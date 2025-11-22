Viettel trao thưởng iPhone 17 cho người đàn ông báo công an vì sợ bị lừa

Ngày 21/11/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) cho biết đã tổ chức trao thưởng 1 chiếc iPhone 17 cho ông Triệu Tá Lý- người đàn ông đã đi báo công an trước đó do tưởng mình là nạn nhân của hình thức lừa đảo qua điện thoại. Ông Lý may mắn trúng thưởng trong chương trình ''Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ'' do Viettel Telecom tổ chức trên toàn quốc.

Được biết, cách đây khoảng một tháng ông Lý có đến điểm bán hàng của Viettel ở xã Văn Bàn, Lào Cai đăng ký sim điện thoại số 0396....938. Sau một thời gian ông Lý nhận được cuộc gọi của một người giới thiệu là nhân viên Viettel cụm Văn Bàn, thông báo ông Lý đã trúng thưởng iPhone 17, đề nghị làm ngay mã số thuế để nhận thưởng.

Nghi ngờ cuộc gọi báo trúng thưởng là lừa đảo, ông Lý đã đến Công an xã Văn Bàn trình báo, nhờ hỗ trợ kiểm tra xem có phải bị lừa đảo không. Công an xã Văn Bàn liên hệ với Viettel tại địa phương để xác minh ngay vụ việc.

Giám đốc Viettel cụm Văn Bàn, ông Chu Văn Giang cho biết, hiện tại Viettel đang triển khai chương trình ''Lướt 5G - Rinh quà bất ngờ''. Theo đó, tất cả các khách hàng đăng ký/gia hạn/khôi phục các gói cước 5G chu kỳ tháng/dài kỳ từ nay cho đến hết ngày 31/12/2025, sẽ được nhận 01 mã số dự thưởng để tham gia chương trình quay số trúng hơn 1.200 iPhone 17 và điện thoại Samsung Galaxy A06 5G.

Ông Chu Văn Giang cũng xác nhận ông Lý có đăng ký sim Viettel ở điểm bán hàng gần chợ Trung tâm Văn Bàn và may mắn trúng giải Nhất là một chiếc iPhone 17 trong đợt quay số gần nhất. Nhân viên của Viettel có gọi điện cho ông Lý thông báo về việc trúng thưởng và hướng dẫn việc trả thưởng.

Để ông Lý yên tâm và sau khi đã xác minh thông tin đầy đủ theo thể lệ chương trình, đại diện Viettel Telecom tại tỉnh Lào Cai và Cụm Viettel Văn Bàn đã trao thưởng chiếc iPhone 17, giá bản tiêu chuẩn, trị giá khoảng 25 triệu đồng cho ông Lý.

Có mặt trong buổi trao giải thưởng, Bà Triệu Thị Mấy, Bí thư Chi bộ thôn Ít Nộc, xã Văn Bàn cho biết, gia đình ông Triệu Tá Lý thuộc diện hộ nghèo, món quà này được trao vào thời điểm gia đình ông đang gặp khó khăn do ảnh hưởng cơn bão số 10 khiến sạt lở đất gây hư hại nhà và thiệt hại 80% hoa màu nên càng thêm ý nghĩa.

Qua sự việc trên cũng cho thấy tinh thần cảnh giác rất cao của ông Triệu Tá Lý trước các thủ đoạn lừa đảo hiện nay.