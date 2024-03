VPBank Can Tho Music Night Run 2024: Âm nhạc và chạy bộ “kết đôi” trong giải marathon

(Ngày Nay) - Giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Nexus Sport Events đồng tổ chức vào 13/4 sắp tới, tiếp tục là minh chứng về nỗ lực của nhà băng trong việc mang lại giá trị thịnh vượng tinh thần cho cộng đồng cũng như thắp sáng niềm đam mê của hàng ngàn runner đối với môn thể thao chạy bộ.

Nâng tầm trải nghiệm runner

Âm nhạc luôn là liều “doping” tuyệt vời mang lại năng lượng tích cực, khiến hành trình của các runner đong đầy xúc cảm tươi mới. Theo nghiên cứu của tiến sĩ, nhà tâm lý học Costas Karageorhis đến từ Đại học Brunel (Anh), những giai điệu ngọt ngào của âm nhạc sẽ đem lại sự phấn khích, giảm thiểu căng thẳng, mệt mỏi đồng thời thúc đẩy hiệu suất lên tới 15% cho người chạy bộ. Ông mô tả việc nghe nhạc phù hợp trong quá trình chạy bộ giống như dùng “một loại thuốc tăng cường hiệu suất hợp pháp”.

Nhiều năm qua, một số quốc gia trên thế giới đã tổ chức các giải marathon kết hợp lễ hội âm nhạc đem đến cho runner đường đua bùng nổ xúc cảm khó quên. Ấn tượng nhất là The Run Music được khởi xướng từ năm 2014 tại Kuala Lumpur, Malaysia bởi Fresh Events International.

Tham gia giải đấu, các runner được trải nghiệm đường đua vui không khoảng cách, sự kết hợp đỉnh cao của thể thao, âm nhạc và tiệc tùng. Trong suốt hành trình, runner sẽ được cổ vũ bằng giai điệu âm nhạc đường phố tưng bừng sôi động. Khi cán đích, người chạy lại tiếp tục được hòa mình vào bữa tiệc, đại nhạc hội quy mô, hoành tráng. Tính đến nay, The Run Music đã hút hơn 250.000 vận động viên với 35 sự kiện thể thao diễn ra tại 13 quốc gia trên thế giới trải dài từ Châu Á đến Châu Phi.

Trước xu thế đó, tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, nhà băng đã gắn tên tuổi với hàng chục giải chạy đẳng cấp, sẽ phối hợp với Nexus Sport Events để tổ chức lễ hội thể thao âm nhạc VPBank Can Tho Music Night Run 2024 vào ngày 13/4 tới đây. VPBank Can Tho Music Night Run 2024 là hiện thực cho chiến lược và hành động của VPBank trong việc lan tỏa giá trị thịnh vượng thể chất và tinh thần, hướng tới kiến tạo cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh.

Giải chạy Marathon kết hợp lễ hội âm nhạc cũng là sự thể nghiệm mới của VPBank trong việc không ngừng nâng tầm trải nghiệm, lan tỏa thêm nhiều giá trị tốt đẹp cho cộng đồng runner. Có thể nói, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là đường đua ấn tượng, đánh thức mọi giác quan, thăng hoa cùng cảm xúc cho người trải nghiệm.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 - Đường đua đa cảm xúc

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 khởi tranh vào ngày 13/4 tại Cần Thơ, dự kiến thu hút 5.000 vận động viên tham gia chinh phục từ các cự ly 5km, 10km, 21 km và 1,1km dành cho trẻ em.

Mang thông điệp “Music Makes You Move”, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đem đến cho hàng ngàn runner một không khí thể thao, âm nhạc tưng bừng, sục sôi. 5 trạm tiếp nước trên đường chạy được thiết kế cùng hệ thống sân khấu âm nhạc hiện đại nhằm khuấy động, “tiếp lửa” runner nhanh chóng hoàn thành PR mục tiêu. Sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc và thể thao sẽ khiến hành trình VPBank Can Tho Music Night Run 2024 luôn ngập tràn sự hứng khởi, thổi bùng tinh thần thể thao, quyết tâm cán đích ngoạn mục hay bứt phá kỷ lục cá nhân. Đặc biệt ở cuối hành trình, các runner sẽ vỡ òa cảm xúc khi được chào đón bằng “bữa tiệc vạch đích”, hội tụ dàn sao đình đám, DJ nổi tiếng như Isaac, Myra Trần, Chillies Band, G5R Squad - Long Nón Lá…

Là giải thể thao âm nhạc đêm lần đầu tiên tại Cần Thơ, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là cơ hội “có một không hai” để các chân chạy được khám phá vẻ đẹp đêm duyên dáng, lung linh của thủ phủ miền Tây. Cung đường của VPBank Can Tho Music Night Run sẽ băng qua nhiều danh thắng nổi tiếng như Công Viên Sông Hậu, phố đi bộ Ninh Kiều, chợ đêm Ninh Kiều, tượng Hồ Chí Minh, sân vận động Cần Thơ, Bến Phà Cũ..... Mỗi bước chạy, vận động viên sẽ được hòa mình vào bầu không khí mát lành của miền sông nước, chiêm ngưỡng Bến Ninh Kiều lung linh rực rỡ về đêm, tận hưởng nhịp sống đêm sôi động của người dân xứ Tây Đô tại chợ đêm Ninh Kiều, phố đi bộ Ninh Kiều...

Cung đường chạy của VPBank Can Tho Music Night Run 2024 đã được chuyên gia của AIMS (Hiệp hội các giải chạy marathon quốc tế) đo đạc và đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo ông Dave Cundy - chuyên gia hàng đầu của AIMS, lòng đường rộng rãi, tầm nhìn khoáng đạt là điều kiện thuận lợi để vận động viên dễ dàng chinh phục thử thách.

“Tôi ấn tượng với thiết kế chạy 2 vòng lặp của cự ly 21km và 10km, giúp tăng trải nghiệm cho khán giả, người dân khi cổ vũ dọc đường. Đặc biệt, các điểm quay đầu của cự ly 21km rất thú vị khi các vận động viên sẽ nhìn thấy nhau 2-3 lần cho một vòng chạy, thuận lợi cho việc tính toán chiến thuật tranh chấp thứ hạng chung cuộc. Địa điểm Xuất phát - Về đích rất đẹp với khoảng không rộng rãi và tầm nhìn hướng về cầu Cần Thơ ngay phía sau” – Ông Dave Cundy chia sẻ.

VPBank Can Tho Music Night Run 2024 cũng sẽ dành tặng runner cả thiên đường ẩm thực với phong vị đặc trưng của Miền Tây sông nước tại khu vực Expo. Sau hành trình đốt sạch calo, các động viên sẽ thỏa sức sạc thêm năng lượng, đánh thức các giác quan bằng những món ngon nức tiếng của mảnh đất Tây Đô như lẩu mắm thơm lừng, bánh xèo giòn rụm hay bánh cống béo bùi…

Với những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt, công tác vận hành, chuyên nghiệp, bài bản, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là một trong những giải chạy đáng mong chờ nhất của miền Tây Nam Bộ, góp phần truyền cảm hứng tình yêu với môn thể thao đại chúng cũng như nâng tầm trở thành giải chạy mang tính biểu tượng và niềm tự hào của thành phố Cần Thơ.