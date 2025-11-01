Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Vietjet và Rolls-Royce vừa ký kết hợp đồng 92 động cơ Trent 7000, bao gồm cả dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ. Lễ trao văn kiện ký kết chính thức diễn ra trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và Ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh tại Hội Nghị Kinh tế Cấp Cao Việt Nam - Anh.
Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm

Sự kiện nằm trong chương trình chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Vương quốc Anh, cột mốc lịch sử đánh dấu quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ và đầu tư.

Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm ảnh 1

Chủ tịch Vietjet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, chia sẻ: “Mỗi chiếc tàu bay không chỉ chở hành khách, mà còn chở theo những ước mơ, tri thức và niềm tự hào của một dân tộc. Rolls-Royce đã đồng hành cùng Vietjet, giúp chúng tôi biến những ước mơ bay của người dân thành hiện thực, mang đến cho hành khách những hành trình an toàn, tiện nghi và hạnh phúc.

Cùng nhau, chúng ta không chỉ kết nối các thành phố và quốc gia, mà còn kết nối con người, văn hoá và tương lai, trở thành cầu nối tăng trưởng, hợp tác và thịnh vượng giữa các nền kinh tế – vì một thế giới bình an và tốt đẹp hơn”.

Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm ảnh 2

Ông Ewen McDonald, Tổng Giám đốc Thương mại Tập đoàn Rolls-Royce, cho biết: “Tôi rất vui mừng được chứng kiến và đồng hành cùng sự lớn mạnh của Vietjet. Thỏa thuận ký kết ngày hôm nay sẽ mở ra cơ hội lớn để Vietjet tiếp tục mở rộng mạng bay, mang đến cơ hội đi lại tiết kiệm, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho hành khách trên khắp thế giới. Vietjet hiện là một trong những khách hàng lớn nhất của Rolls-Royce, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet trên hành trình phát triển ấn tượng của hãng.”

Những động cơ Trent 7000 tiên tiến này sẽ được lắp trên đội tàu 40 chiếc A330neo, sẵn sàng bay thẳng tới châu Âu trong thời gian tới. Bên cạnh hợp đồng mua động cơ, Vietjet tiếp tục lựa chọn dịch vụ bảo dưỡng toàn diện, giúp tối ưu hiệu quả vận hành và kéo dài tuổi thọ khai thác động cơ.

Vietjet và Rolls-Royce ký kết hợp đồng động cơ Trent 7000 trị giá 3,8 tỷ Đô la Mỹ trong chuyến thăm Vương quốc Anh của Tổng bí thư Tô Lâm ảnh 3

Đơn hàng giúp Vietjet nâng cao hiệu quả khai thác, giảm phát thải, mang tới dịch vụ an toàn, tiện nghi, hiện đại cho hành khách, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân Vương quốc Anh, thúc đẩy sáng tạo trong công nghệ hàng không, tăng cường quan hệ kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam, Vương quốc Anh và châu Âu.

Vietjet Rolls-Royce động cơ Trent 7000

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển toàn khu vực
(Ngày Nay) - Sáng 31/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là sự kiện truyền thông được Bộ Nội vụ tổ chức hằng năm nhằm cập nhật thông tin, góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng.
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
Việt Nam và Algeria thúc đẩy, tăng cường hợp tác
(Ngày Nay) - Ngày 30/10, trong buổi tiếp Đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản do Phó Tổng Biên tập, PGS-TS Nguyễn Ngọc Hà dẫn đầu, Tổng Bí thư Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN), ông Abdelkrim Benmbarek đánh giá triển vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai nước là rất lớn và bày tỏ hy vọng hai Đảng sẽ sớm ký kết chương trình hợp tác đã được dự thảo và chỉnh sửa.
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, quyết tâm xây dựng văn hóa giao thông an toàn
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh tiếp tục phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn để phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.