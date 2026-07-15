Tinh Hà "Say Hi": Khi sức hút không chỉ đến từ sân khấu

(Ngày Nay) - Sau Live Stage đầu tiên, Tinh Hà "Say Hi" không chỉ tạo ra cuộc đua trên bảng xếp hạng âm nhạc mà còn cho thấy cách một chương trình giải trí hiện đại kéo dài sức nóng bằng hệ sinh thái nội dung đa nền tảng. Từ những màn reaction "không nể nang", các cuộc tranh luận về âm nhạc cho đến hội thao với loạt tình huống "cười ra nước mắt", chương trình đang biến mỗi tuần phát sóng thành một chuỗi trải nghiệm thay vì chỉ gói gọn trong vài giờ lên sóng.

Live Stage 1 nối dài sức nóng với loạt thành tích ấn tượng



Ngay từ Live Stage 1, sáu tiết mục với sáu màu sắc âm nhạc khác nhau đã nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng số. Những cái tên như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, IDNAT (Im Đợi Người Anh Thương) hay Bad Night liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng, trong khi đội Dương Domic tạm thời dẫn đầu sau vòng thi đầu tiên. Thành tích về lượt xem, thứ hạng trending và các bảng xếp hạng nghe nhạc cho thấy chương trình đã tạo được sức lan tỏa vượt ra ngoài khung giờ phát sóng truyền hình.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là cách chương trình tiếp tục nuôi dưỡng sự quan tâm của khán giả sau mỗi tập phát sóng. Thay vì để sân khấu trở thành điểm kết thúc, Tinh Hà "Say Hi" mở rộng câu chuyện bằng các video reaction, clip hậu trường và những nội dung đời thường của 24 Anh Trai. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều chương trình giải trí quốc tế áp dụng: khán giả không chỉ muốn xem sản phẩm hoàn chỉnh mà còn muốn chứng kiến quá trình các nghệ sĩ cảm nhận, đánh giá và tương tác với nhau.

Đoạn reaction uncut của Live Stage 1 là ví dụ rõ nét cho cách làm này. Không còn áp lực thi đấu, các Anh Trai thoải mái chia sẻ góc nhìn về concept, âm nhạc, sân khấu cũng như phần trình diễn của đồng nghiệp. Những lời khen, góp ý hay các màn tung hứng tạo nên bầu không khí gần gũi, đồng thời mang đến cảm giác chân thực hơn so với phần phát sóng chính.

Chính sự thẳng thắn ấy đã tạo nên nhiều khoảnh khắc được khán giả chia sẻ. Dương Domic ví tiết mục Xoay Vòng là "Hào Quang phiên bản xập xình"; Pháp Kiều đánh giá 50 Cuộc Gọi Nhỡ dễ chạm đến cảm xúc người nghe; nhiều Anh Trai đồng loạt đứng dậy theo giai điệu của Dancin' My Way, trong khi IDNAT được nhận xét mang màu sắc quốc tế với hơi hướng K-pop. Những phản ứng tự nhiên này giúp khán giả hiểu hơn cách chính các nghệ sĩ nhìn nhận sản phẩm của nhau, thay vì chỉ tiếp nhận các lời khen mang tính xã giao.

Lê Dương Bảo Lâm khuấy động Tinh Hà “Say Hi”, 24 Anh Trai đồng loạt "gây cười" với tạo hình khó đỡ

Highlight tập 3 hé lộ sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm trong vai trò bình luận viên. Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ mình "hữu duyên" được cầm mic cho trận đấu, liên tục tung hứng và góp phần khuấy động không khí hội thao của 24 Anh Trai.

Không chỉ mở rộng phần âm nhạc, chương trình còn tạo thêm một "sân chơi" hoàn toàn khác khi đưa 24 Anh Trai bước vào hội thao với luật chơi đầy hài hước. Thay vì những màn trình diễn được đầu tư chỉn chu, các nghệ sĩ phải thi đấu bóng đá trong những bộ trang phục được thiết kế để... gây cản trở.

Hình ảnh Quang Hùng MasterD đeo chiếc balo nặng tới 53 kg, Song Luân hóa thành một cuộn giấy khổng lồ, CONGB vừa thi đấu vừa "bế em bé", CAPTAIN BOY trở thành chiếc bàn di động hay HURRYKNG và CODY NAM VÕ bị buộc chung trong một chiếc phao đôi nhanh chóng tạo nên hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Sự xuất hiện của Lê Dương Bảo Lâm trong vai trò bình luận viên càng khiến không khí trở nên sôi động khi liên tục tung hứng cùng các nghệ sĩ.

Đằng sau những tiếng cười, hội thao cho thấy một hướng khai thác quen thuộc nhưng hiệu quả của các chương trình thực tế: xây dựng hình ảnh nghệ sĩ thông qua những thử thách ngoài chuyên môn. Nếu trên sân khấu, khán giả nhìn thấy kỹ năng biểu diễn, thì ở các trò chơi, họ có cơ hội quan sát sự phối hợp, tinh thần đồng đội và phản ứng tự nhiên của từng người. Đây cũng là yếu tố góp phần duy trì sự gắn kết giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trong suốt mùa phát sóng.

Ở góc độ sản xuất, việc liên tục phát hành các nội dung bổ trợ cũng phản ánh cách các chương trình âm nhạc hiện nay đang thay đổi để thích ứng với thói quen tiêu thụ nội dung số. Một tập phát sóng không còn kết thúc khi chương trình lên sóng, mà tiếp tục được kéo dài bằng reaction, clip hậu trường, phỏng vấn, video ngắn và các cuộc thảo luận trên mạng xã hội. Mỗi nội dung đều đóng vai trò giữ cho câu chuyện của chương trình tiếp tục được nhắc đến trong nhiều ngày.

Sự kết hợp giữa sản phẩm âm nhạc, yếu tố giải trí và chiến lược phát triển nội dung đa nền tảng cũng giúp Tinh Hà "Say Hi" tạo nên một nhịp tương tác liên tục với khán giả. Thành tích trên bảng xếp hạng là một chỉ dấu quan trọng, nhưng những khoảnh khắc đời thường, các màn đối đáp hài hước hay phản ứng chân thật của nghệ sĩ mới là yếu tố giúp chương trình duy trì sức nóng sau mỗi tập phát sóng.

Khi cuộc đua của 24 Anh Trai mới chỉ bắt đầu, khán giả cũng không còn dõi theo chương trình chỉ để biết ai thắng, ai thua. Điều giữ chân người xem là hành trình của từng nghệ sĩ, những màu sắc cá nhân được bộc lộ qua cả sân khấu lẫn hậu trường và cảm giác luôn có thêm điều mới để khám phá sau mỗi tuần lên sóng.

Trong bối cảnh các chương trình âm nhạc ngày càng cạnh tranh về ý tưởng và trải nghiệm, Tinh Hà "Say Hi" đang cho thấy nỗ lực mở rộng giá trị của một chương trình thực tế: không chỉ tạo ra những tiết mục biểu diễn, mà còn xây dựng một không gian giải trí nơi âm nhạc, cá tính nghệ sĩ và tương tác với khán giả cùng góp phần tạo nên sức hút lâu dài.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần - Tập 3 phát sóng từ 19h00 ngày 18.7.2026 trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.