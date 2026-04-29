Việt Nam đề cao Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 tại phiên thảo luận cấp cao HĐBA

(Ngày Nay) - Chiều 27/4 (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận cấp cao về chủ đề “An toàn và bảo vệ các tuyến đường thủy trong lĩnh vực hàng hải”. Phiên họp do Bộ trưởng Ngoại giao Bahrain, nước đang giữ cương vị Chủ tịch luân phiên HĐBA, Abdullatif bin Rashid Al Zayani chủ trì với sự tham dự của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Tổng thư ký Tổ chức hàng hải thế giới (IMO) Arsenio Dominguez, các nước thành viên LHQ và một số chuyên gia.
Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cảnh báo an toàn hàng hải toàn cầu đang trở thành phép thử đối với trật tự quốc tế khi cướp biển, khủng bố, cạnh tranh địa chính trị và các hành động cản trở tự do hàng hải tiếp tục đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế. Ông Guterres kêu gọi bảo đảm an toàn cho thủy thủ, khôi phục lưu thông hàng hải không cản trở, tôn trọng luật pháp quốc tế và các quyền đi lại trên biển, đồng thời thúc đẩy đối thoại, kiềm chế và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Đa số quốc gia tham dự cuộc họp bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột dẫn đến những thách thức nghiêm trọng đối với các tuyến vận tải biển trọng yếu, nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và thông suốt của các tuyến hàng hải quốc tế là điều kiện thiết yếu đối với thương mại, năng lượng, chuỗi cung ứng và tăng trưởng toàn cầu. Các nước cũng khẳng định sự cần thiết tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm quyền tự do hàng hải, hàng không và kêu gọi tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ tàu thương mại và thuyền viên.

Phát biểu tại phiên họp HĐBA LHQ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh hàng hải đang diễn biến phức tạp tại các tuyến vận tải biển chiến lược, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. Tình hình này đe dọa hòa bình và ổn định quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng toàn cầu và phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Thứ trưởng đồng thời bày tỏ lo ngại tác động của tình hình căng thẳng hiện nay về khía cạnh nhân đạo, nhất là đối với tàu và thuyền viên đang ở eo biển Hormuz.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quyền tự do hàng hải, hàng không, bao gồm quyền qua lại an toàn, liên tục và không bị cản trở qua các eo biển quốc tế phải được tôn trọng trên cơ sở luật pháp quốc tế, như đã được quy định tại Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, khung pháp lý toàn diện điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Việt Nam kêu gọi các quốc gia thành viên diễn giải và áp dụng Công ước một cách nhất quán và thiện chí, không mang tính lựa chọn, trong đó quyền và nghĩa vụ phải song hành. Đại diện Việt Nam nhấn mạnh mọi tranh chấp và khác biệt phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Thứ trưởng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không tiến hành các hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, ủng hộ đối thoại và biện pháp ngoại giao để xây dựng lòng tin tiến tới giải pháp bền vững.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định vai trò quan trọng của HĐBA LHQ và các tổ chức chuyên môn như Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trong việc bảo đảm thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, an toàn và an ninh hàng hải, đồng thời hoan nghênh các sáng kiến khu vực phù hợp với Chương VIII của Hiến chương LHQ, thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và các giải pháp hòa bình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
