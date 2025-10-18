Phát hiện vi nhựa trong nước mưa

(Ngày Nay) - Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) cho biết các hạt vi nhựa nguy hiểm đã được phát hiện trong nước mưa ở thủ đô Jakarta của nước này. Thông tin trên được công bố sau 1 nghiên cứu kéo dài nhiều năm, dựa trên các mẫu nước mưa thu thập kể từ năm 2022.

Ngày 17/10, nhà nghiên cứu Muhammad Reza Cordova thuộc BRIN nêu rõ vi nhựa được tìm thấy trong mọi mẫu nước mưa được thu thập từ các khu vực khác nhau ở Jakarta. Ông nhấn mạnh: "Vi nhựa đến từ các sợi tổng hợp trong quần áo, bụi xe cộ và lốp xe, cặn từ nhựa bị đốt cháy và nhựa bị phân hủy ngoài trời".

Ông cũng lưu ý rằng các mẫu nước mưa này chủ yếu chứa polyester, nylon, polyethylene, polypropylene và polybutadiene, xuất hiện dưới dạng sợi tổng hợp hoặc mảnh nhựa.

Trong các mẫu được thu thập từ khu vực ven biển Jakarta, các nhà nghiên cứu phát hiện trung bình 15 hạt vi nhựa trên mỗi mét vuông mỗi ngày.

Ông Cordova giải thích rằng vi nhựa là kết quả của quá trình lắng đọng trong khí quyển, trong đó các hạt nhựa lơ lửng trong không khí hòa vào chu trình nước và rơi xuống mặt đất cùng với mưa. Nguồn nước mưa chứa vi nhựa này có thể gây ô nhiễm nước mặt và xâm nhập vào chuỗi thực phẩm.

Phát hiện này làm dấy lên lo ngại về mức độ ô nhiễm không khí tại Jakarta, vì các hạt nhựa không chỉ tồn tại trong nước mà còn có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Ông Cordova cho biết nước mưa không gây hại, điều đáng lo ngại là các hạt vi nhựa trong nước mưa có thể chứa phụ gia hóa học hoặc hấp thụ các chất ô nhiễm khác. Ông dẫn các nghiên cứu quốc tế cho thấy vi nhựa có thể gây ra stress oxy hóa, rối loạn nội tiết tố và tổn thương mô ở người.

Để giải quyết vấn đề này, ông kêu gọi tăng cường hợp tác liên ngành, bao gồm việc cải thiện hệ thống quản lý rác thải nhựa, mở rộng cơ sở tái chế, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và lắp đặt bộ lọc vi sợi trong máy giặt để ngăn sợi tổng hợp xâm nhập vào môi trường. Ông cũng kêu gọi cộng đồng giảm sử dụng nhựa, phân loại rác thải tại nguồn và tránh đốt rác thải nhựa.