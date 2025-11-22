Viettel trao thưởng iPhone 17 cho người đàn ông báo công an vì sợ bị lừa

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ông Lý may mắn trúng thưởng trong chương trình ''Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ'' do Viettel Telecom tổ chức trên toàn quốc.
Viettel Lào Cai trao thưởng cho ông Triệu Tá Lý ngày 21/11/2025
Viettel Lào Cai trao thưởng cho ông Triệu Tá Lý ngày 21/11/2025

Ngày 21/11/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã tổ chức trao thưởng 1 chiếc iPhone 17 cho ông Triệu Tá Lý- người đàn ông đã đi báo công an trước đó do tưởng mình là nạn nhân của hình thức lừa đảo qua điện thoại. Ông Lý may mắn trúng thưởng trong chương trình ''Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ'' do Viettel Telecom tổ chức trên toàn quốc.

Được biết, cách đây khoảng một tháng ông Lý có đến điểm bán hàng của Viettel ở xã Văn Bàn, Lào Cai đăng ký sim điện thoại số 0396....938. Sau một thời gian ông Lý nhận được cuộc gọi của một người giới thiệu là nhân viên Viettel cụm Văn Bàn, thông báo ông Lý đã trúng thưởng iPhone 17, đề nghị làm ngay mã số thuế để nhận thưởng.

Nghi ngờ cuộc gọi báo trúng thưởng là lừa đảo, ông Lý đã đến Công an xã Văn Bàn trình báo, nhờ hỗ trợ kiểm tra xem có phải bị lừa đảo không. Công an xã Văn Bàn liên hệ với Viettel tại địa phương để xác minh ngay vụ việc.

Viettel trao thưởng iPhone 17 cho người đàn ông báo công an vì sợ bị lừa ảnh 1

Giám đốc Viettel cụm Văn Bàn, ông Chu Văn Giang cho biết, hiện tại Viettel đang triển khai chương trình ''Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ''. Theo đó, tất cả các khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng/dài kỳ từ nay cho đến hết ngày 31/12/2025, sẽ được nhận 01 mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng hơn 1.200 iPhone 17 và điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Ông Chu Văn Giang cũng xác nhận ông Lý có đăng ký sim Viettel ở điểm bán hàng gần chợ Trung tâm Văn Bàn và may mắn trúng giải Nhất là một chiếc iPhone 17 trong đợt quay số gần nhất. Nhân viên của Viettel có gọi điện cho ông Lý thông báo về việc trúng thưởng và hướng dẫn việc trả thưởng.

Để ông Lý yên tâm và sau khi đã xác minh thông tin đầy đủ theo thể lệ chương trình, đại diện Viettel Telecom tại tỉnh Lào Cai và Cụm Viettel Văn Bàn đã trao thưởng chiếc iPhone 17, giá bản tiêu chuẩn, trị giá khoảng 25 triệu đồng cho ông Lý.

Có mặt trong buổi trao giải thưởng, Bà Triệu Thị Mấy, Bí thư Chi bộ thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn cho biết, gia đình ông Triệu Tá Lý thuộc diện hộ nghèo, món quà này được trao vào thời điểm gia đình ông đang gặp khó khăn do ảnh hưởng cơn bão số 10 khiến sạt lở đất gây hư hại nhà và thiệt hại 80% hoa màu nên càng thêm ý nghĩa.

Qua sự việc trên cũng cho thấy tinh thần cảnh giác rất cao của ông Triệu Tá Lý trước các thủ đoạn lừa đảo hiện nay.

PV
Viettel đăng ký sim điện thoại trúng thưởng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – El Salvador
(Ngày Nay) -  Sáng 21/11 (theo giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Mexico kiêm nhiệm El Salvador Nguyễn Văn Hải đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Phó Tổng thống El Salvador Félix Ulloa, qua đó thể hiện rõ mong muốn của Việt Nam trong việc không ngừng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quốc gia Trung Mỹ.
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
(Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia
Tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia
(Ngày Nay) - Từ ngày 19-21/11, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu, đã có chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia, nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị và đoàn kết nhân dân hai nước.