Việt Nam tạo ấn tượng trong nhóm thị trường IFM mới nổi

Các chuyên gia của Công ty Savills Việt Nam nhận định, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm đã tạo làn sóng tăng trưởng mới cho thị trường quản lý cơ sở vật chất tích hợp (IFM) tại Việt Nam; đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong nhóm thị trường IFM mới nổi.IFM là mô hình quản lý toàn diện các cơ sở vật chất, kết hợp vận hành kỹ thuật, bảo trì thiết bị, quản lý năng lượng, an ninh, vệ sinh và các dịch vụ hỗ trợ khác, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và tuân thủ các tiêu chuẩn ESG (môi trường - xã hội - quản trị) quốc tế.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), thu hút đầu tư nước ngoài trong 11 tháng của năm 2025 tiếp tục ghi nhận những con số tích cực với số vốn đăng ký đạt gần 33,7 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 23,6 tỷ USD- mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Nguồn vốn này đang tạo nền tảng vững chắc cho nhu cầu đối với dịch vụ IFM tại các nhà máy, trung tâm logistics và tòa nhà văn phòng, đặc biệt trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Công ty Nghiên cứu và tư vấn thị trường quốc tế Mordor Intelligence phân tích, thị trường IFM toàn cầu đang trên đà tăng trưởng mạnh, dự kiến đạt 270 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 7%, phản ánh nhu cầu tối ưu vận hành, giảm chi phí và nâng chuẩn an toàn tại các cơ sở sản xuất - thương mại.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là trung tâm tăng trưởng chủ lực nhờ sự mở rộng của ngành công nghiệp, tốc độ đô thị hóa nhanh và quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang trở thành điểm sáng trên thị trường IFM mới nổi của khu vực Đông Nam Á (ASEAN), với tốc độ tăng trưởng ước tính đạt 7–9% mỗi năm trong phân khúc thương mại và công nghiệp, cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Động lực tăng trưởng chính đến từ dòng vốn FDI bền vững, xu hướng dịch chuyển sản xuất “China+1” và tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh.

Các chuyên gia của Savills Việt Nam nhận xét, thị trường trong nước đang chuyển dịch nhanh chóng từ các hợp đồng dịch vụ đơn lẻ sang giải pháp IFM toàn diện và hiệu quả hơn, được thúc đẩy bởi nhu cầu tối ưu hóa chi phí vận hành (OPEX), ứng dụng các nền tảng quản lý số và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và ESG quốc tế.

Phân khúc IFM thuê ngoài ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất (CAGR 7,8%), khi doanh nghiệp ưu tiên hợp tác với các đơn vị có chuyên môn nhằm cải thiện hiệu quả và chất lượng vận hành.

Chia sẻ về xu hướng thị trường, ông Luca Vadala - Giám đốc Phát triển Kinh doanh Toàn quốc, dịch vụ IFM tại Savills Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI tăng mạnh, nền tảng công nghiệp phát triển và tốc độ đô thị hóa nhanh đang tạo nên làn sóng tăng trưởng mới cho mảng IFM tại Việt Nam, áp dụng với các loại hình từ nhà máy, trung tâm logistics đến văn phòng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh năng động này, thị trường IFM của Việt Nam được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, đạt quy mô khoảng 662 tỷ USD - ông Luca Vadala thông tin.