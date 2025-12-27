Hà Nội: Liên tiếp xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán pháo nổ

(Ngày Nay) - Công an thành phố Hà Nội tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn các đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ, pháo nổ; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1994), Đỗ Văn Tư Ngọc (sinh năm 1993) và Nguyễn Đình Hòa (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Cầu Bầu, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm.”

Theo điều tra, Nguyễn Văn Vương (cầm đầu ổ nhóm), Đỗ Văn Tư Ngọc và Nguyễn Đình Hòa đã lên mạng Internet tìm hiểu cách thức sản xuất pháo nổ và đặt mua các công cụ, nguyên vật liệu, hóa chất để tự sản xuất pháo nổ rồi bán kiếm lời.

Để tăng số lượng pháo sản xuất ra, Nguyễn Văn Vương đã mua 2 máy cuốn vỏ pháo và chỉ đạo Đỗ Văn Tư Ngọc, Nguyễn Đình Hòa sản xuất pháo nổ rồi bán kiếm lời.

Ngoài ra, đối tượng Vương còn lên mạng xã hội Facebook tìm đặt mua pháo hoa nổ loại giàn 49 ống pháo do Trung Quốc sản xuất về đăng bán lại. Vương dùng dây cháy chậm ghép các giàn lại với nhau và dán giấy bên ngoài tạo thành giàn lớn bán cho người mua khi người mua có nhu cầu đặt mua giàn pháo lớn.

Trước đó, ngày 17/12, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã tiến hành bắt giữ các đối tượng trên; thu giữ khoảng 14kg pháo nổ, pháo hoa nổ thành phẩm và khoảng 120kg nguyên liệu sản xuất pháo và các công cụ, nguyên liệu sản xuất khác.

Cũng liên quan đến hành vi này, đầu tháng 12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ 6 đối tượng trong 3 vụ án sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Trong số đó, Cơ quan Công an thu giữ hơn 200 kg pháo nổ các loại được các đối tượng trên sản xuất và buôn bán trái phép. Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng trên theo quy định.

Các vụ việc trên đều diễn ra vào thời điểm cuối năm, khi các dịp Lễ, Tết tới gần kéo theo nhu cầu sử dụng pháo hoa tăng đột biến, phương thức hoạt động kinh doanh pháo nổ trái phép ngày càng đa dạng và tinh vi.

Nếu như trước đây các đối tượng thu mua pháo Trung Quốc về bán lại tại thị trường Việt Nam, thì hiện tại đang có xu hướng tổ chức sản xuất ngay tại địa bàn nội địa, sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng cho khách trên cả nước.

Các đối tượng mua bán đã sử dụng nhiều chiêu thức trao đổi, thỏa thuận mua bán pháo tinh vi, không trực tiếp giao dịch mua bán mà thực hiện qua không gian mạng hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, nhất là học sinh, sinh viên hãy tỉnh táo, không tham gia sản xuất, vận chuyển, buôn bán pháo nổ, tránh vì thú vui và lợi ích trước mắt mà phải trả giá trước pháp luật, gây hại cho bản thân và xã hội.