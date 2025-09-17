VNPT trúng thầu quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần B1 và B1’

(Ngày Nay) - Theo Cục Tần số Vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) tại phiên đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) diễn ra ngày 16/9, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá khối băng tần này.
Đây là khối băng tần quan trọng đối với sự phát triển hệ thống thông tin di động công cộng theo tiêu chuẩn IMT (tiêu chuẩn sử dụng hệ thống thông tin di động băng thông rộng được Liên minh Viễn thông quốc tế và các cộng đồng vô tuyến chuẩn hóa) góp phần xây dựng hạ tầng số tiên tiến, hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển hạ tầng số mà Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đề ra.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt phương án đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) và băng tần 723-733 MHz và 778-788 MHz (khối băng tần B3-B3’). Hai khối băng tần này đều có giá khởi điểm hơn 1.955 tỷ đồng, được quy hoạch để triển khai hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced (4G) và các phiên bản tiếp theo. Thời hạn của giấy phép sử dụng băng tần là 15 năm.

Năm 2024 đã tổ chức đầu giá thành công và cấp phép triển khai mạng 5G với các băng tần trung (2.6 GHz và 3.7 GHz). Đầu năm 2025, khối băng tần B2-B2’ (713 - 723 MHz và 768 - 778 MHz) tiếp tục được đấu giá thành công. Với hai cuộc đấu giá này, dung lượng băng tần cho IMT được nâng lên 94%, từ 340 MHz năm 2020 lên 660 MHz năm 2025, đưa Việt Nam đứng thứ 4 trong ASEAN, chỉ sau Singapore, Malaysia và Philippines.

Cùng với đó, việc đưa các khối băng tần mới vào sử dụng góp phần thay đổi đáng kể vị trí của Việt Nam trên bản đồ di động băng rộng thế giới. Đến tháng 7/2025, tốc độ truy cập Internet di động của Việt Nam đạt 151,69 Mbps, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm 2024, đứng thứ 18 thế giới và thứ 3 ASEAN (sau Brunei và Singapore).

Việc đấu giá thành công khối băng tần B1-B1’ sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời nâng cao chất lượng phủ sóng trong nhà ở khu vực đô thị. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy bình đẳng số, đưa công nghệ tiên tiến đến với mọi người dân, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng số quốc gia, tạo đà cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện.

Tại phiên đấu giá lại khối băng tần B2-B2’ (713-723 MHz và 768-778 MHz) diễn ra ngày 20/5, Viettel đã trúng đấu giá. Trước khi băng tần 700 MHz được đấu giá, băng tần này đã được sử dụng cho dịch vụ truyền hình analog. Tuy nhiên, với việc chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất tại Việt Nam, băng tần này được chuyển giao cho các nhà mạng di động để phục vụ dịch vụ viễn thông.

Trên thế giới, băng tần 700 MHz được sử dụng rộng rãi trong các mạng di động thế hệ 4G và 5G. Đây là một trong những băng tần quan trọng giúp tối ưu hóa tốc độ và độ phủ sóng của các mạng di động thế hệ mới. Sử dụng băng tần 700 MHz giúp các nhà mạng nâng cao chất lượng dịch vụ di động, đặc biệt là trong các khu vực mật độ người dùng cao như thành phố lớn, giúp giảm tình trạng tắc nghẽn mạng và cung cấp dịch vụ ổn định hơn cho người dùng.

