuy nhiên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, nhiều thông tin đăng tải trên truyền thông đã gây ảnh hưởng tới uy tín của Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ cộng đồng nói chung và CLB Tình Người nói riêng. Theo đại diện CLB cho biết, thay vì tranh cãi trên mạng xã hội, CLB đã lựa chọn làm việc với các cơ quan chức năng và theo đuổi vụ việc bằng con đường pháp lý với niềm tin rằng: “Sự thật cần được nhìn nhận bằng bằng chứng, sự khách quan và tinh thần thượng tôn pháp luật”.

Và sau 5 năm đi tìm công lý, nhiều cơ quan chức năng đã ban hành các văn bản và kết luận liên quan đến sự minh bạch trong hoạt động của Câu lạc bộ Tình Người.

- Ngày 8/7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội ban hành Công văn số 3117/KH&ĐT-ĐKKD xác định Câu lạc bộ Tình Người không có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi; không có biểu hiện gây mất an ninh trật tự và không có hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Ngày 29/7/2022, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy ban hành Văn bản số 32338/KL-CCT-KTr3 xác định Công ty TNHH Phát triển Trí tuệ cộng đồng thực hiện đầy đủ các quy định thuế của Nhà nước.

- Thông báo số 01/TB-ANĐT-Đ2 ngày 10/3/2023 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hà Nội, Câu lạc bộ Tình Người được xác định không vi phạm pháp luật.

- Ngày 30/9/2025, Tòa án Nhân dân Khu vực I – Hà Nội ban hành Bản án số 628/2025/DS-ST với nội dung yêu cầu báo Đại Đoàn Kết gỡ bỏ 13 bài báo gây ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời đăng cải chính và xin lỗi công khai Câu lạc bộ Tình Người cùng các tổ chức, cá nhân liên quan.

- Ngày 2/4/2026, việc thi hành án đã được thực hiện theo Quyết định thi hành án dân sự số 19257/QĐ-THADS ngày 3/3/2026 với các nội dung gồm Báo Đại Đoàn Kết thông báo đã gỡ bài, đăng cải chính và xin lỗi công khai CLB Tình Người cùng các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Đại diện Câu lạc bộ Tình Người chia sẻ: “5 năm đi tìm công lý không chỉ là hành trình bảo vệ uy tín của một tổ chức mà còn là hành trình giữ vững niềm tin vào điểm tựa Đất nước, vào pháp luật, vào sự thật và tin rằng những giá trị tốt đẹp cuối cùng sẽ được nhìn nhận đúng đắn”.

Từ vụ việc này có thể thấy, trong bối cảnh môi trường thông tin số phát triển mạnh mẽ, việc kiểm chứng thông tin, trách nhiệm trong hoạt động truyền thông cũng như tinh thần thượng tôn pháp luật càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Khép lại hành trình nhiều thử thách, những kết luận rõ ràng, khách quan và chuẩn mực từ các cơ quan chức năng không chỉ góp phần làm sáng tỏ sự việc, mà còn trở thành nguồn động lực lớn lao để Câu lạc bộ Tình Người cùng những người được đón nhận vốn sống trí tuệ tiếp tục giữ vững niềm tin, bền bỉ cống hiến và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đóng góp tích cực cho cộng đồng và dân tộc Việt Nam.