Ra mắt mẫu son thần tài đón năm mới

(Ngày Nay) - Tháng cuối năm 2025, hãng mỹ phẩm nổi tiếng Parado của Nhật Bản đã giới thiệu hai mẫu son thần tài đón năm mới đối với dòng son Sakura Veil Lip truyền thống, được thỉnh ban phước tại chùa Suzumushi ở Kyoto, một địa điểm linh thiêng nổi tiếng với hoa anh đào tuyệt đẹp. Những thỏi son thần tài của hãng này đã được bán giới hạn tại các cửa hàng tiện lợi 7-Eleven trên toàn Nhật Bản từ ngày 28/11

Bộ sưu tập bao gồm một màu phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ sắc đỏ dịu nhẹ của nụ hoa anh đào đang nở có giá 990 yen (6,37 USD) và một màu phiên bản giới hạn với sắc hồng cơ bản gợi nhớ đến những cánh hoa anh đào nở rộ vào mùa Xuân, có giá 770 yen (4,96 USD).

Các thỏi son có nhũ vàng lấp lánh, lấy cảm hứng từ “bùa hộ mệnh” màu vàng của ngôi chùa Suzumushi, mang đến cho đôi môi của phái nữ nét hồng tự nhiên, tựa như vẻ đẹp thuần khiết của hoa anh đào vào dịp mùa Xuân. Cả hai phiên bản đều có dấu ấn “Sakura may mắn” ở đáy thỏi son, với 6 biểu tượng khác nhau và khách hàng chỉ biết được khi bóc ra sử dụng. Trong số đó, dấu ấn “Đại nguyện thành tựu” (nghĩa là đạt được ước nguyện lớn) có số lượng rất hạn chế nên ai sở hữu thỏi son này được xem là người sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Cùng với đó là các dấu ấn “duyên tình yêu” (may mắn trong tình yêu), “duyên tri thức” (may mắn trong học tập, sự nghiệp), “duyên tốt lành” (may mắn trong cuộc sống), “duyên tài năng” (may mắn phát huy tài năng), “duyên sắc đẹp” (may mắn trong việc làm đẹp, giữ gìn nhan sắc).

Parado vốn là thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc tại Nhật Bản, nổi tiếng với dòng son Sakura Veil Lip gắn với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng và thanh tao của hoa anh đào Nhật Bản trong dịp mùa Xuân và càng ý nghĩa hơn khi hãng này đã gửi sản phẩm đến chùa Suzumushi, một địa điểm tâm linh hơn 300 tuổi để thực hiện nghi lễ ban phước.

Ngôi chùa Suzumushi có tên chính thức là chùa Myotokuzan Kegonji, tọa lạc ở phường Nishikyo, thành phố Kyoto, tỉnh Kyoto, được xây dựng vào năm 1723. Sở dĩ có tên gọi là Suzumushi (nghĩa trong tiếng Nhật là dế chuông) là vì khuôn viên của chùa mang đến cơ hội lắng nghe tiếng dế kêu quanh năm. Chính vì thế, người dân địa phương và du khách thập phương biết nhiều đến ngôi chùa này với tên gọi Suzumushi, hơn là tên gọi truyền thống.

Tương truyền rằng, 80 năm trước, nhà sư Taigon, vị trụ trì thứ 8 của ngôi chùa khi ngồi thiền vào ban đêm đã nghe được tiếng kêu của dế chuông, loài dế có vòng đời ngắn ngủi và đã đạt được giác ngộ. Vào thời điểm đó, Nhật Bản vừa kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 và bước vào quá trình tái thiết đất nước trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn lương thực và nhu yếu phẩm. Nhà sư Taigon nghĩ rằng tiếng dế kêu có thể ví như tiếng chuông chùa, giúp mọi người cảm thấy một chút bình yên trong lòng, từ đó nỗ lực vượt qua khó khăn, hướng về phía trước. Vì mục đích đó, vị trụ trì này đã tìm cách để ngôi chùa có được tiếng dế kêu quanh năm và hy vọng người dân khi đến lễ chùa có thể tìm thấy sự bình yên từ chính âm thanh đã dẫn ông đến sự giác ngộ. Phải mất 28 năm sau ý nguyện này của ông mới trở thành hiện thực và đây chính là lý do ngôi chùa được biết đến nhiều hơn với tên gọi chùa Suzumushi như ngày nay.

Du khách đến với chùa Suzumushi sẽ được phục vụ trà và bánh truyền thống, nghe giảng kinh, đặc biệt là có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của những cây hoa anh đào tuyệt đẹp vào mùa Xuân. Hãng Parado đã chọn địa điểm này để thỉnh ban phước không chỉ nhấn mạnh ý tưởng của sản phẩm, mà còn muốn gửi gắm thông điệp về một năm mới hạnh phúc, an lành đến với người tiêu dùng.