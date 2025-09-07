Vận hành hệ thống điều hành giao thông thông minh trên cao tốc Bắc-Nam vào năm 2026

(Ngày Nay) - Hệ thống điều hành giao thông thông minh trên các tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe.
Nhân viên giám sát hệ thống giao thông tại một hầm đường bộ. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ chuẩn bị công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì hệ thống giám sát, điều hành giao thông, thu phí điện tử không dừng (ETC) và công trình kiểm soát tải trọng xe trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hệ thống giám sát, điều hành, thu phí ETC và kiểm soát tải trọng đang được các Ban quản lý dự án của Bộ Xây dựng triển khai lắp đặt. Dự kiến, đến tháng 11/2025 sẽ hoàn thành và bàn giao cho Cục tiếp nhận, để chính thức vận hành từ tháng 1/2026.

Do đó, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiên cứu kỹ thông tin, xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách 2026 cho công tác quản lý, khai thác và bảo trì; sớm có phương án nhân sự để sẵn sàng vận hành khi hệ thống đi vào hoạt động; xây dựng quy trình giao dịch thu phí ETC, đối soát dữ liệu, xử lý vi phạm và sự cố kỹ thuật.

Được biết, Cục Đường bộ cũng đã có báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm quản lý Hệ thống giao thông thông minh với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028.

Lãnh đạo Cục Đường bộ nhìn nhận hệ thống quản lý, điều hành giao thông thông minh tuy đã được lắp đặt trên một số tuyến cao tốc nhưng thiếu kết nối liên tuyến, chưa có cơ quan cấp quốc gia tích hợp dữ liệu để tối ưu điều hành.

Những hạn chế trên được Cục Đường bộ đánh giá làm giảm khả năng dự báo, điều tiết luồng phương tiện, xử lý sự cố liên vùng, tối ưu hóa hạ tầng và hỗ trợ ra quyết định chiến lược; dữ liệu thanh toán điện tử giao thông, dữ liệu kết cấu hạ tầng và dữ liệu ITS đang lưu trữ tại nhiều hệ thống độc lập, chưa liên thông; việc thiếu nền tảng dữ liệu tập trung dẫn đến trùng lặp thông tin, giảm hiệu quả khai thác dữ liệu.

