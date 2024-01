WHO: Thế giới có thể lỡ hẹn một "hiệp ước đại dịch"

Phát biểu tại cuộc họp Ban Giám đốc điều hành WHO tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tuần này, Tổng Giám đốc WHO cho rằng nhiều nước có thể sẽ không thực hiện được cam kết nói trên, trong khi vẫn còn một số vấn đề đáng quan ngại cần được giải quyết.

Tính đến cuối tháng 12/2023, các số liệu của WHO ghi nhận hơn 7 triệu người đã tử vong COVID-19. Mặc dù số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã giảm đáng kể so với thời kỳ đỉnh điểm, nhưng hiện mỗi tháng vẫn có khoảng 10.000 ca tử vong do căn bệnh này tại 50 quốc gia trên thế giới. Đây là cảnh báo của bà Maria van Kerkhove, Giám đốc tạm quyền của WHO phụ trách công tác chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh và đại dịch.

Trước đó, Ban Hội thẩm Công ước Y tế Công cộng Toàn cầu kêu gọi thiết lập một "hiệp ước đại dịch" mới dựa trên những nguyên tắc về đoàn kết, minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng, đồng thời sửa đổi và bổ sung Quy định Y tế Quốc tế hiện có. Một hiệp ước như vậy nhằm giúp các nước kiểm soát tốt hơn sự bùng phát của đại dịch và đưa ra cách ứng phó hiệu quả đối với đại dịch trong tương lai.