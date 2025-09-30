113 tập thể, doanh nghiệp được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

(Ngày Nay) - Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 sáng 27.9 đã để lại dấu ấn sâu sắc với nghệ thuật, nghi lễ, phát biểu và phần vinh danh 113 tập thể tiêu biểu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, lan tỏa thông điệp “Du lịch Việt Nam: Thông minh – Bản sắc – Bền vững” đến hàng triệu khán giả trong và ngoài nước.

Sáng 27.9, tại Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Báo Văn Hóa đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.

Chương trình có sự đồng hành của: Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thuỷ, Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí – truyền thông và đông đảo khách mời trong và ngoài nước.

Hành trình bứt phá sau đại dịch

Giải thưởng Du lịch Việt Nam – do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Văn Hóa phối hợp tổ chức, là phần thưởng uy tín, danh giá nhất của ngành.

Đây là nơi tôn vinh các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ chức truyền thông tiêu biểu, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho sự hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau những năm tháng khó khăn bởi đại dịch.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ 106 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước đạt 707 nghìn tỷ đồng.

Việt Nam được Ban Thư ký ASEAN đánh giá là quốc gia có tốc độ phục hồi du lịch cao nhất khu vực, đạt 98% so với trước dịch, đồng thời nằm trong nhóm quốc gia có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới theo UN Tourism.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh: “Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, đất nước ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám – Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, 65 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam. Tổ chức lễ trao giải đúng Ngày Du lịch Thế giới 27.9 càng khẳng định quyết tâm phát triển du lịch thông minh, đậm bản sắc và bền vững.”

Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng tới 113 tập thể được vinh danh, đồng thời tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh Việt Nam – điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ thế giới.

Biến khát vọng thành hành động

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch nhấn mạnh du lịch không chỉ là ngành kinh tế thuần túy, mà còn là ngành công nghiệp của trải nghiệm, cảm xúc, là “nghệ thuật kết nối” để lan tỏa hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách.

Phó Thủ tướng khẳng định, những thành tựu thời gian qua là kết quả của một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị văn hóa làm trọng tâm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Mục tiêu năm 2025 được đặt ra đầy thách thức nhưng cũng đầy khát vọng: 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng.

“Chúng ta hãy biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành hiện thực; đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo để du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước phồn vinh, hạnh phúc,” Phó Thủ tướng kêu gọi.

Vinh danh 113 đơn vị tiêu biểu – khẳng định thương hiệu quốc gia

Năm nay, Giải thưởng Du lịch Việt Nam vinh danh 113 tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu trong số 209 hồ sơ tham dự. Các đơn vị được chọn lọc thông qua quy trình minh bạch, khách quan với sự tham gia của hội đồng chuyên môn.

Các hạng mục phản ánh bức tranh đa dạng của ngành:

- Lữ hành: Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa, Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách Việt ra nước ngoài.

- Lưu trú: Top 10 khách sạn 5 sao, Top 10 khách sạn 4 sao, Top 10 khách sạn Xanh.

- Vận chuyển: Doanh nghiệp hàng không, đường sắt, đường thủy và ô tô phục vụ khách du lịch tốt nhất.

- Nhà hàng, spa, sân gôn: 05 nhà hàng ẩm thực, 05 spa chăm sóc sức khỏe, 10 sân gôn tiêu biểu.

- Sáng tạo, cộng đồng, truyền thông, đào tạo: Sản phẩm du lịch đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Đảo Ký ức Hội An”; Làng gốm Thanh Hà; 05 cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất; 5 cơ quan truyền thông tiêu biểu, trong đó có Báo Văn Hóa.

Việc tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận đóng góp, mà còn là lời khẳng định thương hiệu quốc gia: Du lịch Việt Nam – thông minh, bản sắc, bền vững. Đây chính là thước đo uy tín của ngành, góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước thân thiện, an toàn, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.

Khép lại buổi lễ, giai điệu “Yêu nụ cười Việt Nam” vang lên như lời nhắn gửi: Du lịch Việt Nam đang viết tiếp một câu chuyện mới – câu chuyện của trải nghiệm, sáng tạo và khát vọng vươn tầm thế giới.

Một số hình ảnh các đơn vị nhận giải thưởng