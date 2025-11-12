Mastercard tiên phong mang đến giải pháp thanh toán không mật khẩu, không số thẻ tại châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) -Mastercard tăng tốc đến mục tiêu 100% giao dịch được mã hóa bằng token và xác thực liền mạch tại Singapore, Malaysia và Việt Nam vào năm 2027
Mastercard tiên phong mang đến giải pháp thanh toán không mật khẩu, không số thẻ tại châu Á - Thái Bình Dương vào năm 2030

Mastercard vừa công bố tham vọng lớn tại Singapore FinTech Festival: đến năm 2030, trải nghiệm mua sắm trực tuyến ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương sẽ không cần mật khẩu hay số thẻ.

Hiện nay, hơn một phần ba lượt giao dịch Mastercard trên toàn cầu đã được mã hóa, nhưng để đạt được mục tiêu nói trên tại thị trường thương mại điện tử lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới – được dự báo vượt 7 nghìn tỷ USD vào năm 2030– cần có sự hợp tác từ toàn bộ ngành công nghiệp.

Do đó, Mastercard kêu gọi các ngân hàng, nhà bán lẻ, ví điện tử và các đối tác công nghệ cùng hợp lực triển khai các giải pháp thanh toán an toàn, được token hóa và xác thực bằng sinh trắc học. Việc áp dụng những công nghệ này giúp loại bỏ thao tác nhập số thẻ và mật khẩu tĩnh thủ công, từ đó mang đến trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và bảo mật hơn cho người tiêu dùng.

Tiếp nối thành công tại Ấn Độ – nơi Mastercard hợp tác với cơ quan quản lý, ngân hàng và nhà bán lẻ để đạt được mức độ token hóa gần như hoàn toàn các giao dịch thương mại điện tử – giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai toàn diện tại Singapore, Malaysia và Việt Nam vào năm 2027. Đây là các thị trường chính thúc đẩy quá trình số hóa nhanh chóng tại khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ thanh toán số dự kiến chiếm 94% tổng giao dịch thương mại điện tử với giá trị thị trường ước tính đạt 325 tỷ USD vào năm 2028.

Sự phát triển mạnh mẽ của thanh toán trực tuyến cũng đặt ra không ít thách thức. Tình trạng gian lận trong các giao dịch không sử dụng thẻ vật lý cao gấp 7 lần so với thanh toán tại cửa hàng, với tổng thiệt hại toàn cầu dự kiến vượt 100 tỷ USD vào năm 2029. Trong khi đó, 8 trong số 10[2] khách hàng bỏ giỏ hàng, gần một nửa trong số đó cho biết họ khó chịu vì khâu thanh toán phức tạp. Giải pháp của Mastercard là thay thế mật khẩu và số thẻ bằng các token bảo mật kết hợp xác thực sinh trắc học trên thiết bị, giảm bớt rào cản thông qua giải pháp Click to Pay và xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng trên mọi thiết bị và nền tảng.

Minh chứng trong từng giao dịch

Tại những nơi công nghệ token hóa được triển khai, tỉ lệ chấp nhận đã tăng đến 6%, mang lại thêm hơn 2 tỷ USD doanh thu mỗi tháng cho các nhà bán lẻ. Hiệu quả mang lại rất rõ ràng:

Nhà bán lẻ ghi nhận quá trình thanh toán nhanh hơn, đáng tin cậy và an toàn hơn, từ đó nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng doanh số. Người tiêu dùng tận hưởng trải nghiệm thanh toán chỉ qua một bước duy nhất và tránh được việc quên mật khẩu hoặc bị từ chối giao dịch. Ví điện tử được tích hợp liền mạch, mang đến cho người dùng trải nghiệm thanh toán đơn giản và bảo mật tại hơn 150 triệu điểm chấp nhận Mastercard trên toàn cầu.

Ông Sandeep Malhotra, Phó Chủ tịch Điều hành, Mảng Thanh toán Cốt lõi, Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Mastercard chia sẻ: “Tầm nhìn của Mastercard rất đơn giản: không mật khẩu, không nhập thông tin thẻ theo cách thủ công và không có bất kỳ rào cản nào. Bằng sự kết nối liên ngành, Mastercard thúc đẩy nhanh chóng việc áp dụng token hóa và khóa thanh toán (passkeys) để tạo ra trải nghiệm đơn giản, an toàn cho các giao dịch thanh toán không sử dụng mật khẩu. Nhờ đó, tỷ lệ chấp nhận thanh toán tăng lên, tỷ lệ gian lận giảm xuống và mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh hơn, an toàn hơn cho hàng triệu người tiêu dùng. Các đối tác tham gia vào quá trình chuyển đổi này sẽ góp phần định hình tương lai của thương mại thông minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.”

Bước tiến tiếp theo trong ngành

Giống như việc thanh toán từng chuyển mình từ tiền mặt sang kỹ thuật số, bước phát triển tiếp theo sẽ là chuyển đổi từ kỹ thuật số sang thông minh - được hỗ trợ bởi AI, dữ liệu và mạng lưới liên kết. Những đột phá trong công nghệ token hóa và xác thực đang mở đường cho hình thức mua sắm ứng dụng AI, nơi mà những trợ lý số hóa đáng tin cậy sẽ thực hiện việc mua sắm và chi trả thay cho người tiêu dùng. Công nghệ token hóa và passkeys không phải là đích đến cuối cùng mà là nền tảng cho một tương lai thông minh hơn, bảo mật hơn, giúp mở khóa những cơ hội mới cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Tiếp nối đà tăng trưởng toàn cầu

Lộ trình phát triển này được xây dựng dựa trên việc Mastercard công bố Dịch vụ Payment Passkeys trên toàn cầu, mà khởi điểm là tại Ấn Độ. Tại đây công ty hợp tác với các ngân hàng và nhà bán lẻ hàng đầu ra mắt quy trình thanh toán bằng xác thực sinh trắc học trên thiết bị cho hàng triệu người mua sắm. Thành công đó đã chứng minh cho việc passkeys có thể vừa tăng cường tính bảo mật vừa đơn giản hóa trải nghiệm người dùng - đồng thời tạo tiền đề cho tầm nhìn 2030 của Mastercard trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hà An
Mastercard Singapore FinTech Festival mã hóa token

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Công bố Trang thông tin điện tử về bầu cử
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, trong khuôn khổ phiên họp lần thứ ba của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chính thức công bố Trang thông tin điện tử về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (gọi tắt là Trang thông tin điện tử bầu cử).
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
BMW bị kiện về gian lận khí thải tại Hà Lan
(Ngày Nay) - Hiệp hội Người tiêu dùng Hà Lan (Consumentenbond) ngày 10/11 thông báo khởi kiện tập thể nhằm vào hãng xe hơi hạng sang BMW, cáo buộc nhà sản xuất ô tô này đã làm sai lệch dữ liệu khí thải ở khoảng 100.000 phương tiện được bán tại Hà Lan.
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.