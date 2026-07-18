Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

11 sở, ngành ở Quảng Trị vượt định mức 24 cấp phó

Nguyễn Hoàng Anh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND quy định số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 24 cấp phó vượt quy định mới, việc sắp xếp, bố trí lại sẽ được triển khai trong quý III/2026 theo lộ trình của Chính phủ.
Sở Tài chính Quảng Trị hiện dôi dư 3 cấp phó. (Ảnh: Hoàng Anh)
Sở Tài chính Quảng Trị hiện dôi dư 3 cấp phó. (Ảnh: Hoàng Anh)

Ngày 17/7/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND quy định số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được bố trí không quá 6 cấp phó; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 5 cấp phó; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và Thanh tra tỉnh không quá 4 cấp phó; Sở Tư pháp và Sở Dân tộc và Tôn giáo không quá 3 cấp phó; Sở Ngoại vụ không quá 2 cấp phó.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn căn cứ số lượng cấp phó được quy định để tổ chức thực hiện; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

Theo thống kê, từ số lượng lãnh đạo hiện có tại các cơ quan chuyên môn, nếu đối chiếu với định mức vừa được ban hành, toàn tỉnh hiện có 24 cấp phó vượt so với số lượng quy định.

Trong 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có 11 cơ quan có số lượng cấp phó cao hơn định mức, trong khi 3 đơn vị gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương và Sở Dân tộc và Tôn giáo đang bảo đảm đúng số lượng theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường hiện có 9 Phó Giám đốc tại mỗi đơn vị, vượt 3 cấp phó so với số lượng tối đa được quy định. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vượt 3 cấp phó; Sở Ngoại vụ vượt 2 cấp phó. Bốn cơ quan gồm Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh đều vượt 1 cấp phó.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp, bố trí lại số lượng cấp phó sẽ được thực hiện trong quý III/2026 theo lộ trình tại Chỉ thị số 18 của Chính phủ. Do các chức danh này thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu phương án sắp xếp theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện theo số lượng cấp phó được quy định; đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

Cùng với việc thực hiện quy định mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đang triển khai phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Trung ương, trong đó có việc điều động một bộ phận cán bộ cấp tỉnh về cấp xã và bố trí cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm vừa giải quyết số lượng cán bộ dôi dư, vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cơ sở.

Nguyễn Hoàng Anh
Quảng Trị bộ máy hành chính sắp xếp hành chính UBND tỉnh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh hoạ.
Ban hành quy định về nhà giáo hợp đồng sau nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng
(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng, tạo hành lang pháp lý thống nhất để các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông.
Thời tiết ngày 18/7: Dự báo mưa to ở Bắc Bộ, có nơi trên 250 mm
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 18/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ mưa to, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng và lượng mưa từ đêm, một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 250 mm.
Sinh viên Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp, cơ hội hiện thực hóa các sáng kiến công nghệ hàng năm.
Ngành khoa học, kỹ thuật và STEM trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh
(Ngày Nay) - Từ những ngành học từng được xem là khó và kén người học, khoa học, kỹ thuật và STEM đang trở thành lựa chọn của nhiều thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026. Sự thay đổi này đến từ cả chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực của Nhà nước, nỗ lực đổi mới đào tạo của các trường đại học và nhu cầu ngày càng lớn của thị trường lao động.
Trao quyền gắn với trách nhiệm giúp chính quyền cơ sở chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm
(Ngày Nay) - Thực tiễn sau một năm triển khai mô hình chính quyền 3 cấp cho thấy, việc phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền được đẩy mạnh song chưa thật sự đồng bộ. Có nơi nhiệm vụ đã được giao nhưng hướng dẫn chưa kịp thời; có nơi thẩm quyền đã được phân cấp nhưng nguồn lực, nhân lực, công cụ quản lý chưa được bố trí phù hợp.
Dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại tại nhà máy của Công ty Euro window.
Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm của tăng trưởng
(Ngày Nay) - Trước những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, doanh nghiệp Việt Nam vẫn gia tăng sức chống chịu, thích ứng và tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng. Bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đã hiện lên rõ nét trong Báo cáo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 vừa được Cục Thống kê công bố ngày 14/7/2026.