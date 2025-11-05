Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 - Cầu nối thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững

Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 quy tụ bốn triển lãm quốc tế chuyên ngành tổ chức đồng thời, gồm: Triển lãm Công nghệ điện, Năng lượng tái tạo và Lưu trữ năng lượng tại Việt Nam; Triển lãm Công nghệ HVAC, Hệ thống làm lạnh và Tòa nhà thông minh tại Việt Nam; Triển lãm Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Thiết bị điện năm 2025 do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì; và Sự kiện quốc tế về Công nghệ Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây tại Việt Nam.

Trong đó, Triển lãm Công nghệ điện, Năng lượng tái tạo và Lưu trữ năng lượng – do Cục Điện lực, Bộ Công Thương phối hợp tổ chức – được đánh giá là sự kiện toàn diện nhất về năng lượng tại Việt Nam, giới thiệu các giải pháp từ năng lượng truyền thống đến năng lượng tái tạo, cùng công nghệ tiên tiến trong truyền tải, phân phối và lưu trữ điện.

Triển lãm HVAC và Tòa nhà thông minh do Hội Khoa học Kỹ thuật lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam đồng chủ trì, tập trung vào công nghệ điều hòa không khí, làm lạnh, quản lý năng lượng và tự động hóa tòa nhà. Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ và Thiết bị điện là cầu nối giúp doanh nghiệp trong nước mở rộng hợp tác, xúc tiến thương mại, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, Sự kiện Công nghệ Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây quy tụ doanh nghiệp và chuyên gia hạ tầng số, phản ánh xu hướng phát triển mạnh của lĩnh vực này tại Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương và EVN, Việt Nam đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, với mục tiêu đến năm 2035 bổ sung khoảng 150.000 MW năng lượng tái tạo và đạt 80–100% năng lượng sạch vào năm 2050.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện đạt hơn 240 tỷ kWh, trong đó năng lượng tái tạo chiếm gần 14% tổng cơ cấu phát điện. Hàng loạt chính sách mới được ban hành như Nghị định 58/2025/NĐ-CP về điện năng lượng tái tạo và Luật số 77/2025/QH15 về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hướng tới phát triển thị trường điện cạnh tranh và bền vững.

Bên cạnh năng lượng, ngành HVAC và tòa nhà thông minh cũng được xem là trụ cột của chiến lược tăng trưởng xanh. Các chương trình quốc gia về tiết kiệm năng lượng, quy chuẩn hiệu suất công trình và tiêu chuẩn môi chất lạnh thân thiện môi trường đang mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp.

Với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, Việt Nam đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghiệp đạt 45–50% vào năm 2030, tập trung vào linh kiện điện – điện tử, cơ khí chính xác và thiết bị năng lượng. Tại TP.HCM, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2025–2030 hướng đến hình thành mạng lưới doanh nghiệp có năng lực cung ứng, gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số trong sản xuất.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hà Văn Út – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM nhấn mạnh, từ ngày 01/7/2025, với việc hợp nhất địa giới hành chính cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, mở rộng quy mô và không gian phát triển đa chiều, hướng đến công nghiệp xanh, công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. “Triển lãm Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Thiết bị điện năm 2025 là sự kiện kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy chuỗi cung ứng và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp bền vững,” ông nói.

Sự kiện năm nay dự kiến quy tụ hơn 200 doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ và Đức, với hàng trăm gian hàng trưng bày sản phẩm và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, HVAC, công nghiệp hỗ trợ và trung tâm dữ liệu. Những thương hiệu tiêu biểu gồm HUAWEI, GREE, LE LONG, EVN, TAIZHOU, HORNGYU, MECC.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025, chuỗi hội thảo chuyên sâu sẽ diễn ra xuyên suốt, gồm Hội thảo quốc tế về Chuyển đổi năng lượng, Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây, Công nghệ HVAC, cùng chương trình đào tạo Thị trường Carbon. Bên cạnh đó, chương trình kết nối doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện để nhà cung cấp và khách hàng trao đổi trực tiếp, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Với sự đồng hành của hơn 15 tổ chức, hiệp hội và cơ quan chính phủ, Vietnam Energy Week 2025 được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn hợp tác quốc tế lớn, góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam.