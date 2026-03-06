Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về

(Ngày Nay) - Giữa không khí rộn ràng đầu xuân, nhân viên Ngân hàng SHB khiến nhiều người không khỏi “ghen tị” khi được thưởng thức “ Khởi” – chương trình chào xuân hoành tráng được dàn dựng như một chương trình truyền hình chuyên nghiệp. Không chỉ mãn nhãn với sân khấu ấn tượng và cảm xúc bùng nổ, nhiều cán bộ nhân viên còn may mắn trúng “lộc” đầu năm giá trị lớn, khởi động năm mới theo cách không thể rực rỡ hơn.
Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về ảnh 1

“Khởi” - Chương trình chào xuân dành cho cán bộ nhân viên SHB

Ngày 26/2, “Khởi” chính thức công chiếu trên fanpage SHB Một Nhà và kênh YouTube của Ngân hàng SHB, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trực tiếp. Với format hiện đại, chương trình được xây dựng như một show kết hợp nhuần nhuyễn giữa talkshow, game tương tác và các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu.

Tự hào, hạnh phúc và xúc động là cảm xúc chung của đông đảo CBNV SHB khi theo dõi chương trình. “Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác tập trung xem một chương trình vừa xúc động vừa tự hào như thế. Mãi yêu SHB”, chị Then Phạm - nhân viên ngân hàng này chia sẻ.

“Tôi vốn là người khá khó tính, kể cả khi xem các chương trình trước đây của SHB. Nhưng ‘Khởi’ thực sự là một chương trình xuất sắc, không chỉ về chuyên môn và nghệ thuật mà còn ở sự kết nối mạnh mẽ với người xem. Mỗi CBNV, dù là người khó tính như tôi vẫn nhìn thấy hình ảnh của mình trong đó. Những câu chuyện gần gũi đã tiếp thêm hứng khởi và củng cố niềm tin của CBNV vào tổ chức. Người ta nói SHB là Ngân hàng hạnh phúc là vậy, bởi mỗi người xem xong đều thấy mình đang rất hạnh phúc”, anh Lý Anh Đào - Giám đốc SHB Gia Lai nói.

Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về ảnh 2
“Khởi” khẳng định bản sắc của SHB – tổ chức đề cao hạnh phúc của người lao động như một nền tảng phát triển

Ngay sau khi lên sóng, “Khởi” nhanh chóng viral trên các mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.

“Show của SHB đỉnh quá, không khác gì một chương trình truyền hình chuyên nghiệp”; “Quá đẳng cấp, đúng là ngân hàng nhà người ta, xem mà chỉ biết ước”; “SHB chưa bao giờ làm tôi thất vọng”; “Nghe nói SHB là Ngân hàng hạnh phúc, xem Khởi xong đã hiểu lý do”... là một số bình luận của cư dân mạng về chương trình này.

Chia thành ba chương Khởi Sắc – Khởi Tâm – Khởi Vận, chương trình dẫn dắt người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ sôi động, bùng nổ đến lắng đọng, truyền cảm hứng. Điểm nhấn đặc biệt khiến khán phòng nhiều phen “vỡ òa” chính là những khoảnh khắc đời thường, gần gũi của ban lãnh đạo. Rời xa hình ảnh quen thuộc trên bục phát biểu, các lãnh đạo thoải mái chia sẻ chuyện ăn mừng khi vượt KPI, những sở thích cá nhân sau giờ làm và cả những câu chuyện hậu trường ít ai biết.

Đặc biệt, màn nhảy ngẫu hứng của các lãnh đạo đã khuấy động không khí theo cách không ai ngờ tới. Những bước nhảy đầy nhiệt huyết, đôi chút vụng về nhưng chân thành đã khiến cả khán phòng bật cười thích thú, liên tục vỗ tay cổ vũ. Chính sự “lăn xả” ấy đã tạo nên tinh thần kết nối đúng nghĩa – nơi khoảng cách được xóa nhòa, chỉ còn lại sự đồng điệu và tự hào chung.

Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về ảnh 3
Khán giả thích thú với phần thi nhảy của các lãnh đạo SHB và khách mời

Xuyên suốt chương trình là sự dẫn dắt duyên dáng của MC Trần Ngọc. Với lối dẫn linh hoạt, khi hài hước, khi sâu lắng, anh khéo léo kết nối các phần talkshow, minigame và biểu diễn nghệ thuật thành một mạch cảm xúc liền mạch, giữ trọn sự hứng khởi cho người xem từ đầu đến cuối.

Không khí càng thêm “nóng” với phần bốc thăm trúng thưởng tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng dành cho cán bộ nhân viên. Những khoảnh khắc xướng tên đầy hồi hộp và vỡ òa đã góp phần nhân đôi niềm vui, tiếp thêm năng lượng tích cực cho hành trình mới.

Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về ảnh 4
Các CBNV SHB cùng thắp lên những ngọn nến trên chiếc Bánh thành tựu 2025, ghi nhận một năm nhiều bứt phá

Không đơn thuần là một sự kiện nội bộ, “Khởi” còn được xem như lời chào năm mới đầy cảm hứng của SHB – nơi mỗi cá nhân được tiếp thêm động lực để cùng nhau khởi sắc, khởi tâm và khởi vận cho chặng đường phía trước.

Hạnh phúc như nhân viên SHB: Vừa xem show xịn, vừa rinh lộc mang về ảnh 5
“Khởi” có sự tham gia của phụ huynh CBNV, như lời tri ân sâu sắc gửi đến những hậu phương thầm lặng

Chương trình còn có sự góp mặt của đạo diễn Hoàng Công Cường, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông và công nghệ BCGV Phạm Văn Quân, Vlogger Tuyền Văn Hóa và Biên tập viên Huy Hoàng – những khách mời đã đồng hành và chứng kiến nhiều dấu mốc phát triển của SHB. Từ góc nhìn của người trong cuộc lẫn người quan sát, họ mang đến những chia sẻ chân thực, làm nổi bật bản sắc văn hóa doanh nghiệp của một ngân hàng tư nhân thuộc nhóm dẫn đầu tại Việt Nam.

