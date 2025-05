Viettel đồng hành cùng Bộ Xây dựng thúc đẩy giao thông thông minh tại Việt Nam.

Ngày 22/5, nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng giao thông thông minh, Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ trong đó có Viettel Solutions, Viettel ePass tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy các giải pháp giao thông thông minh và triển khai thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ trong đô thị”.

Hội thảo có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Xây dựng, đại diện các cơ quan trung ương, địa phương cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ và giao thông. Tại phiên thảo luận, đại diện Viettel Solutions đã mang đến tham luận với chủ đề “Tổng quan hệ sinh thái Giải pháp giao thông thông minh”, giới thiệu bộ giải pháp toàn diện từ giám sát, điều hành, phân tích dữ liệu đến tích hợp hạ tầng số và AI, đồng thời tham mưu, tư vấn cho Bộ các giải pháp giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông và tối ưu hóa quản lý đô thị. Viettel ePass đóng góp tại hội thảo “Giải pháp ứng dụng công nghệ quản lý, thu phí tự động không dừng tại các bến xe, điểm đỗ” nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy văn minh đô thị.

Đặc biệt trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu đã có chuyến tham quan thực tế tại 02 địa điểm thực tiễn: Trung tâm Điều hành giao thông thông minh - thí điểm hệ thống Giao thông Thông minh (Intelligent Transportation System - ITS) do Viettel Solutions phát triển và điễm đỗ thông minh Trần Quang Khải áp dụng công nghệ thu phí không dừng do Viettel ePass triển khai.

Hệ thống ITS – trung tâm điều hành tích hợp các công nghệ tiên tiến như camera AI, cảm biến giao thông, bản đồ số, phân tích dữ liệu lớn (Big Data), giúp điều hành, giám sát và xử lý các tình huống giao thông theo thời gian thực. Mô hình thí điểm được thiết kế mở để tích hợp với hệ thống Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông trên nền bản đồ; Quản lý thanh toán thẻ vé điện tử giao thông công cộng sau khi hạng mục hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Mô hình Trung tâm Điều hành Giao thông thông minh TP Hà Nội được xem là một bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa hạ tầng giao thông. Đồng thời, dự án giao thông thông minh tại thành phố Hải Phòng cũng đã chính thức được triển khai từ tháng 2 năm 2025. Cụ thể, Viettel Solutions đã hoàn thành triển khai 189 camera phục vụ giám sát lưu lượng giao thông và hỗ trợ xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, Viettel Solutions đã lắp đặt 3 tủ điều khiển giao thông thích ứng, 9 tủ điều khiển tập trung tại server và nâng cấp 18 tủ điều khiển giao thông hiện hữu nhằm nâng cao hiệu quả điều tiết giao thông.

Song song với phần cứng, đơn vị cũng phát triển và triển khai phần mềm cung cấp thông tin giao thông cho người dân, cho phép cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực. Phần mềm điều khiển giao thông thông minh được tích hợp cùng dữ liệu thời gian thực nhằm tối ưu hóa hệ thống đèn tín hiệu. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm phần mềm hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông sử dụng công nghệ AI và phần mềm lưu trữ video tập trung, hỗ trợ công tác truy xuất, phân tích và xử lý dữ liệu hiệu quả. Dự án tại Hải Phòng là minh chứng rõ ràng cho khả năng triển khai và nhân rộng mô hình ITS tại các đô thị lớn của Việt Nam. Bên cạnh các dự án lớn tại Hà Nội và Hải Phòng, Viettel Solutions cũng đang triển khai nhiều giải pháp giao thông thông minh khác trên cả nước. Tiêu biểu như hệ thống camera xử phạt giao thông; hệ thống thu phí không dừng trên quốc lộ cho một số tỉnh miền Trung, miền Nam và hệ thống thu phí không dừng trên các tuyến cao tốc trọng điểm.

Điểm đỗ thông minh ứng dụng công nghệ thu phí không dừng Viettel ePass được đoàn đại biểu tham quan đánh giá cao về tính thực thi, có thể mở rộng tại nhiều tỉnh thành. Hệ thống tự động nhận diện xe vào/ra, thanh toán tự động kết nối linh hoạt với các nền tảng thanh toán (ví điện tử, thẻ quốc tế…). Thực tiễn triển khai ghi nhận những hiệu quả tích cực, đơn vị đầu tư dễ dàng quản lý tập trung, số hóa dữ liệu bến bãi, tối ưu nhân sự vận hành và giảm thất thoát. Giá vé minh bạch, thanh toán tự động không chờ đợi giúp người dân có hành trình giao thông thuận tiện, an tâm. Đồng thời, giải pháp có khả năng tích hợp mở với hệ thống giao thông công cộng, trung tâm điều hành thành phố, tạo thuận lợi trong việc quy hoạch và quản lý đô thị.

Đến tháng 4/2025, Viettel ePass đã triển khai thành công giải pháp thông minh này tại 5 sân bay lớn toàn quốc và hơn 300 điểm đỗ nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Vũng Tàu, An Giang... với tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 90%; 100% xuất hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế. Viettel ePass cam kết đồng hành cùng các bộ ngành, chính quyền địa phương để mở rộng mạng lưới thu phí không dừng tới các bến xe, bãi đỗ, cảng hàng không và khu đô thị, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại – tiện lợi – minh bạch phục vụ người dân.

Với hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng, năng lực công nghệ cao và mạng lưới điểm cung cấp dịch vụ rộng khắp, các doanh nghiệp Viettel đã chứng minh năng lực vận hành quy mô toàn quốc.

Là hai đơn vị tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số và giải pháp công nghệ, giao thông thông minh tại Việt Nam, Viettel Solutions và Viettel ePass cam kết tiếp tục đồng hành cùng các Bộ, Ngành và chính quyền địa phương trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, trong đó giao thông là một cấu phần trọng yếu, hướng tới một hệ thống giao thông hiện đại – tiện lợi – minh bạch phục vụ người dân.