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Vietbeauty 2026 - Nơi quy tụ của công nghệ làm đẹp mới

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(Ngày Nay) -  Hơn 750 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ quy tụ tại chuỗi triển lãm Vietbeauty , Cosmobeauté Vietnam và Beautycare Plus 2026. Không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm và thiết bị mới, sự kiện năm nay còn phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ của ngành làm đẹp sang ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp thẩm mỹ hiện đại.
Vietbeauty 2026 chính thức được khai mạc.
Vietbeauty 2026 chính thức được khai mạc.

Diễn ra từ ngày 23 đến 25/7 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, Vietbeauty 2026 tiếp tục là triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành làm đẹp có quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam. Theo Ban tổ chức Informa Markets Vietnam, sự kiện năm nay quy tụ hơn 750 doanh nghiệp và hơn 3.500 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên diện tích trưng bày khoảng 17.600 m², dự kiến đón khoảng 15.000 khách thương mại, bao gồm nhà nhập khẩu, nhà phân phối, chủ spa, thẩm mỹ viện, phòng khám da liễu và các chuyên gia trong ngành.

Điểm nhấn của Vietbeauty 2026 là sự xuất hiện của nhiều công nghệ làm đẹp tiên tiến đang định hình xu hướng phát triển của ngành trên thế giới. Các doanh nghiệp mang đến hàng loạt giải pháp mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích và cá thể hóa chăm sóc da, thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao, công nghệ laser, các phương pháp điều trị ít xâm lấn, y học tái tạo, cùng hệ thống máy móc dành cho spa, salon và phòng khám thẩm mỹ.

Bên cạnh các sản phẩm hoàn thiện, triển lãm còn giới thiệu toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành làm đẹp, từ nguyên liệu, bao bì, dây chuyền sản xuất, giải pháp OEM/ODM đến công nghệ sản xuất mỹ phẩm. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ giàu tiềm năng mà đang dần trở thành điểm kết nối của chuỗi cung ứng ngành mỹ phẩm và chăm sóc sắc đẹp trong khu vực.

Vietbeauty 2026 - Nơi quy tụ của công nghệ làm đẹp mới ảnh 1

Sự kiện quy tụ hơn 3.500 thương hiệu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Song hành với không gian triển lãm là chuỗi hội nghị, diễn đàn chuyên ngành và các chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B Buyer Program), tạo cơ hội để các nhà sản xuất, nhà phân phối và đối tác quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Các chủ đề được thảo luận tập trung vào xu hướng tiêu dùng mới, công nghệ làm đẹp, tiêu chuẩn chất lượng, phát triển thương hiệu và chuyển đổi số trong ngành mỹ phẩm.

Trong bối cảnh tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp gia tăng cùng sự phát triển mạnh của thương mại điện tử và hệ thống spa, thẩm mỹ viện, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thị trường làm đẹp tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á. Việc ngày càng nhiều thương hiệu quốc tế lựa chọn Vietbeauty để ra mắt sản phẩm và công nghệ mới cho thấy sức hấp dẫn của thị trường trong nước cũng như triển vọng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS.BS Lê Tôn Dũng, Chủ tịch Chi hội Thẩm mỹ Nội khoa Việt Nam (AMSV) cho rằng Vietbeauty, Cosmobeauté Vietnam và Beautycare Plus không còn chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà đang trở thành diễn đàn kết nối công nghệ, tri thức và hợp tác quốc tế của ngành làm đẹp. Theo ông, những xu hướng như AI trong phân tích và cá thể hóa chăm sóc, y học tái tạo, công nghệ thẩm mỹ ít xâm lấn và điều trị dựa trên bằng chứng khoa học đang từng bước định hình diện mạo mới của ngành. Chính vì vậy, việc kết nối giữa doanh nghiệp, giới chuyên môn và các tổ chức trong nước, quốc tế thông qua các triển lãm và hội nghị khoa học sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn và hướng tới sự phát triển an toàn, chuyên nghiệp, bền vững của ngành làm đẹp Việt Nam.

Công Danh
Vietbeauty Cosmobeauté Vietnam Beautycare Plus 2026

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