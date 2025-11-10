Viettel Solutions thúc đẩy ứng dụng AI và hệ sinh thái số trong ngành Tài chính Ngân hàng – Chứng khoán

(Ngày Nay) - Yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của ngành Tài chính ngân hàng & Chứng khoán trong kỷ nguyên dữ liệu trở thành động lực thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển hệ sinh thái số toàn diện. Viettel Solutions đồng hành cùng doanh nghiệp tài chính tối ưu vận hành, đảm bảo an toàn thông tin và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ngành Tài chính ngân hàng và Chứng khoán (BFSI) đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số mạnh mẽ, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, bảo mật dữ liệu và trải nghiệm khách hàng. Theo các nghiên cứu của McKinsey và PwC, có tới 60% doanh nghiệp chưa có dữ liệu sẵn sàng cho AI tạo sinh, trong khi rào cản về bảo mật, năng lực nhân sự và quản trị dữ liệu vẫn đang là thách thức lớn.

Nắm bắt xu thế đó, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội đã tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề Ứng dụng AI và phát triển hệ sinh thái số toàn diện cho ngành tài chính Việt Nam trong hai ngày 6 – 7/11/2025 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ các chuyên gia công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức tài chính nhằm chia sẻ xu hướng, kinh nghiệm và giải pháp thực tiễn trong hành trình chuyển đổi số.

Tại hội thảo, các chuyên gia công nghệ đã nhận định, đầu tư toàn cầu cho GenAI trong ngành ngân hàng được dự báo sẽ tăng mạnh, dự kiến đạt 81 tỷ USD vào năm 2028, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ từ thử nghiệm sang ứng dụng quy mô lớn.

Trong bối cảnh khối lượng dữ liệu, hồ sơ và giao dịch tài chính ngày càng gia tăng, cùng với rủi ro gian lận và tấn công mạng diễn biến phức tạp, việc tái cấu trúc hệ thống quản trị dữ liệu, vận hành và bảo mật đã trở thành ưu tiên hàng đầu của ngành BFSI.

Đối với ngành chứng khoán, đại diện Viettel Solutions đã chỉ ra ba thách thức lớn nhất hiện nay, bao gồm biến động thị trường khiến lưu lượng giao dịch tăng đột biến đòi hỏi hạ tầng CNTT có khả năng chịu tải cao; rủi ro bảo mật và quản trị dữ liệu; áp lực từ thế hệ nhà đầu tư trẻ về trải nghiệm số liền mạch, cá nhân hóa, tức thời. Để duy trì năng lực cạnh tranh, các tổ chức tài chính cần tăng tốc đầu tư cho hạ tầng số, dữ liệu và công nghệ AI.

Hướng tới giải quyết các bài toán trong quản lý điều hành của ngành BFSI, tại hội thảo, các giải pháp ứng dụng Ứng dụng AI trong Quản trị nội dung như tự động nhận dạng thông tin và khai thác dữ liệu ẩn trong tài liệu đã giúp doanh nghiệp hiểu rõ về sức mạnh của AI trong tự động hóa quy trình, phát hiện gian lận, giúp tăng 40% hiệu suất, giảm 30% lỗi và rút ngắn 80% thời gian xác minh, đảm bảo tính minh bạch và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Bên cạnh đó, Viettel Solutions cũng giới thiệu hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện dành cho khách hàng khối BFSI, bao gồm Hạ tầng số từ đường truyền kết nối đến trung tâm dữ liệu Co-location đạt tiêu chuẩn quốc tế và nền tảng điện toán đám mây Viettel Cloud linh hoạt, bảo mật cao; Giải pháp An toàn thông tin đa lớp giúp kiểm soát, phát hiện và xử lý rủi ro an ninh mạng; Cùng các nền tảng ứng dụng vận hành thông minh như Văn phòng số (Viettel Office), Định danh khách hàng điện tử (eKYC) và Giải pháp quản trị nội dung – giúp doanh nghiệp khai thác dữ liệu ẩn, quản trị tri thức và vận hành liền mạch trên môi trường số.

Chuỗi hội thảo không chỉ là không gian để các chuyên gia chia sẻ xu hướng công nghệ, góc nhìn, kinh nghiệm thực chiến và giải pháp mới – đặc biệt là các ứng dụng AI và hệ sinh thái số trong ngành BFSI nhằm tăng tốc độ ra quyết định, tối ưu hiệu suất, và giảm thiểu rủi ro; mà mở ra cơ hội hợp tác công nghệ cùng cộng hưởng sức mạnh kiến tạo hệ sinh thái tài chính số thông minh. Đại diện Viettel Solutions chia sẻ: “Viettel Solutions tin rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ sinh thái số toàn diện sẽ trở thành nền tảng cốt lõi giúp ngành Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán bứt phá trong kỷ nguyên dữ liệu. Chúng tôi không chỉ cung cấp công nghệ, mà còn đồng hành cùng các tổ chức tài chính trong việc tái cấu trúc quy trình, chuẩn hóa dữ liệu, và xây dựng năng lực vận hành thông minh – an toàn – minh bạch. Với năng lực hạ tầng, bảo mật và đội ngũ chuyên gia dày kinh nghiệm, Viettel Solutions cam kết trở thành đối tác tin cậy trong hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính Việt Nam, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn và bền vững.”