Năm 2025: Tổng giá trị hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp khoảng 2.579 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và mưa lũ, Cục Dự trữ Nhà nước đã xuất cấp 31.791 tấn gạo, hàng trăm nghìn trang thiết bị cứu sinh, máy bơm chữa cháy, máy phát điện, thiết bị cứu nạn.

Năm 2025, trong bối cảnh thiên tai diễn biến phức tạp với nhiều cơn bão lớn liên tiếp gây thiệt hại nặng nề, ngành Dự trữ Nhà nước đã phát huy tối đa vai trò là nguồn lực dự phòng chiến lược của quốc gia.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra ngày 26/12, Cục Dự trữ Nhà nước cho biết tổng giá trị hàng dự trữ đã xuất cấp không thu tiền đạt khoảng 2.579 tỷ đồng. Trong đó, riêng Bộ Tài chính (trực tiếp là Cục Dự trữ Nhà nước) đã thực hiện xuất cấp lượng hàng trị giá 2.012 tỷ đồng, phần còn lại thuộc về các bộ, ngành quản lý chuyên môn.

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai và mưa lũ, Cục Dự trữ Nhà nước cho biết đã kịp thời tham mưu, thực hiện xuất cấp 31.791 tấn gạo cùng hàng trăm nghìn trang thiết bị cứu sinh, máy bơm chữa cháy, máy phát điện và thiết bị tìm kiếm cứu nạn hiện đại.

Đặc biệt, công tác nhập hàng dự trữ cũng ghi nhận con số kỷ lục trong lịch sử ngành. Nhằm điều tiết thị trường lương thực khi giá gạo giảm mạnh đầu năm, Cục đã nhập kho tổng cộng 500.000 tấn lương thực, vượt xa các kế hoạch thông thường, nhờ đó đã đảm bảo nguồn lực dự trữ luôn dồi dào cho các tình huống đột xuất.

Bên cạnh đó, thành tựu nổi bật khác của ngành trong năm là việc trình Quốc hội thông qua Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15. Với 6 chương và 36 điều, đạo luật mới đã mở rộng mục tiêu dự trữ quốc gia theo hướng đa mục tiêu: Phục vụ an sinh xã hội, thực hiện tự chủ chiến lược đồng thời là công cụ điều tiết thị trường hiệu quả.

Song song với cải cách thể chế, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy đã được thực hiện quyết liệt. Cục Dự trữ Nhà nước đã chuyển đổi thành công từ mô hình ba cấp sang hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực. Cụ thể, hệ thống đã thu gọn từ Tổng cục với 22 Cục khu vực và 87 Chi cục thành mô hình Cục Dự trữ Nhà nước gồm 07 Ban tại Trung ương và 15 Chi cục khu vực tại địa phương. Việc giải thể các đơn vị sự nghiệp không còn phù hợp như Trung tâm Kiểm định và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành cũng được hoàn tất trong năm, giúp tối ưu hóa nguồn lực nhân sự.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ công chức ngành Dự trữ Nhà nước. Bước sang năm 2026, Thứ trưởng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành cần bám sát để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Theo đó, ngành Dự trữ Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách dựa trên nền tảng Luật Dự trữ quốc gia mới. Bên cạnh đó, Cục cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác quản trị kho bãi. Mặt khác, Thứ trưởng Lê Tấn Cận cũng yêu cầu ngành nâng cao năng lực dự báo, điều hành và chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng.

Sau cùng, Thứ trưởng nhấn mạnh về sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương. Đây là yếu tố kiên quyết để đảm bảo hàng dự trữ được xuất cấp đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh khẳng định toàn ngành sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước trong năm mới./.