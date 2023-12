WHO lên án vụ phá hủy bệnh viện ở Dải Gaza

Ngày 17/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên án vụ phá hủy bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Dải Gaza.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông Ghebreyesus bày tỏ WHO đau lòng trước việc bệnh viện Kamal Adwan ở phía Bắc Gaza bị phá hủy nặng nề trong vài ngày qua, khiến bệnh viện không thể hoạt động và ít nhất 8 bệnh nhân thiệt mạng. Không chỉ vậy, báo cáo cho thấy nhiều nhân viên y tế đã bị bắt giữ. Hiện WHO và các đối tác đang khẩn trương xác định thông tin về tình trạng của những người này,

Người đứng đầu WHO cũng quan ngại nguy cơ đối với sức khỏe và sự an toàn của các bệnh nhân khi xe cứu thương không thể tiếp cận bệnh viện.

Các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe ở Dải Gaza đã bị ảnh hưởng nặng nề do xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, bùng phát từ ngày 7/10 vừa qua. Tuần trước, WHO lo ngại hoạt động kiểm tra an ninh đối với các đoàn xe chở thiết bị y tế tại Dải Gaza và việc tạm giữ các nhân viên y tế sau những cuộc kiểm tra có thể ảnh hưởng đến công tác chữa trị cho người bệnh.

Theo số liệu của giới chức y tế ở Dải Gaza, xung đột bùng phát giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas đã khiến hơn 18.800 người ở vùng lãnh thổ này thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Phía Israel cũng có gần 1.200 người thiệt mạng.

Liên quan đến tình hình nhân đạo ở Dải Gaza, dự kiến trong ngày 18/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu Israel và Hamas cho phép chuyển hàng viện trợ vào dải đất này thông qua các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không. Dự thảo nghị quyết cũng đề xuất LHQ thiết lập cơ chế giám sát hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Để được thông qua, dự thảo nghị quyết cần ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết của một trong 5 ủy viên thường trực HĐBA gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Anh.

Trong khi đó, khoảng 27.000 người ở thủ đô Brussels của Bỉ đã xuống đường tuần hành kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza.

Cuộc tuần hành này là sáng kiến của một số hiệp hội ở Bỉ, trong đó có Hiệp hội Bỉ-Palestine (ABP) và Liên minh những người Do Thái tiến bộ của Bỉ (UPJB). Cuộc tuần hành bắt đầu từ Gare du Nord và đến Gare du Midi, qua Đại lộ Roi Albert II, Đại lộ du Jardin Botanique và tới khu trung tâm của thành phố. Những người tham gia tuần hành đã xếp thành một lá cờ Palestine với lời kêu gọi “Ngừng bắn ngay lập tức!”, đồng thời hối thúc Chính phủ Bỉ nỗ lực hết sức để thiết lập một lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và vĩnh viễn” ở Gaza.