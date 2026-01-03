Thêm không gian văn hóa đêm cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Việc tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đêm được xem như bước mở rộng thời gian vận hành, duy trì mạch sinh hoạt văn hóa liên tục từ sáng đến tối, giúp Đường sách luôn sôi động từ 9 giờ đến 22 giờ.

Tối 2/1, Ngày hội sách và văn hóa đêm lần thứ hai đã diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Sài Gòn).

Sự kiện do Sở Văn hóa và Thể Thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam cùng nhiều đơn vị tổ chức.

Sau chương trình thí điểm lần đầu được tổ chức vào cuối tháng 11/2025, Ngày hội sách và văn hóa đêm lần này nhằm mở rộng mô hình hoạt động văn hóa đọc và từng bước hình thành không gian sinh hoạt văn hóa về đêm phục vụ người dân, du khách.

Diễn ra trong 3 ngày (từ 2-4/1), Ngày hội mang đến cho công chúng chuỗi hoạt động văn hóa đa dạng gồm các workshop sáng tạo và trải nghiệm như Design Your Vision Board (thiết kế bảng kế hoạch, tầm nhìn cho cá nhân), ArchiTea - Tạo một tách trà di sản kiến trúc; các chương trình giao lưu, trò chuyện văn hóa-nghệ thuật như Đờn ca tài tử Nam Bộ, talk “Từ món Việt là nhà đến món Việt triệu đô”; các đêm biểu diễn âm nhạc acoustic với nhiều ban nhạc trẻ.

Bên cạnh đó, không gian của các gian hàng giới thiệu cà phê, trà, bánh dân gian Việt, sách, thư viện pop-up, kiến trúc, thiết kế, trò chơi dân gian, thư pháp và các hoạt động trải nghiệm thủ công, mang đến hành trình khám phá văn hóa Việt đa giác quan cho công chúng.

Theo ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, lâu nay, các hoạt động tại Đường sách thường khép lại vào khoảng 18 giờ, khiến không gian này dần lắng xuống khi đêm về.

Qua đó, nơi đây không chỉ tiếp tục giữ vai trò là điểm đến quen thuộc của bạn đọc, mà còn góp phần bổ sung thêm không gian sinh hoạt văn hóa ban đêm cho thành phố, đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng lãm và thư giãn cuối tuần của người dân.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Chị Nguyễn Thị Mai Khanh (phường Nhiêu Lộc) cho rằng việc Đường sách hoạt động về đêm mang lại cảm giác mới mẻ, dễ chịu.

Khi tới đây, chị có thể vừa đọc sách, vừa xem biểu diễn nghệ thuật, đồng thời dạo chơi cùng gia đình. Đây là một không gian văn hóa rất phù hợp cho cuối tuần.

Cùng vợ và hai con tham quan Đường sách, anh Guy Trần, Việt kiều Pháp cho biết, đây là lần đầu anh đưa cả gia đình về Việt Nam. Vợ anh đã tìm được địa điểm này trên mạng xã hội và rất muốn ghé thăm.

Gia đình anh đã có cơ hội trải nghiệm những trò chơi dân gian của Việt Nam như múa sạp, nặn tò he.

“Tôi thấy Ngày hội sách và văn hóa đêm là ý tưởng rất hay khi đưa được sách cùng các trò chơi dân gian đến gần với người dân,” anh Guy Trần nói.