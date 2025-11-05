V (BTS) trở thành Đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên của TIRTIR

TIRTIR đã bổ nhiệm V (BTS) làm đại sứ thương hiệu toàn cầu đầu tiên, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc mở rộng thương hiệu K-Beauty ra khỏi thị trường châu Á. Nổi tiếng với kem nền cushion gây sốt và bảng màu đa dạng, TIRTIR định vị mối quan hệ hợp tác này như một bước đi kết nối triết lý sản phẩm của mình với sức ảnh hưởng toàn cầu của V.

Trong một tuyên bố chính thức, thương hiệu nhấn mạnh rằng "khả năng biểu cảm và sự nhạy cảm của V rất phù hợp với định hướng cá nhân hóa và đa dạng của TIRTIR". Đồng thời, cho biết rằng sự hiện diện của anh sẽ hỗ trợ sứ mệnh của thương hiệu trong việc giới thiệu các sản phẩm trang điểm đa dạng đến đông đảo đối tượng khách hàng hơn. Sự hợp tác này diễn ra vào thời điểm các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc đang dần chuyển mình, mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế, các dòng sản phẩm như kem nền và phấn nền giờ đây được kỳ vọng sẽ đáp ứng sự đa dạng về màu da trên toàn cầu.

Sự hợp tác này cũng diễn ra trong giai đoạn hoạt động solo của V với các dự án cá nhân trước thềm tái hợp của BTS vào năm 2026. Việc bổ nhiệm thành viên V là Đại sự thương hiệu toàn cầu trong giai đoạn album mới của BTS dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2026 và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới sau đó báo hiệu đà phát triển thương hiệu ngay khi nhóm đang chuẩn bị trở lại.

TIRTIR dự kiến ​​sẽ triển khai các chiến dịch toàn cầu có sự góp mặt của V trong những tháng tới, định vị thương hiệu này là cái tên chủ chốt trong giai đoạn phát triển tiếp theo của K-Beauty trên toàn thế giới.