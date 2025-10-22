Vietwater 2025: Định hình tương lai ngành nước Việt Nam

(Ngày Nay) - Triển lãm và Hội thảo quốc tế Vietwater 2025 chính thức diễn ra tại TP. HCM từ ngày 22–24/10, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp toàn cầu cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến trong ngành nước và môi trường, mở ra cơ hội hợp tác và định hướng phát triển bền vững cho ngành nước Việt Nam.

Sự kiện sẽ giới thiệu các công nghệ, thiết bị và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực cấp thoát nước, lọc nước, xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, kiểm soát ngập lụt và phòng chống thiên tai. Dự kiến, Vietwater 2025 sẽ thu hút hơn 10.000 khách tham quan chuyên ngành trong nước và quốc tế, bao gồm các doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, viện nghiên cứu và các tổ chức phát triển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện đối với ngành nước Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Ông cho biết: “Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 16 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam, một sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với ngành nước và môi trường, được tổ chức thường niên bởi Công ty Informa Markets.

Bên cạnh đó, chuỗi hội thảo chuyên ngành cũng là diễn đàn kết nối thiết thực giữa chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho ngành nước Việt Nam và khu vực.”

Vietwater 2025 được tổ chức bởi Informa Markets Vietnam, với sự phối hợp của nhiều bộ ban ngành, cơ quan nghiên cứu, hiệp hội trong nước và quốc tế như Cục Quản lý tài nguyên nước, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nước và Môi trường TP. HCM, Đại sứ quán Hà Lan, Bộ Môi trường Đức, Nhật Bản và các hiệp hội ngành nước đến từ Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan…

Sự kiện không chỉ là điểm hẹn công nghệ của các nhà sản xuất, nhà cung cấp giải pháp trong lĩnh vực nước và môi trường mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức phát triển quốc tế.

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước sạch tại Việt Nam không ngừng tăng cao, đặc biệt tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, Vietwater 2025 diễn ra đúng thời điểm, góp phần giải quyết bài toán về cấp thoát nước, xử lý nước thải và bảo vệ tài nguyên nước. Theo báo cáo “Vietnam’s Sector Spotlight Series” của FiinRatings, thị trường nước sạch tại Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 6,3% mỗi năm trong suốt thập kỷ qua và được dự báo sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 5–7% mỗi năm đến năm 2030.

Nhu cầu gia tăng không chỉ đến từ hộ gia đình mà còn từ khu vực công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng đô thị. Để đáp ứng nhu cầu này, ngành nước Việt Nam được đánh giá sẽ cần khoảng 38 nghìn tỷ đồng (tương đương 1,6 tỷ USD) vốn đầu tư đến năm 2030, huy động từ cả khu vực công và tư.

Đặc biệt, các công cụ tài chính bền vững như trái phiếu xanh đang được xem là giải pháp khả thi để thu hút vốn dài hạn, đồng thời đảm bảo định hướng phát triển hạ tầng nước thân thiện với môi trường.

Bên cạnh triển lãm, Vietwater 2025 còn tổ chức chuỗi hội thảo và sự kiện chuyên ngành trong suốt ba ngày, mang đến góc nhìn toàn diện về các xu hướng, chính sách và công nghệ mới. Hội thảo quốc tế với chủ đề “Quản trị nước bền vững trong kỷ nguyên mới” do Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á phối hợp tổ chức đã diễn ra ngay trong ngày khai mạc, thu hút đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp tham dự.

Hội thảo tập trung chia sẻ các kinh nghiệm quản lý nguồn nước hiệu quả, giải pháp phòng chống ngập lụt, xử lý nước thải trong nông nghiệp và công nghiệp, cũng như các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn đang ngày càng nghiêm trọng tại nhiều khu vực ven biển.

Ngoài ra, các hội thảo kỹ thuật chuyên đề, chương trình kết nối kinh doanh (B2B Matching) và hoạt động giao lưu doanh nghiệp được tổ chức song song đã tạo điều kiện để các bên liên quan tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kiến thức thực tiễn.

Đáng chú ý, ngày 23/10 sẽ tiếp tục các phiên thảo luận về kinh tế tuần hoàn trong ngành nước, tái sử dụng nước thải, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ngày cuối cùng của triển lãm, 24/10, sẽ dành cho các hoạt động hướng đến giới nghiên cứu và cộng đồng sinh viên thông qua hội thảo chuyên đề về kiểm soát ô nhiễm nguồn nước và cuộc thi sáng tạo Water Hackathon, nơi các bạn trẻ và startup công nghệ đưa ra giải pháp đổi mới nhằm giải quyết các thách thức thực tiễn của ngành.

Với quy mô ngày càng mở rộng, nội dung ngày càng chuyên sâu và thiết thực, Vietwater 2025 không chỉ là một triển lãm thương mại đơn thuần mà đang trở thành một diễn đàn quốc tế uy tín của ngành nước, nơi quy tụ các sáng kiến, công nghệ và chính sách vì một tương lai phát triển bền vững, thông minh và thân thiện với môi trường cho ngành nước Việt Nam.

Trong bối cảnh an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu đang trở thành những vấn đề cấp thiết, Vietwater tiếp tục giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và cộng đồng quốc tế.