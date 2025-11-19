Người dùng kể chuyện mua VinFast VF 7: Đẹp, thích, chốt và xuống tiền

(Ngày Nay) - Mẫu SUV điện cỡ C chinh phục ngay cả những khách hàng khó tính nhất nhờ thiết kế cá tính, thể thao, đi cùng mức giá ưu đãi lên tới hơn 170 triệu đồng và chi phí nhiên liệu 0 đồng trong hơn 1,5 năm tiếp theo.

Gạt bỏ xe xăng, chốt VinFast VF 7 vì… đẹp

Anh Mai Minh Đức (21 tuổi), một chủ xe VF 7 làm trong ngành du lịch, chia sẻ, anh đã từng trải nghiệm 3 dòng xe xăng rồi chuyển sang mẫu SUV điện cỡ C của VinFast. Theo anh, đây là một trong những mẫu xe phổ thông đẹp nhất thị trường hiện nay. “VF 7 sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng, trẻ trung. Đó là điều đã thôi thúc tôi sở hữu mẫu xe này”, anh Đức nói.

“Chọn xe bằng mắt” cũng là chia sẻ của nhiều chủ xe đang sở hữu mẫu C-SUV nhà VinFast. Đứng sau thiết kế “ăn khách” của VinFast VF 7 là studio lừng danh Torino Design. Hãng thiết kế Ý đã đưa những đường cắt xẻ cá tính tạo nên vẻ đẹp hiện đại và thể thao, trong khi dải LED chữ V tiếp tục là điểm nhận diện thương hiệu đặc trưng, khiến chiếc xe nổi bật giữa đám đông. Thân xe mang dáng coupé khỏe khoắn, trong khi đuôi xe với thiết kế tối ưu khí động học được nhiều reviewer so sánh với xe thể thao.

“Về nội thất, tôi thích kiểu tối giản, ít nút bấm như VF 7. Khoang nội thất VF 7 cho tôi cảm giác giống như dùng iPad điều khiển ô tô, rất hiện đại”, anh Tô Phi Hùng, một bác sĩ nhi, cũng bị chinh phục bởi ngoại hình “đẹp từ ngoài vào trong” của mẫu xe điện nhà VinFast.

Đồng quan điểm, YouTuber Phúc Thành cho biết, rất khó để tìm một điểm chê trong thiết kế của VF 7.

“Chắc chắn rất nhiều người thấy VF 7 đẹp, thích, chốt và xuống tiền. Đặc biệt ở thị trường xe Việt Nam, thẩm mỹ của chiếc xe ảnh hưởng rất lớn với quyết định mua xe”, nam YouTuber lý giải.

Vẻ ngoài thời thượng của VF 7 cũng không ít lần giúp mẫu xe này được vinh danh tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước, như cú đúp giải thưởng “Đột phá thiết kế trên ô tô hiện đại” và “Xe dẫn đầu xu hướng” tại lễ công bố giải Better Choice Awards 2024; hay top 10 xe có thiết kế đẹp nhất tại triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles Auto Show 2022…

“Siêu xe” giúp chủ nhân tiết kiệm hàng trăm triệu đồng

Bên cạnh “tốt nước sơn”, VF 7 còn được đánh giá cao ở khả năng vận hành đa dạng và linh hoạt, có thể “cân tốt” mọi địa hình và đa dạng nhu cầu sử dụng. YouTuber Phúc Thành cho biết, nền tảng sức mạnh động cơ lên tới 349 mã lực và 500 Nm mômen xoắn là những con số “khủng khiếp” - tương đương các mẫu siêu xe hiện nay trị giá hàng tỷ đồng.

“Ở mức giá dưới 1 tỷ đồng, nếu không phải VinFast thì người dùng phổ thông khó có thể được trải nghiệm cỗ máy có sức mạnh siêu xe với mức giá dễ chịu như VF 7”, nam reviewer gọi VF 7 là “siêu xe” dành cho người không quá dư tiền bởi chiếc SUV điện có thể sử dụng cho mọi nhu cầu hằng ngày: phục vụ nhu cầu gia đình, đi chơi, đi làm, đi lại hằng ngày...

Cụ thể, VF 7 phiên bản Eco có giá 789 triệu đồng, bản Plus từ 949 triệu đồng. Mức giá này đưa VF 7 vào nhóm rất hiếm mẫu xe có hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế thể thao nhưng chi phí sở hữu lại “dễ thở” với đa số khách hàng. Đặc biệt, nhờ những ưu đãi liên tiếp của hãng xe Việt, mẫu xe này còn đang trở nên dễ tiếp cận hơn.

Khách hàng lựa chọn VF 7 ở thời điểm hiện tại được ưu đãi 4% từ chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3, được hỗ trợ 50 triệu đồng khi chuyển từ xe xăng sang xe điện (75 triệu đồng nếu thường trú tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão lũ) và được tặng thêm 35 triệu đồng dưới dạng điểm VinClub từ chương trình “Vì Thủ đô trong xanh /Vì TP.HCM xanh”.

Ngoài ra, chủ xe điện VinFast được miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027. Riêng chủ xe mua VF 7 Plus còn được ưu đãi thêm 50 triệu đồng.

Với những khách hàng mua xe qua kênh trực tuyến O2O, VinFast tiếp tục áp dụng ưu đãi 2% giá trị xe, khuyến khích trải nghiệm mua xe hiện đại, minh bạch và thuận tiện.

“Tổng ưu đãi ngay thời điểm mua là hơn 170 triệu đồng, tính ra lăn bánh chưa đến 900 triệu đồng cho bản Plus, chưa tính chi phí tiết kiệm hơn nhờ miễn 100% trước bạ, miễn phí sạc pin trong 1,5 năm tiếp theo” anh Nguyễn Hoàng Long (Hà Nội) cho biết sở hữu VF 7 vào thời điểm này giúp anh tiết kiệm hàng trăm triệu đồng so với xe xăng cùng phân khúc.

Sở hữu động cơ mạnh mẽ, thiết kế nổi bật với mức chi phí đầu tư hợp lý, vận hành tiết kiệm và ưu đãi lớn, VF 7 đang thể hiện ưu thế vượt trội ở phân khúc C-SUV điện. Đây là mẫu xe phù hợp với người dùng mong muốn một chiếc xe thể thao, phong cách, nhưng vẫn có khả năng đồng hành bền bỉ và tiện lợi trong mọi hoạt động hằng ngày.