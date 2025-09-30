YouTube chi hơn 20 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Mỹ Trump

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29/9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6/1/2021.
YouTube chi hơn 20 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Mỹ Trump

YouTube, thuộc sở hữu của Google, là công ty công nghệ lớn mới nhất đạt thỏa thuận với ông Trump – đã khởi kiện từ tháng 7/2021 với lý do bị kiểm duyệt sai trái. Các nền tảng mạng xã hội lớn khi đó đình chỉ tài khoản của ông vì lo ngại chính trị gia của đảng Cộng hòa có thể kích động bạo lực với cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020.

Theo hồ sơ, khoản tiền sẽ được chuyển cho dự án xây dựng mới tại Nhà Trắng thông qua quỹ phi lợi nhuận Trust for the National Mall, nhằm hỗ trợ xây dựng Phòng Khiêu vũ Nhà Trắng.

Trước đó, tháng 2/2025, mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã đồng ý giải quyết vụ kiện liên quan đến cựu Giám đốc điều hành Jack Dorsey với khoản tiền khoảng 10 triệu USD. Tháng 1/2025, vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống, Meta cũng đã chấp thuận trả 25 triệu USD, trong đó 22 triệu USD dành cho quỹ xây dựng Thư viện Tổng thống tương lai của ông Trump.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ, doanh thu quảng cáo của YouTube trong năm 2024 vượt 36 tỷ USD.

PV
YouTube Tổng thống Mỹ Donald Trump kiện cáo

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
Châu Âu thông qua quy định mới nhằm đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nước sạch và bảo vệ môi trường
(Ngày Nay) - Ngày 29/9, Hội đồng châu Âu đã thông qua chỉ thị giám sát đất, văn bản pháp lý đầu tiên trên toàn Liên minh châu Âu (EU) nhằm thiết lập khung đánh giá và giám sát tình trạng đất. Đây được coi là bước đi quan trọng, khởi đầu cho mục tiêu đầy tham vọng: đưa toàn bộ đất ở châu Âu về trạng thái khỏe mạnh vào năm 2050, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, duy trì nguồn nước sạch và bảo vệ môi trường trong dài hạn.
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
Tập đoàn thời trang nhanh Shein vướng cáo buộc vi phạm hướng dẫn về môi trường
(Ngày Nay) - Tập đoàn thời trang Shein đã không tuân thủ các hướng dẫn quốc tế về nhân quyền và bảo vệ môi trường do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ban hành. Kết luận này được cơ quan giám sát tại Pháp đưa ra ngày 29/9 sau cuộc điều tra chính thức về “gã khổng lồ” thời trang nhanh này.
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
Chính phủ Mỹ có nguy cơ tê liệt vì hai phe Dân chủ, Cộng hòa không thể thỏa hiệp
(Ngày Nay) - Cuộc họp khẩn cấp vào phút chót của Tổng thống Donald Trump và 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của lưỡng viện Quốc hội Mỹ tại Nhà Trắng ngày 29/9 đã kết thúc mà không có sự thỏa hiệp từ bất kỳ bên nào để giữ cho chính phủ liên bang tiếp tục hoạt động sau ngày cuối cùng của tháng này.
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
Bão số 10 đổ bộ, gió giật cấp 14
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 5 giờ sáng 29/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,4 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9–10 (75–102 km/giờ), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga chấp nhận thực tế
(Ngày Nay) - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã kêu gọi Moskva (Moscow) “tỉnh dậy và chấp nhận thực tế”, cho rằng Liên bang Nga chẳng có “gì đáng kể để khoe” về nỗ lực quân sự trong xung đột Ukraine.
Người thân, bạn bè chúc mừng Thùy Dương và huấn luyện viên Ngọc Đợi - Ảnh: Minh Khang
Thùy Dương đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025
(Ngày Nay) -Với 99.58 điểm, Đặng Thị Thùy Dương (1993, TPHCM) đã đăng quang Chuông vàng vọng cổ 2025, vượt qua chuông bạc và chuông đồng là Lê Thị Hà Như (2006, Vĩnh Long) và Vương Quan Trí (2009, An Giang).