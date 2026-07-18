11 sở, ngành ở Quảng Trị vượt định mức 24 cấp phó

(Ngày Nay) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND quy định số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Theo rà soát, toàn tỉnh hiện có 24 cấp phó vượt quy định mới, việc sắp xếp, bố trí lại sẽ được triển khai trong quý III/2026 theo lộ trình của Chính phủ.

Ngày 17/7/2026, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2865/QĐ-UBND quy định số lượng cấp phó của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được bố trí không quá 6 cấp phó; Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 5 cấp phó; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và Thanh tra tỉnh không quá 4 cấp phó; Sở Tư pháp và Sở Dân tộc và Tôn giáo không quá 3 cấp phó; Sở Ngoại vụ không quá 2 cấp phó.

UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn căn cứ số lượng cấp phó được quy định để tổ chức thực hiện; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

Theo thống kê, từ số lượng lãnh đạo hiện có tại các cơ quan chuyên môn, nếu đối chiếu với định mức vừa được ban hành, toàn tỉnh hiện có 24 cấp phó vượt so với số lượng quy định.

Trong 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có 11 cơ quan có số lượng cấp phó cao hơn định mức, trong khi 3 đơn vị gồm Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương và Sở Dân tộc và Tôn giáo đang bảo đảm đúng số lượng theo quy định.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường hiện có 9 Phó Giám đốc tại mỗi đơn vị, vượt 3 cấp phó so với số lượng tối đa được quy định. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vượt 3 cấp phó; Sở Ngoại vụ vượt 2 cấp phó. Bốn cơ quan gồm Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh đều vượt 1 cấp phó.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp, bố trí lại số lượng cấp phó sẽ được thực hiện trong quý III/2026 theo lộ trình tại Chỉ thị số 18 của Chính phủ. Do các chức danh này thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu phương án sắp xếp theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện theo số lượng cấp phó được quy định; đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

Cùng với việc thực hiện quy định mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đang triển khai phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Trung ương, trong đó có việc điều động một bộ phận cán bộ cấp tỉnh về cấp xã và bố trí cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm vừa giải quyết số lượng cán bộ dôi dư, vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cơ sở.