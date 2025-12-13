Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp

Lê Hà In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 13/12/2025, BV Trung Ương Thái Nguyên và Hội Nội soi khớp và thay khớp Việt Nam đã cùng phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề “Khôi phục chức năng khớp tự nhiên trong phẫu thuật”, nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về khám chữa bệnh trong lĩnh vực nội soi khớp và thay khớp.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng – GĐ BV Trung Ương Thái Nguyên, Chủ tịch hội nghị; TS.BS Tăng Hà Nam Anh – Chủ tịch Hội Nội soi khớp & Thay khớp Việt Nam; TS.BS Hoàng Văn Dung - Trưởng khoa CTCH BV Trung Ương Thái Nguyên.

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 1

PGS.TS.BS Nguyễn Công Hoàng – GĐ BV Trung Ương Thái Nguyên, Chủ tịch hội nghị

Hội nghị quy tụ hàng trăm bác sĩ, chuyên gia đến từ các bệnh viện lớn và các trường đại học trên cả nước như: BV Trung Ương Quân đội 108, BV Hữu nghị Việt Đức, BV Chợ Rẫy, BV Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh, BV Trung Ương Huế, Đại học Y Dược Huế, ĐH Y Dược Thái Nguyên... Ngoài ra, Hội nghị còn có sự góp mặt của nhiều chuyên gia quốc tế.

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 2
Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 3

Toàn cảnh hội nghị

Đây là diễn đàn khoa học chuyên sâu, tập trung trao đổi và cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi khớp và thay khớp; cũng là cơ hội hiếm có để các bác sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời học hỏi các kỹ thuật tiên tiến từ những đồng nghiệp hàng đầu.

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 4

PGS TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên nhớ lại: “Cách đây 20 năm, bệnh nhân Việt Nam muốn thay xương khớp phải tốn rất nhiều tiền để sang Đức hoặc các nước khác. Nhưng vài năm trở lại đây, ngành phẫu thuật nội soi khớp, thay khớp của nước ta đã thực sự phát triển”.

Ông kể lại, khoảng 4 năm trước, bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên đã phẫu thuật thay khớp vai thành công cho một cụ ông 92 tuổi. Chỉ sau hai ngày, cụ đã cử động tốt và hồi phục nhanh chóng.

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 5
Lãnh đạo BV Trung Ương Thái Nguyên nhận quà tặng từ Hội Nội soi khớp và thay khớp Việt Nam

Từ một bệnh viện nhỏ, đội ngũ các bác sĩ tại BV Trung Ương Thái Nguyên đã liên tục nâng cao tay nghề, chuyển giao công nghệ, trở thành bệnh viện hạng Đặc biệt Quốc gia, được Bộ Nội vụ công nhận từ ngày 14/7/2021, trực thuộc Bộ Y tế, đóng vai trò bệnh viện chuyên sâu và tuyến cuối cho vùng Trung du Miền núi phía Bắc, sánh ngang với các bệnh viện hạng đặc biệt lớn khác như Bạch Mai, Chợ Rẫy, Việt Đức…

Còn theo Tiến sĩ Tăng Hà Nam Anh - Chủ tịch Hội Nội soi khớp và thay khớp Việt Nam: “Tuy lĩnh vực thay khớp của Việt Nam còn non trẻ so với ngành y tế các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapo hay so với thế giới, nhưng gần đây, lĩnh vực này đã phát triển vượt bậc. Điều này xuất phát từ nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất, đó là lợi ích to lớn mà kỹ thuật nội soi và thay khớp mang lại cho người dân”.

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 6

Tiến sĩ Tăng Hà Nam Anh - Chủ tịch Hội Nội soi khớp và thay khớp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

“Chúng ta đang chứng kiến sự phát triên mạnh mẽ của lĩnh vực nội soi và thay xương khớp, nhất là công nghệ ứng dụng robot, sử dụng phần mềm... để thực hiện các đường mổ tốt hơn”, TS Nam Anh nói.

Những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực nội soi và thay khớp được TS.BS Hoàng Văn Dung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Trung Ương Thái Nguyên nhìn nhận rất khả quan. Ông khẳng định: “Hiện nay, số bệnh nhân phải thay khớp có xu hướng gia tăng rất lớn, nguyên nhân chủ yếu là do vận động không đúng cách, người cao tuổi gặp các bệnh xương khớp. Đối tượng phải thay khớp ngày càng trẻ hóa, đặc biệt là nam giới, những người hay dùng chất kích thích như rượu, bia; những người tập thể thao không đúng cách, số ít do hoại tử xương, mắc bệnh về khớp… Chỉ tính riêng BV Trung Ương Thái Nguyên, mỗi năm, khoa Chấn thương chỉnh hình phải thay khớp cho khoảng trên dưới 600 bệnh nhân”.

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 7

TS.BS Hoàng Văn Dung - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Trung Ương Thái Nguyên

Theo TS.BS Hoàng Văn Dung, so với 5 năm gần đây, kỹ thuật phẫu thuật thay khớp đã có nhiều tiến bộ về vật liệu, thiết kế khớp… Các thành tựu công nghệ hiện đại trong phẫu thuật thay khớp đã dần dần đi vào ngành y tế, trong đó, Việt Nam đã và đang dùng công nghệ in 3D để hỗ trợ thay cho những cá thể gãy xương, mất xương hay thay nang…

Việt Nam đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ trong lĩnh vực nội soi, thay khớp ảnh 8

TS.BS Hoàng Văn Dung trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị

“Các bác sĩ Việt Nam đã hoàn toàn tự tin thay khớp cho bệnh nhân tại những vị trí khó, và cả những ca bệnh phức tạp” - TS.BS Hoàng Văn Dung khẳng định.

Lê Hà
