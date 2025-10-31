Việt Nam, Anh đẩy mạnh hợp tác năng lượng sạch và thương mại

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc song phương với ông Chris McDonald, Quốc vụ khanh phụ trách công nghiệp, Bộ kinh doanh và thương mại Vương quốc Anh.
Bộ Công Thương đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về Hợp tác năng lượng sạch với Bộ Ngoại giao Anh, và MoU về An toàn sản phẩm với Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh. Ảnh: moit.gov.vn
Tham dự về phía Việt Nam có đại diện Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Thương vụ Việt Nam tại Anh, và Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam. Phía Anh có sự tham dự của Đại sứ Anh tại Việt Nam, Iain Frew, và Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Alex Smith.

Bộ Công Thương đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về Hợp tác năng lượng sạch với Bộ Ngoại giao Anh, và MoU về An toàn sản phẩm với Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh.

Hai thỏa thuận được đàm phán, ký kết trên nền tảng quan hệ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Công Thương và các đối tác Vương quốc Anh trong các lĩnh vực thương mại và năng lượng sạch, hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển, khẳng định các phương hướng hợp tác cụ thể trong các trụ cột hợp tác trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Việt Nam và Vương quốc Anh thiết lập trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Việc ký kết MoU về Hợp tác năng lượng sạch giúp thiết lập khuôn khổ Hợp tác Năng lượng sạch Vương quốc Anh-Việt Nam và là bước nâng tầm chiến lược hợp tác, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và tăng trưởng bền vững của cả hai quốc gia, đồng thời bổ trợ cho việc ký kết Hợp tác tài chính xanh với Bộ Tài chính Việt Nam. Với văn kiện này, hai bên củng cố và mở rộng khuôn khổ hợp tác năng lượng sạch, gồm mở rộng năng lượng tái tạo; củng cố cơ sở hạ tầng và truyền tải điện lưới; huy động nguồn tài chính công và tư nhân phục vụ chuyển dịch xanh; hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy đầu tư năng lượng sạch; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và trao đổi công nghệ để bảo đảm tăng trưởng xanh bền vững trong tương lai.

Bản ghi nhớ về An toàn sản phẩm khẳng định mong muốn của các bên tăng cường hợp tác thương mại, thúc đẩy thị trường thương mại hàng hóa hai nước phát triển tích cực thông qua hợp tác về phương thức và biện pháp ngăn ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn; hỗ trợ nâng cao kiến thức và nhận thức về phòng ngừa sản phẩm, hàng hóa không an toàn; trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong phát triển, quản lý và vận hành các nền tảng thương mại điện tử.

Việc ký kết 2 thỏa thuận này thúc đẩy triển khai hiệu quả các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời hiện thực hóa các nội dung đã thể hiện tại Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác toàn diện hai nước, tạo hiệu quả tích cực, đóng góp cho phát triển kinh tế hai quốc gia.

Sau lễ ký, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã trao đổi với ông Chris McDonald về các hoạt động hợp tác song phương và đa phương tích cực giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại năng lượng.

Ngay sau cuộc gặp song phương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long dự và phát biểu tại lễ tiếp doanh nghiệp Việt Nam-Anh, do Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh tổ chức dưới sự chủ trì của Đặc phái viên của Thủ tướng Anh về thương mại với Việt Nam, Matt Western, với sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các bộ ngành, cơ quan lớn của hai nước. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã điểm lại những thành tựu hợp tác đáng tự hào của hai nước trong thời gian qua và phương hướng, triển vọng trong thời gian tới.

