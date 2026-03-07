Manulife từ chối bồi thường với lý do Bệnh viện Tâm Thần không phải là… bệnh viện

(Ngày Nay) - Công ty TNHH Manulife Việt Nam cho rằng Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM không phải là “bệnh viện” để từ chối chi trả bảo hiểm cho khách hàng.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM là… bệnh viện

Vào đầu năm 2021, chị T.T.T.T. (sinh năm 1975, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) được bà V.T.T.T. là Nhân viên tư vấn Bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Manulife Việt Nam thuyết phục mua bảo hiểm nhân thọ với gói sản phẩm nhiều tính năng ưu đãi. Trong đó, có gói Bảo hiểm trợ cấp y tế với mức chi trả của Bảo hiểm là 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) cho một ngày nằm viện dưới bất kỳ hình thức nào.

Nhận thấy các gói sản phẩm bảo hiểm Manulife phát hành phù hợp qua sự quảng cáo của bà V.T.T.T. nên chị T.T.T.T. đồng ý mua 02 Hợp đồng bảo hiểm, với số tiền bảo hiểm chi trả là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), phí định kỳ phải đóng là 19.430.000 đồng/năm, thời hạn hợp đồng là 40 năm, thời hạn Bảo hiểm trợ cấp y tế là 24 năm.

Ngày 23/02/2021, chị T.T.T.T mua 2 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 2804426565 và 2803545878 cho bản thân và cho chồng là ông N.N.A. (sinh ngày 18/08/1974). Người được thụ hưởng là ông N.N.A. với gói quyền lợi Bảo hiểm tăng cường, Bảo hiểm trợ cấp y tế với mức chi trả là 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) cho một ngày nằm viện. Hợp đồng phát sinh hiệu lực từ ngày ký và mọi nghĩa vụ khi mua bảo hiểm, chị T.T.T.T. đã thực hiện đầy đủ với Công ty TNHH Manulife Việt nam.

Thế nhưng, từ ngày 03/04/2022, ông N.N.A. trở bệnh phải cấp cứu, điều trị nằm tại Bệnh viện Tâm thần thuộc Sở Y tế TP.HCM. Để đảm bảo quyền lợi của người được Bảo hiểm, chị T.T.T.T. đã nhiều lần đến Công ty TNHH Manulife Việt Nam (có trụ sở tại số 75 Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ, TP.HCM) cùng với hồ sơ bệnh án, giấy ra viện, giấy xác nhận của Bệnh viện Tâm thần thuộc Sở Y tế TP.HCM để yêu cầu công ty chi trả theo nội dung cam kết của Hợp đồng Bảo hiểm.

Phía Công ty TNHH Manulife Việt Nam từ chối chi trả với Thông báo ngày 23/5/2025, 25/6/2025 và 31/10/2025 có nội dung: “Bệnh Viện Tâm Thần – Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh” Không phải là Bệnh viện theo Công văn số 108/BTC-QLBH ngày 06/4/2015 của Bộ Tài chính nên không chi trả; Không chi trả cho bệnh tâm thần rối loạn tâm lý. Với căn cứ theo Điều 4 [4.11] và Chương IV định nghĩa “Bệnh viện” trong Hợp đồng bảo hiểm số 2803545878 ngày 23/02/2021.

Thông qua người đại diện, chị T.T.T.T. đã có công văn gửi đến Sở Y tế TP.HCM để đề nghị được giải thích quy định về “Bệnh viện”. Theo đó, ngày 30/07/2025, Sở Y tế TP.HCM có công văn số 1321/SYT-KTPC phản hồi và xác định, căn cứ quy định tại Điều 39 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh: “Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện bao gồm các hình thức sau đây: a) Bệnh viện đa khoa; b) Bệnh viện y học cổ truyền; c) Bệnh viện răng hàm mặt; d) Bệnh viện chuyên khoa”.

Căn cứ quy định tại Điều 5 Quyết định số 5973/QĐ-SYT ngày 18/11/2025 của Sở Y tế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Tâm thần trực thuộc Sở Y tế Bệnh viện Tâm thần có chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng chuyên khoa về lĩnh vực tâm thần; tổ chức nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức liên tục cho viên chức, người lao động của bệnh viện; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên môn của bệnh viện theo sự phân công của cấp có thẩm quyền và theo quy định của pháp luật”.

Những khuất tất từ hợp đồng bảo hiểm

Luật sư Phương Văn Thêm, Đoàn Luật sư TP.HCM phân tích, công văn số 108/BTC-QLBH ngày 06/4/2015 của Bộ Tài chính, về “Định nghĩa Bệnh Viện” có nội dung như sau: "Bệnh viện: là (i) Bệnh viện và có chữ “bệnh viện” trong tên gọi và “trên con dấu chính thức” hoặc các trung tâm y tế quận, huyện trở lên được thành lập hợp pháp và thực hiện điều trị bằng phương pháp tây y để chăm sóc và điều trị cho những người bị bệnh hoặc bị thương và có đủ các thiết bị chuyên môn để tiến hành việc chẩn đoán, có Y tá chăm sóc 24/24 và có Bác sỹ trực thường xuyên. Bệnh viện đó phải được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp.

Căn cứ Bản tóm tắt hồ sơ Bệnh án MS: 52/BV2 ngày 11/6/2025 thì con dấu mộc tròn ghi rất rõ là: “Bệnh viện tâm thần Sở Y tế TP.Hồ Chí Minh”. Tên gọi có chữ “Bệnh viện”; “điều trị bằng phương pháp tây y”; “có đủ các thiết bị chuyên môn”; “có y tá chăm sóc 24/24 và có bác sỹ trực thường xuyên”. “Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động hợp pháp”

Dấu hiệu cho việc xác nhận trong định nghĩa “Bệnh viện” đã được xác định cụ thể. Cơ quan cấp phép hoạt động là “Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh”. Giấy ra viện ngày 10/8/2023 và ngày 28/4/2025, Bảng tóm tắt hồ sơ bệnh án khẳng định: “N.N.A. – Chẩn đoán vào và ra viện: Tâm thần phân liệt thể “PARANOID” [F20.0]

Luật sư Thêm tiếp tục viện dẫn căn cứ Quyết định số 452/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND TP.HCM thì Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Bệnh viện Tâm Thần trực thuộc Sở Y tế được xếp hạng II. Thời gian giữ hạng là 5 năm kể từ ngày quyết định xếp hạng. Theo trang thông tin trên cổng điện tử của Sở Y tế TP.HCM thì Bệnh viện Tâm thần là Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về Tâm thần tại TP.HCM và là bệnh viện Công lập, do Sở Y tế TP.HCM cấp phép hoạt động.

Mặc khác, như đã đề cập, công văn số 1321/SYT-KTPC ngày 30/7/2025 xác định cụ thể là: “Bệnh viện Tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh” là “Bệnh viện”.

Dù các căn cứ nêu trên đủ cơ sở để xác định Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM là “Bệnh viện” nhưng Công ty TNHH Manulife Việt Nam cho rằng: “Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh không phải là Bệnh viện; Không chi trả cho bệnh tâm thần rối loạn tâm lý” là không thỏa đáng. Việc viện lý do này dẫn đến việc không chi trả “Bảo hiểm trợ cấp y tế 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) cho một ngày nằm viện mà hai bên đã ký kết.

Luật sư Phương Văn Thêm lập luận, khi tham gia ký kết hợp đồng, Công ty TNHH Manulife Việt Nam không giao bản chính hợp đồng bảo hiểm cho chị T.T.T.T., mà chỉ giao các văn bản giải thích, cho đến khi chị T.T.T.T. phát hiện được gần đây (12/2025). Chị T.T.T.T. đã yêu cầu cung cấp toàn bộ bản chính hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 280354878 mà chị đã ký kết thì bên phía Công ty TNHH Manulife Việt Nam mới in ra giao nhưng không có chữ ký của khách hàng trong hợp đồng.

“Vì vậy, chị T.T.T.T. hoàn toàn có quyền nghi ngờ khuất tất từ phía Công ty TNHH Manulife Việt Nam có thể thêm bớt nhiều nội dung ghi trong hợp đồng để “viện cớ” không chi trả bảo hiểm”, luật sư Thêm nói.

Để rộng đường dư luận, ngày 02/03/2026, chúng tôi đã liên lạc với Manulife qua tổng đài để xin cuộc hẹn phỏng vấn nhằm có thông tin đa chiều. Nhân viên Manulife hướng dẫn gửi thông tin qua địa chỉ email của Manulife để nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, đến nay, Ngày Nay vẫn chưa nhận được phản hồi của Manulife liên quan đến vụ việc.