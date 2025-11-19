Nền tảng bản sao số của Viettel được đề cử dự án chuyển đổi số tốt nhất

(Ngày Nay) -Viettel BTS Digital Twin lọt top 5 đề cử của Giải thưởng Glotel Awards ở hạng mục “Best Digital Transformation Project” (Dự án Chuyển đổi số tốt nhất) năm 2025.

Glotel Awards là một trong những giải thưởng quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ. Được tổ chức thường niên từ 2012, giải thưởng quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật trên thế giới như Samsung, Nokia, Huawei, Ericsson, SK Telecom, China Mobile…, hướng tới tôn vinh những sáng kiến và dự án chuyển đổi số xuất sắc, góp phần định hình tương lai của ngành viễn thông toàn cầu.

Vượt qua nhiều công ty công nghệ và viễn thông lớn, Viettel BTS Digital Twin đã giúp Viettel AI trở thành đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách đề cử vào vòng chung khảo của Glotel Awards 2025, hạng mục Dự án Chuyển đổi số tốt nhất. Thành tích này không chỉ khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ lõi của doanh nghiệp Việt, mà còn cho thấy chất lượng của các sản phẩm “Make in Vietnam” ngày càng được ghi nhận trên sân chơi quốc tế.

Digital Twin, hay bản sao số, là công nghệ tạo ra phiên bản ảo của các đối tượng hoặc hệ thống vật lý, được kết nối liên tục với dữ liệu thực tế để giám sát, dự báo và tối ưu vận hành hạ tầng.

Nhận thấy tiềm năng của công nghệ tiên tiến này, Tập đoàn Viettel đã nghiên cứu và phát triển nền tảng Viettel Digital Twin, phục vụ các lĩnh vực trọng yếu như giao thông, quy hoạch đô thị, xây dựng, văn hóa - du lịch, viễn thông và ứng phó thiên tai, hướng tới mục tiêu số hóa toàn diện. Từ đó, giúp cơ quan quản lý và doanh nghiệp vận hành linh hoạt, ra quyết định nhanh chóng, hiệu quả.

Viettel BTS Digital Twin, được phát triển bởi Trung tâm Dịch vụ Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), là một ứng dụng tiêu biểu. Nền tảng này tập trung giải quyết thách thức lớn mà Viettel đối mặt suốt nhiều thập niên: quản trị, duy tu, bảo dưỡng và kiểm tra các trạm viễn thông (BTS), đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vốn tiêu tốn nguồn lực và đối mặt với nhiều rủi ro khi sử dụng phương pháp truyền thống.

Viettel BTS Digital Twin tự động dựng lại mô hình 3D chính xác của trạm BTS dự trên dữ liệu hình ảnh thu được từ drone, giúp số hóa quy trình vận hành theo thời gian thực. Nếu trước đây, kỹ sư phải trèo lên từng cột anten để trực tiếp đo đạc, kiểm tra ngoài hiện trường, thì nay toàn bộ cấu trúc cột, thiết bị và khu vực xung quanh đều được hiển thị sinh động trên máy tính, giúp việc theo dõi và thiết kế trở nên nhanh chóng, trực quan hơn.

Đặc biệt, đội ngũ kỹ thuật cũng có thể thao tác trực tiếp trên mô hình 3D của trạm BTS như thử thêm bớt thiết bị, đo thông số kỹ thuật hoặc khảo sát khu vực 50m quanh trạm mà không cần đến hiện trường.

Viettel BTS Digital Twin còn ứng dụng AI để nhận diện loại cột, thiết bị vô tuyến và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như gỉ sét, nứt gãy hay lệch trục anten. Song song đó, hệ thống hỗ trợ tính toán sức chịu tải của cột theo điều kiện gió ở từng vùng, kiểm tra thiết kế vô tuyến, đánh giá vị trí lắp đặt và mô phỏng các kịch bản thay đổi cấu hình như hoán đổi anten hay điều chỉnh thiết bị.

Nhờ vậy, mọi phương án kỹ thuật đều được kiểm chứng và tối ưu trước khi triển khai thực tế, giúp phát hiện lỗi ngay từ giai đoạn mô phỏng, tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn. Dự kiến khi đưa vào áp dụng, hệ thống có thể giúp giảm đến 50% thời gian và nguồn lực nhân sự cho công tác khảo sát. Mạng di động cũng được duy trì ở trạng thái ổn định, giảm hiện tượng nghẽn hoặc mất kết nối cục bộ, mang lại trải nghiệm liên lạc mượt mà, nhất quán cho người dùng.

Viettel BTS Digital Twin không chỉ nâng cao độ chính xác và minh bạch trong quản lý hạ tầng, mà còn góp phần thay đổi văn hóa vận hành, chuyển từ thủ công sang làm việc dựa trên dữ liệu, biến hạ tầng viễn thông thành “tài sản số” thông minh, thích ứng tốt và vận hành được từ xa.

Glotel Awards là giải thưởng uy tín toàn cầu nhằm tôn vinh sự đổi mới, phát triển công nghệ trong lĩnh vực viễn thông. Năm 2025, giải gồm 24 hạng mục, tập trung vào Chuyển đổi số, 5G, IoT, AI, Cloud, dịch vụ khách hàng, cơ sở hạ tầng và giải pháp bền vững. Các đề cử được đánh giá kỹ lưỡng bởi hội đồng giám khảo độc lập dựa trên bảng tiêu chí khắt khe về hiệu quả vận hành, tính độc đáo, sáng tạo cùng năng lực quản lý dự án.