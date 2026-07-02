VIETTEL dẫn đầu thế giới tại Giải thưởng công nghệ GLOBEE AWARDS 2026 tại Mỹ

(Ngày Nay) - Với 19 giải thưởng, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là doanh nghiệp đạt nhiều giải thưởng nhất tại Globee Awards for Technology 2026 (Mỹ), qua đó dẫn đầu bảng xếp hạng các doanh nghiệp công nghệ tham dự giải trên toàn thế giới.

Trong tổng số giải thưởng, Viettel giành 13 giải Vàng, 5 giải Bạc và 1 giải Đồng, trong đó có 15 giải Best of Category - danh hiệu dành cho sản phẩm, giải pháp đứng đầu hạng mục. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Viettel giữ vị trí dẫn đầu về số lượng giải thưởng tại Globee Awards for Technology, tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Globee Awards for Technology (tiền thân là IT World Awards) là giải thưởng thường niên do Network Products Guide (Mỹ) sáng lập từ năm 2006, tôn vinh các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và thành tựu công nghệ xuất sắc trên phạm vi toàn cầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, an ninh mạng và hạ tầng công nghệ thông tin. Giải thưởng được chấm điểm bởi hội đồng chuyên gia công nghệ độc lập trên toàn thế giới theo quy trình minh bạch, trở thành một trong những giải thưởng uy tín của ngành công nghệ quốc tế.

Các giải thưởng của Viettel trải rộng trên nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thông, hạ tầng số, tài chính số và logistics.

Ở lĩnh vực hạ tầng và nền tảng đám mây, Viettel IDC giành 4 giải thưởng với các sản phẩm Make in Vietnam như dịch vụ đám mây riêng ảo Viettel Virtual Private Cloud (vVPC) và nền tảng Viettel Open Kubernetes Service (vOKS), đáp ứng yêu cầu chủ quyền dữ liệu tại Việt Nam. Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nền tảng Viettel TESSEL.

AI tự động hóa hoạt động bán lẻ tại hơn 200.000 điểm bán và nền tảng tài chính số Viettel Money đều giành giải Vàng Best of Category.

Ở lĩnh vực viễn thông, hệ thống giám sát nhiễu mạng iSpectra và nền tảng chuẩn hóa API Viettel Open Gateway được vinh danh nhờ những đóng góp trong phát triển hạ tầng kết nối. Trên thị trường quốc tế, Viettel Burundi (Lumitel) được trao giải nhờ vai trò thúc đẩy kết nối số toàn quốc và phát triển hạ tầng băng rộng di động 4G/5G.

Viettel Post được ghi nhận với giải pháp logistics và dự án sử dụng drone hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai.

Bên cạnh đó, nhiều thành tựu khác của Viettel cũng được Globee Awards ghi nhận, như Viettel Skybook - nền tảng Electronic Flight Bag đầu tiên của Việt Nam dành cho ngành hàng không, sáng kiến phát triển trung tâm dữ liệu bền vững của Viettel IDC và danh hiệu Nhà lãnh đạo chuyển đổi xuất sắc dành cho lãnh đạo Viettel Digital với những đóng góp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam. Các giải thưởng phản ánh sự đa dạng trong hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ công nghệ của Viettel.

Kết quả tại Globee Awards for Technology 2026 tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi của Viettel, đồng thời cho thấy năng lực cạnh tranh của các sản phẩm "Make in Viettel" trên thị trường quốc tế.

Trong thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển các sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số quốc gia và mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế.



1/ Viettel Solutions – Viettel TESSEL.AI (Nền tảng AI phân tích, tự động hóa hoạt động bán lẻ tại 200.000 điểm bán) – Hạng mục: Giải pháp AI chuyên biệt theo ngành tốt nhất – Giải thưởng: Vàng. 2/ Viettel IDC – Viettel Virtual Private Cloud (vVPC) (Dịch vụ đám mây riêng ảo đáp ứng yêu cầu chủ quyền dữ liệu tại Việt Nam) – Hạng mục: Giải pháp hạ tầng đám mây dưới dạng dịch vụ (IaaS) – Giải thưởng: Vàng. 3/ Viettel IDC – Viettel Open Kubernetes Service (vOKS) (Nền tảng Kubernetes "Make in Vietnam" cho phát triển ứng dụng cloud-native) – Hạng mục: Giải pháp nền tảng đám mây dưới dạng dịch vụ (PaaS) – Giải thưởng: Vàng. 4/ Viettel Networks – Viettel Open Gateway (Nền tảng chuẩn hóa API, giúp mạng lưới Viettel có thể lập trình được) – Hạng mục: Giải pháp tích hợp dữ liệu, quản lý API và iPaaS tốt nhất – Giải thưởng: Vàng. 5/ Viettel Software – iSpectra (Hệ thống giám sát, phân tích và quản lý nhiễu mạng di động theo thời gian thực) – Hạng mục: Sản phẩm viễn thông, 5G/6G hoặc kết nối tốt nhất – Giải thưởng: Vàng. 6/ Viettel Burundi – Lumitel – Lumitel Nationwide 4G/5G Connectivity Infrastructure (Hạ tầng kết nối băng rộng di động 4G/5G trên toàn Burundi) – Hạng mục: Sản phẩm viễn thông, 5G/6G hoặc kết nối tốt nhất – Giải thưởng: Vàng. 7/ Viettel Software – Viettel Skybook (Nền tảng Electronic Flight Bag đầu tiên của Việt Nam cho ngành hàng không) – Hạng mục: Triển khai chuyển đổi số tốt nhất cho một ngành cụ thể – Giải thưởng: Vàng. 8/ Viettel Digital – Viettel Money (Nền tảng tài chính số ứng dụng AI phục vụ hàng triệu người dân, đặc biệt nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tài chính) – Hạng mục: Giải pháp AI cho dịch vụ tài chính – Giải thưởng: Vàng. 9/ Viettel Post – Dự án sử dụng drone Viettel Post hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai – Hạng mục: Thành tựu về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Giải thưởng: Vàng. 10/ Viettel Burundi – Lumitel – Chuyển đổi Burundi thông qua vai trò dẫn dắt kết nối số toàn quốc – Hạng mục: Thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực truyền thông, giải trí và viễn thông – Giải thưởng: Vàng. 11/ Viettel Post – Viettel Post – Doanh nghiệp logistics hàng đầu Việt Nam – Hạng mục: Thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực vận tải, logistics và chuỗi cung ứng – Giải thưởng: Vàng. 12/ Viettel IDC – Tiên phong phát triển trung tâm dữ liệu bền vững tại Việt Nam – Hạng mục: Thành tựu phát triển sản phẩm bền vững – Giải thưởng: Vàng. 13/ Viettel Digital – Ông Lê Văn Đại, CEO Viettel Digital (dẫn dắt chuyển đổi tài chính số vì tài chính toàn diện tại Việt Nam) – Hạng mục: Nhà lãnh đạo chuyển đổi xuất sắc – Giải thưởng: Vàng. 14/ Trung tâm Công nghệ thông tin Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Viettel – Viettel Lakehouse Platform (Nền tảng lakehouse dữ liệu hiện đại phục vụ phân tích và đổi mới sáng tạo bằng AI) – Hạng mục: Nền tảng quản trị và quản lý dữ liệu tốt nhất – Giải thưởng: Bạc. 15/ Viettel Customer Service – KnowX Hub (Nền tảng khám phá tri thức ngữ nghĩa ứng dụng AI) – Hạng mục: Giải pháp tìm kiếm và khám phá ngữ nghĩa bằng AI tốt nhất – Giải thưởng: Bạc. 16/ Viettel IDC – Viettel Database Service (vDBS) (Nền tảng cơ sở dữ liệu đám mây phục vụ kỷ nguyên dữ liệu số) – Hạng mục: Giải pháp nền tảng đám mây dưới dạng dịch vụ (PaaS) – Giải thưởng: Bạc. 17/ Viettel Customer Service – OmniX (Nền tảng tổng đài hợp kênh tích hợp AI) – Hạng mục: Giải pháp Contact Center as a Service (CCaaS) tốt nhất – Giải thưởng: Bạc. 18/ Viettel Solutions – Viettel ITS – Viettel Intelligent Transportation System (Hệ thống giao thông thông minh, giải pháp GovTech có khả năng mở rộng) – Hạng mục: Sản phẩm/dịch vụ công nghệ Chính phủ, khu vực công hoặc GovTech tốt nhất – Giải thưởng: Bạc. 19/ Viettel Solutions – vDSP – Viettel Data Science Platform (Nền tảng khoa học dữ liệu toàn diện hỗ trợ chuyển đổi AI cho doanh nghiệp) – Hạng mục: Nền tảng khoa học dữ liệu và học máy tốt nhất – Giải thưởng: Đồng. Danh mục giải thưởng: