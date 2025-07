Tuyển sinh Đại học 2025: Cân nhắc để đảm bảo công bằng giữa các phương thức, tổ hợp xét tuyển

Đây là thông tin quan trọng giúp thí sinh xác định mức điểm tối thiểu để nộp hồ sơ vào các ngành học mong muốn. Theo kế hoạch, thí sinh sẽ thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16/7 đến 17h ngày 28/7.

Tính toán điểm chuẩn hợp lý giữa các phương thức, tổ hợp

Trong bối cảnh đề thi năm nay được đánh giá khó hơn ở 2 môn Toán và Tiếng Anh, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính dự đoán: Năm 2025, phổ điểm bình quân của thí sinh sẽ thấp hơn so với các năm trước, do vậy, điểm chuẩn phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông ở các cơ sở giáo dục đại học có thể giảm. Nhiều trường sẽ có điểm chuẩn thấp, các trường tốp giữa dự kiến điểm chuẩn dao động giảm từ 3 – 4 điểm.

Với Học viện Tài chính, Phó Giáo sư , Tiến sĩ Nguyễn Đào Tùng chia sẻ: Tuy điểm chuẩn có thể giảm, phổ điểm rộng hơn nhưng Học viện vẫn nằm trong tốp 3 các trường trong khối đào tạo về lĩnh vực Tài chính – Kinh tế của cả nước. Dự đoán, Học viện Tài chính sẽ có dải điểm chuẩn trải rộng từ 22 – 28 điểm, không tập trung như năm 2024 (từ 26,03 – 26,85 trên thang điểm 30 và 34,35 – 36,15 thang điểm 40). Điểm chuẩn của một số ngành đào tạo của Học viện Tài chính có thể sẽ giảm hơn so với năm ngoái từ 3 – 4 điểm. Phổ điểm rộng sẽ là cơ hội cho thí sinh tự tin đăng ký vào đúng ngành học phù hợp để nâng cao khả năng đỗ vào trường.

Tiến sĩ Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Giao thông Vận tải cho rằng, năm nay, đề thi Toán, Tiếng Anh được đánh giá là khó, vì vậy, việc xem xét điều chỉnh mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp có môn Toán và Tiếng Anh là cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau khi công bố phổ điểm, có thể đưa ra khuyến cáo về mức điểm chênh lệch hợp lý. Các trường đại học có quyền tự chủ trong tuyển sinh, nhưng nên có sự điều tiết từ Bộ để thống nhất khuyến nghị, từ đó điều chỉnh điểm chuẩn trong phạm vi cho phép, đảm bảo đúng quy chế.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, dự đoán điểm xét tuyển có thể tăng so với năm 2024, đặc biệt ở các trường có uy tín và các ngành hot, do số lượng thí sinh đăng ký, số lượng trường sử dụng phương thức này tăng lên, kết quả thi cũng có xu hướng cao hơn hơn so với các năm trước. Hiện nay, nhiều trường đã công bố ngưỡng điểm sàn với phương thức này.

Trường Đại học Ngoại thương đã đưa ra mức điểm sàn khá cao. Cụ thể, thí sinh cần đạt 100/150 điểm đối với kết quả thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội, 850/1200 điểm cho kết quả thi đánh giá năng lực HSC của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và 60/100 điểm cho kết quả thi đánh giá tư duy TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đại học Kinh tế Quốc dân cũng công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả các kỳ thi này. Mức điểm sàn lần lượt là 85/150 điểm cho HSA, 700/1200 điểm cho HSC và 60/100 điểm cho TSA.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố điểm sàn các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy xét tuyển năm 2025 với bài thi HSC từ 600 điểm, bài thi HAS từ 75 điểm; bài thi TSA từ 50 điểm; bài thi đánh giá năng lực Trường Đại học Sư phạm Hà Nội từ 15 điểm.

Để bảo đảm cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần lưu ý, điểm sàn là mức điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Điểm trúng tuyển thực tế có thể cao hơn đáng kể so với mức điểm sàn này, tùy thuộc vào độ cạnh tranh của từng ngành và số lượng hồ sơ đăng ký.

Thực hiện đúng quy trình đăng ký xét tuyển

Ở mùa tuyển sinh năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bỏ hình thức xét tuyển sớm nhằm thống nhất thời gian và tạo sự minh bạch trong quá trình tuyển sinh. Quy chế tuyển sinh quy định tất cả thí sinh (bao gồm thí sinh được xét tuyển thẳng) phải thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến, đưa tất cả nguyện vọng xét tuyển lên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh, quy chế tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện. Trường hợp cơ sở đào tạo có tổ chức các hình thức đăng ký xét tuyển riêng, nộp hồ sơ và minh chứng trực tiếp hoặc trực tuyến tại trường, thí sinh thực hiện theo quy định của trường nhưng vẫn phải đăng ký trên hệ thống để được xét tuyển chung.

Thí sinh không bị giới hạn số lượng nguyện vọng và được phép đăng ký theo tất cả các phương thức xét tuyển như dựa vào điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, điểm học bạ, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực... Dữ liệu về điểm số và phương thức xét tuyển sẽ được tích hợp đầy đủ trên hệ thống của Bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh khi đăng ký và giúp quá trình xét tuyển diễn ra thuận lợi, minh bạch.

Các cơ sở giáo dục đại học đã công bố công khai phương thức và tổ hợp xét tuyển áp dụng cho từng ngành trên website chính thức của trường cũng như trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ. Trên cơ sở đó, khi thí sinh đăng ký ngành học theo nguyện vọng, hệ thống sẽ tự động lựa chọn tổ hợp và phương thức thí sinh có điểm cao nhất để xét tuyển, giúp tăng khả năng trúng tuyển cho thí sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Để đảm bảo công tác tuyển sinh diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo cần sớm hoàn thiện quy chế tuyển sinh và công bố các thông tin tuyển sinh (ngưỡng đầu vào tương đương, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ để xét tuyển…); cập nhật thông tin tuyển sinh vào hệ thống và công tác tuyển sinh riêng của trường…

Các cơ sở đào tạo cũng cần rà soát, ban hành quy chế tuyển sinh, trong đó lưu ý mã xét tuyển - tổ hợp mới với Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường hợp chương trình đào tạo đại học, cao đẳng yêu cầu kiến thức nền tảng ở một môn học nhất định thì cơ sở đào tạo cần phải quy định ngưỡng đầu vào đối với môn học đó để bảo đảm thí sinh đã được học môn học đó ở Trung học Phổ thông. Đồng thời, quy định tỉ lệ điểm tối thiểu của phần nội dung cốt lõi (liên quan đến ngành học) mà thí sinh cần đạt trong tổng điểm bài thi (kết quả kỳ thi độc lập); các trường hợp ngoại lệ; tiêu chí phụ trong xét tuyển.

Đặc biệt, các trường cần lưu ý quy tắc quy đổi tương đương, thời gian điều chỉnh thông tin quy đổi tương đương (rà soát, phân tích các phương thức tuyển sinh, phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển để quy định điểm chênh giữa các tổ hợp xét tuyển); điểm tối đa và sai sót trong tuyển sinh.