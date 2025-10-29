Từ phim trường đến sân golf – hành trình tìm lại bình yên của diễn viên Thúy Hằng

(Ngày Nay) - Sau vai diễn trong "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ", khán giả không còn thấy Thúy Hằng xuất hiện trên màn ảnh gần ba năm nay. Người phụ nữ từng ghi dấu ấn với những vai diễn nội tâm sâu sắc bỗng rẽ hướng, chọn cuộc sống lặng lẽ, dành thời gian cho gia đình, công việc và… những buổi sáng sớm ở sân golf.

Khoảng lặng sau ánh đèn

Sự “biến mất” của Thúy Hằng từng khiến nhiều khán giả tò mò. Nhưng ít ai biết, đằng sau sự vắng bóng đó là một biến cố không nhỏ – vụ tai nạn ô tô khiến cô phải khâu tới 78 mũi trên mặt. Sau biến cố, cô bắt đầu sống chậm hơn. Đã có nhiều lời mời nhưng nữ diễn viên chưa tìm thấy vai diễn phù hợp để sẵn sàng sắp xếp công việc tại công ty và các dự án khác để theo phim.

Không còn tất bật chạy lịch quay, Thúy Hằng dành nhiều thời gian cho công ty – nơi cô đảm nhiệm vai trò quản lý – và cho gia đình: "Với Hằng, để theo phim ảnh thì mọi thứ phải ổn định. Thúy Hằng là một người mẹ, một người con và một nhà quản lý nên muốn làm nghệ thuật thì gia đình và công việc phải ổn đã. Nếu để ý, khán giả sẽ thấy Hằng khi vào phim đều rất nhập tâm vào nhân vật, diễn bằng nội tâm và dồn nén tất cả cảm xúc ngoài đời của mình. Vài năm gần đây Thúy Hằng không xuất hiện cũng vì lý do như vậy. Cũng có vài phim mời nhưng Hằng luôn phải cân nhắc vì nếu đi phim thời gian dài mà không quan tâm tới công ty thì sẽ hoạt động không hiệu quả.

Hằng muốn khi kinh tế khó khăn nhất, mình luôn ở bên cạnh như một thuyền trưởng để tìm ra đường hướng tốt nhất có thể để tránh những cơn lốc xoáy hay va vào những tảng đá ngầm. Hằng muốn sau này nếu đóng vai phản diện hay nhân vật chính trực thì cũng có khía cạnh khác không giống với các nhân vật mình từng đóng. Hằng hy vọng sau này khi chọn nhân vật nào đó để quay lại màn ảnh, khán giả lúc nào cũng ủng hộ".

Từ phim trường đến sân golf

Người ta gặp lại Thúy Hằng trong một hình ảnh khác hẳn – năng động, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Hóa ra, ngoài phim ảnh, cô đã gắn bó với golf hơn 16 năm nay – một lựa chọn ít ai ngờ tới với một diễn viên.

Cơ duyên bắt đầu khi Thúy Hằng sang Nhật sinh sống sau khi tốt nghiệp đại học: “Thuý Hằng may mắn khi được làm việc cho 1 học viện golf. Càng tìm hiểu mình càng thấy lĩnh vực đó hay bởi khi đó golf ở Việt Nam chưa phát triển lắm. Hằng luôn mong tìm ra cách để người Việt tiếp cận môn thể thao này một cách dễ dàng và đơn giản".

Trở về Việt Nam, Thúy Hằng chọn gắn bó với golf như một công việc nghiêm túc. Tại Hội chợ Mùa thu 2025, khán giả bắt gặp Thúy Hằng biểu diễn thao tác đánh bóng, hướng dẫn người xem cách luyện tập tại chỗ với một mẫu khung tập golf Swing VGS 379. Trước mắt công chúng, Thúy Hằng giờ xuất hiện với hình ảnh của một người phụ nữ từng trải, tận tâm muốn giúp nhiều người hiểu rằng golf không chỉ là môn thể thao “quý tộc”, mà có thể gần gũi, thư giãn và phù hợp với mọi độ tuổi.

Thúy Hằng chia sẻ, golf có câu slogan rất hay là "Hố tiếp theo sẽ làm gì?" Golf có thể dạy ta nhiều điều về sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Khi bạn đánh hỏng một cú, vẫn còn 17 hố phía trước để làm lại. Cũng như cuộc đời, thất bại ở việc này không có nghĩa bạn sẽ thất bại ở việc khác. Golf giúp bạn quên điều đó đi và hình thành tư duy hố sau bạn sẽ thành công. "Nó mang lại nhiều thông điệp và bản thân Hằng mong golf sau này sẽ không còn là môn quý tộc nữa mà là môn thể thao bình thường dành cho mọi đối tượng", cô nói.

Một người mẹ với cách dạy con rất “đời”

Ngoài công việc, Thúy Hằng hiếm khi chia sẻ đời tư. Đây là lần hiếm hoi cô nói về con trai 18 tuổi của mình, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân: "Bạn ấy cao 1,86m và rất ga lăng, biết hỏi han giúp đỡ mẹ. Con có thời gian dài sống ở Mỹ và có quốc tịch Nhật nhưng nói muốn về Việt Nam sống với mẹ và ở đây mới có cảm giác sống ở đất nước mình chứ không phải Mỹ hay Nhật. Với con, Hằng luôn mong muốn là bạn nhiều hơn là mẹ”.

Cô không chiều chuộng con trai như nhiều người nghĩ. Cậu chọn đi học bằng xe bus mỗi ngày, tự chuẩn bị đồ ăn sáng, và nếu có thi lấy bằng lái xe, mẹ sẽ kiểm tra thật kỹ trước khi cho tự đi xe máy: "Tôi nói nếu bạn ấy học lái xe và lấy bằng, tôi kiểm tra mà thấy con có thể lái xe tốt thì sẵn sàng để con đi xe máy đi học như các bạn. Dù con than vãn nhiều về việc đi xe bus phải chờ đợi lâu và thường xuyên phải đứng nhưng tôi luôn rèn con làm gì cũng phải có kế hoạch. Con có thể đi bất cứ phương tiện nào nhưng phải có sự hiểu biết, bởi nó còn liên quan đến tính mạng của mình và người xung quanh chứ không thể đùa cợt được. Tôi luôn nhắc con sống có trách nhiệm với mình, với gia đình và người xung quanh".

***

Trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, livestream, làm nội dung, Thúy Hằng lại chọn cuộc sống bớt ồn ào hơn. Hai năm qua, công việc quản lý của Thúy Hằng gặp không ít khó khăn nhưng cô tâm niệm "mình đã làm việc gì thì luôn cố gắng và làm bằng cái tâm dù việc rất nhỏ, cái đó là cái quý nhất”, Thúy Hằng chia sẻ.

Nhìn lại, Thúy Hằng không xem showbiz là điều phải quay lại bằng mọi giá. "Tôi may mắn vì được đóng phim, được gặp gỡ và trải nghiệm gặp gỡ nhiều người giỏi. Tuy nhiên, tôi thấy những gì họ được hưởng không tương xứng với công sức đã bỏ ra. Để đánh đổi cuộc sống êm đềm của mình để nhận lấy bão giông thì tôi sẽ không chọn," nữ diễn viên mỉm cười.