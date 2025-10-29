VinFast VF 9 và những giá trị khó tìm thấy ở những dòng xe cùng tầm giá

(Ngày Nay) - VinFast VF 9 nhận được những phản hồi tích cực từ người dùng khi mang lại nhiều trải nghiệm “hiếm có khó tìm” ở các dòng xe cùng tầm giá 1,5 tỷ đồng.

Hết tháng 9/2025, VinFast trở thành hãng xe ô tô đầu tiên bán vượt mốc 100.000 xe, góp phần củng cố vị thế dẫn đầu thị trường của thương hiệu Việt. Bên cạnh những chính sách bán hàng hấp dẫn, dải sản phẩm đa dạng trải dài trên nhiều phân khúc là điểm mạnh của VinFast.

Trong đó, “người anh cả” VF 9 là mẫu xe được đánh giá rất cao bởi sở hữu trang bị, tiện nghi chuẩn “xe chủ tịch”. Kể từ khi ra mắt, mẫu SUV điện cỡ E này đã được đông đảo khách hàng nội địa đón nhận và thu về nhiều phản hồi tích cực, trong đó có anh Nguyễn Đức Tuấn đến từ Hà Nội.

Anh Tuấn là một trong những khách hàng tiên phong của VF 9 và cũng là người sáng lập hội “Anh em VF 9 - VF 9 Club”. Sau 2 năm đồng hành cùng VF 9 từ cuộc sống thường nhật cho đến những chuyến đi dài ngày xuyên Việt, chủ xe này thừa nhận VF 9 là một mẫu xe quá đáng tiền.

Theo anh Tuấn, VinFast VF 9 đã chứng minh quá tốt trong những chuyến đi đường dài. “Độ khỏe của VF 9 mà so với xe xăng thì có lẽ phải so với những xe động cơ V8, nhưng rất dễ kiểm soát. Lái VF 9 một lèo 500-600 km một ngày rất thoải mái, không hề mệt, chưa kể xe còn có tính năng mát-xa”, anh Tuấn chia sẻ.

Chiếc xe cũng là nguồn cảm hứng giúp anh Tuấn và các chủ xe khác thực hiện các hành trình dài. Tháng 7/2025, hội “Anh em VF 9 – VF 9 Club” đã thực hiện hành trình “The Ultimate Rally” trong khoảng 30 ngày, đi qua 5 quốc gia Đông Nam Á.

Tổng quãng đường của hành trình lên tới khoảng 10.000 km và đa dạng các địa hình khác nhau, nhưng dường như vẫn không thể đẩy VinFast VF 9 tới giới hạn.

“Từ đầu tới cuối chuyến đi, chiếc xe đều có thể xử lý mọi tình huống một cách dễ dàng. Xe đi nhàn đến mức tối nào anh em cũng còn sức ngồi lại chuyện trò”, anh Trần Đức Hạnh, một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Với định vị là chiếc xe dành cho khách hàng “hưởng thụ”, VF 9 tập trung nhiều công nghệ tối tân của hãng xe Việt. Hàng ghế cơ trưởng tích hợp chỉnh điện, mát-xa, thông gió, sưởi, bệ tỳ tay riêng, cửa gió và cổng sạc tách biệt là những ưu điểm giúp phục vụ tốt gia đình.

Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) cấp độ 2 đi kèm các tính năng: giữ làn, cảnh báo lệch làn, kiểm soát hành trình thích ứng… đem lại những trải nghiệm lái yên tâm cho người dùng. Những yếu tố này khiến VinFast VF 9 đem lại trải nghiệm khó tìm thấy ở các dòng xe khác.

Bên cạnh đó, là người dùng xe điện tiên phong, anh Nguyễn Đức Tuấn còn đánh giá cao tính cầu thị của VinFast, khi biết lắng nghe phản hồi của người dùng và liên tục hoàn thiện sản phẩm.

“Bản thân mình và một số anh em sử dụng VF 9 khi phát hiện ra vấn đề gì về phần mềm sẽ tổng hợp lại và báo cho trung tâm chăm sóc khách hàng của VinFast. Sau đó, họ cho đội lập trình xử lý ngay lập tức. Các bản cập nhật phần mềm đều khắc phục hoàn toàn những vấn đề mà bọn mình đã gặp phải”, anh Tuấn nói.

Ngoài ra, người dùng này còn nhận định không có hãng xe nào “chăm tận răng” như VinFast, khi cung cấp dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7 và miễn phí sạc cho người mua xe đến ngày 30/6/2027. “Những chính sách tri ân khách hàng thế này chỉ VinFast làm được, mình hài lòng khi làm người tiên phong”, anh Tuấn bổ sung.

Mặc dù hậu mãi được nhận xét là điểm mạnh của hãng khi so với các thương hiệu khác trên thị trường, mới đây, hãng xe Việt vẫn chủ động mở khảo sát lấy ý kiến 300.000 khách hàng về chất lượng dịch vụ hậu mãi, tay nghề kỹ thuật viên… nhằm tiếp tục hoàn thiện dịch vụ. Động thái này được người dùng đánh giá rất cao khi khách hàng thực sự được coi là trung tâm trong chiến lược phát triển của hãng.

Đó cũng lý do anh Phạm Đức Giang (Hưng Yên) từng tạm chia tay VF 9 sau khi thay đổi nhu cầu nhưng sau cùng vẫn quay lại với mẫu xe này. Bên cạnh đó, với anh Giang, một trong những điểm ấn tượng của VinFast VF 9 chính là chi phí “nuôi xe” tiết kiệm, dù sở hữu nhiều giá trị vượt trội so với xe xăng/dầu cùng cỡ. “Mỗi lần bảo dưỡng định kỳ mốc 12.000 km của VF 9 chỉ bằng 1/3 xe xăng dầu phổ thông. Nhìn hóa đơn gọn nhẹ, tương đương như bảo dưỡng một chiếc xe hạng A”, anh tấm tắc.

Đáng chú ý, mẫu xe “đầu bảng” trong dải sản phẩm của hãng xe Việt lại đang đi kèm hàng loạt ưu đãi “lợi chồng lợi”, đặc biệt trong thời điểm cao điểm mua sắm cuối năm.

Theo đó, khách hàng mua xe trong tháng 10 sẽ được giảm 4% trên giá niêm yết, đồng thời tặng kèm mẫu xe máy điện Vero X (có thể quy đổi thành tiền mặt). Nếu đang là chủ sở hữu xe xăng chuyển sang xe điện, người dùng có thể được ưu đãi lên tới 100 triệu đồng (riêng chủ xe sinh sống tại Thái Nguyên được hưởng mức 150 triệu đồng). Còn với chủ xe đăng ký ở Hà Nội/TP.HCM, VinFast tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VPoint để sử dụng tại các thương hiệu trong hệ sinh thái Vingroup và đối tác.

Tổng giá trị ưu đãi có thể lên tới 268 triệu đồng, mang cơ hội sở hữu “xe sang giá xịn" tới đông đảo người dùng Việt.