Cảnh báo mạo danh tư vấn tham gia Chương trình Thương hiệu quốc gia 2026

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng một số tổ chức, cá nhân mạo danh hoặc tự nhận có liên hệ với Ban Thư ký để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện và nộp hồ sơ tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25/11/2003. Mục tiêu của chương trình là xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia thông qua các sản phẩm có thương hiệu mạnh, năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế.

Việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sản phẩm đáp ứng các tiêu chí của chương trình gồm: Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong. Thông qua quá trình xét chọn, chương trình hướng tới thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu bền vững và góp phần nâng tầm hình ảnh quốc gia.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Ban Thư ký Chương trình nhận được phản ánh về việc một số tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là được ủy quyền hoặc đại diện cho Ban Thư ký để cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam kỳ thứ 10 năm 2026.

Trước tình hình này, Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam khẳng định không ủy quyền, không chỉ định và không giao cho bất kỳ tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nào thực hiện các hoạt động tư vấn, đại diện, tiếp nhận hoặc xử lý hồ sơ tham gia xét chọn thay cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia xét chọn thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ theo đúng quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, cùng với Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg ngày 20/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg.

Các thông tin về tiêu chí, quy trình xét chọn, thời hạn nộp hồ sơ và hướng dẫn tham gia chương trình đều được công bố công khai trên các kênh thông tin chính thức của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Cục Xúc tiến thương mại.

Ban Thư ký Chương trình khuyến nghị doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn chính thống, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các hành vi mạo danh hoặc cung cấp thông tin sai lệch liên quan đến chương trình để tránh phát sinh chi phí và rủi ro không đáng có.

Trong trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu mạo danh hoặc cung cấp thông tin sai lệch về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, doanh nghiệp được đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Thư ký để xem xét và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin liên hệ: Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương; Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: (024) 3934 7628 (máy lẻ: 70, 76, 77, 89). Email: thqg.vietnamvalue@gmail.com; thqg@vietrade.gov.vn