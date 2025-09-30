YouTube chi hơn 20 triệu USD để giải quyết vụ kiện liên quan tài khoản của Tổng thống Mỹ Trump

(Ngày Nay) - Theo tài liệu tòa án công bố ngày 29/9, công ty công nghệ YouTube đã chấp thuận trả 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng sau khi nền tảng này đình chỉ tài khoản của ông liên quan đến vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội ngày 6/1/2021.

YouTube, thuộc sở hữu của Google, là công ty công nghệ lớn mới nhất đạt thỏa thuận với ông Trump – đã khởi kiện từ tháng 7/2021 với lý do bị kiểm duyệt sai trái. Các nền tảng mạng xã hội lớn khi đó đình chỉ tài khoản của ông vì lo ngại chính trị gia của đảng Cộng hòa có thể kích động bạo lực với cáo buộc gian lận bầu cử năm 2020.

Theo hồ sơ, khoản tiền sẽ được chuyển cho dự án xây dựng mới tại Nhà Trắng thông qua quỹ phi lợi nhuận Trust for the National Mall, nhằm hỗ trợ xây dựng Phòng Khiêu vũ Nhà Trắng.

Trước đó, tháng 2/2025, mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã đồng ý giải quyết vụ kiện liên quan đến cựu Giám đốc điều hành Jack Dorsey với khoản tiền khoảng 10 triệu USD. Tháng 1/2025, vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống, Meta cũng đã chấp thuận trả 25 triệu USD, trong đó 22 triệu USD dành cho quỹ xây dựng Thư viện Tổng thống tương lai của ông Trump.

Theo báo cáo thường niên năm 2025 nộp lên Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ, doanh thu quảng cáo của YouTube trong năm 2024 vượt 36 tỷ USD.