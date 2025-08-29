Viettel tặng 80GB data 5G miễn phí mừng Quốc khánh 2/9

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Từ ngày 30/8 đến hết 2/9/2025, Viettel triển khai ưu đãi đặc biệt: tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí cho tất cả thuê bao trả trước, trả sau tại Hà Nội, trong vùng phủ sóng 5G.
Viettel tăng cường trạm 5G phục vụ Đại lễ 2/9
Viettel tăng cường trạm 5G phục vụ Đại lễ 2/9

Khách hàng chỉ cần soạn tin 80GB gửi 191 để nhận ưu đãi (mỗi thuê bao 1 lần). Chương trình áp dụng cho thiết bị hỗ trợ 5G, khi bật chế độ 5G và truy cập tại khu vực có sóng 5G. Với 80GB/ngày, khách hàng có thể thoải mái lướt web, xem video, livestream, chia sẻ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Song song, Viettel còn triển khai 80 triệu ưu đãi mừng Đại lễ 2/9, gồm:

• Tặng 80.000 điểm Viettel++ cho khách hàng có mức tiêu dùng từ 10.000đ/tháng (trong 5, 6, 7/2025).

• Giảm 29.000đ cước Internet/tháng cho thuê bao đăng ký mới.

• Ra mắt gói combo 5G29.

• Chương trình “Tìm hiểu lịch sử trên TV360” với quà tặng trị giá 13 tỷ đồng (data, điểm Viettel++, kho phim chất lượng cao…).

Để đảm bảo trải nghiệm, Viettel đã tăng cường hơn 1.700 trạm 5G tại Hà Nội, duy trì kết nối mượt mà ngay cả tại các điểm đông người dịp lễ.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 18008098 để được hỗ trợ trực tiếp.

PV
Viettel data 5G

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo “Bỏ thuế khoán – Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?” được VPBank phối hợp cùng MISA tổ chức
Từ thuế khoán sang kê khai: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?
(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA vừa tổ chức Hội thảo "Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?". Hội thảo có sự tham dự của cơ quan thuế, chuyên gia tài chính – kế toán, cơ quan báo chí cùng gần 5.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.