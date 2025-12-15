Singapore bước vào mùa lễ hội sôi động với loạt sự kiện giải trí, nghệ thuật và trải nghiệm mới

(Ngày Nay) - Tháng cuối năm 2025, Singapore tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến đô thị năng động hàng đầu châu Á khi đồng loạt giới thiệu chuỗi sự kiện giải trí – nghệ thuật quy mô lớn, các trải nghiệm nhập vai mới và được quốc tế vinh danh trong danh sách những điểm đến đáng du lịch nhất năm 2026.

Theo bản tin Singapore: In the Spotlight số tháng 12/2025 của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), Đảo quốc đang bước vào cao điểm mùa lễ hội với lịch trình dày đặc, trải dài từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến mua sắm và trải nghiệm đa giác quan.

Sân khấu giải trí bùng nổ dịp đón năm mới

Điểm nhấn đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là sự đổ bộ của loạt nghệ sĩ quốc tế. Nhóm nhạc huyền thoại K-pop Super Junior sẽ đảm nhận vai trò biểu diễn chính tại sự kiện Singapore Sports Hub Countdown 2026 vào đêm 31/12/2025, mở màn cho năm mới bằng một sân khấu được mong đợi bậc nhất. Ngay sau đó, nhóm tiếp tục tổ chức hai đêm concert Super Show 10 tại Singapore Indoor Stadium vào ngày 2 và 3/1/2026.

Cùng thời điểm, Marina Bay Sands lần đầu tiên tổ chức lễ hội đón năm mới trong nhà quy mô lớn mang tên Singland Festival. Đại tiệc âm nhạc quy tụ những cái tên nổi bật như Rain, NE-YO, Terry Lin và Henry Lau, với bốn đêm diễn mang màu sắc âm nhạc đa dạng, kết hợp giữa văn hóa châu Á và Âu – Mỹ.

Marina Bay Countdown 2026: Khép lại SG60 bằng “bản giao hưởng pháo hoa”

Chuỗi sự kiện Marina Bay Singapore Countdown 2026 do Cơ quan Tái phát triển Đô thị Singapore (URA) tổ chức là tâm điểm của mùa lễ hội cuối năm, đồng thời khép lại các hoạt động kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Singapore (SG60).

Đêm giao thừa sẽ chứng kiến màn pháo hoa 360° mang tên ELYSIUM, được dàn dựng như một bản giao hưởng kéo dài một giờ, với tổng thời lượng bắn pháo hoa lên tới 30 phút. Toàn bộ khu vực Marina Bay sẽ trở thành một “sân khấu mở”, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật thị giác, đánh dấu khoảnh khắc chuyển giao sang năm 2026.

Trải nghiệm nhập vai mới: từ “Vùng đất Hạnh phúc” đến thế giới K-pop trên Netflix

Song song với các sự kiện quy mô lớn, Singapore cũng giới thiệu nhiều trải nghiệm nhập vai tương tác mới. Dopamine Land, từng gây tiếng vang tại London, Dubai hay Madrid, chính thức mở cửa tại Sentosa từ ngày 19/12/2025. Không gian đa giác quan với chín phòng chủ đề được thiết kế nhằm kích thích cảm xúc tích cực, kết hợp thị giác, âm thanh và xúc giác, hướng tới mọi nhóm du khách.

Đặc biệt, người hâm mộ loạt phim hoạt hình đình đám của Netflix “K-Pop Demon Hunters” sẽ có cơ hội bước vào thế giới của bộ phim thông qua một không gian trải nghiệm độc quyền tại Singapore, diễn ra từ ngày 22/12/2025 đến 11/1/2026. Sự kiện tái hiện bối cảnh Seoul, các nhân vật và không gian biểu tượng của phim, đồng thời giới thiệu loạt sản phẩm lưu niệm chính thức.

Mùa mua sắm và nghệ thuật nối dài đến năm mới

Trong không khí lễ hội, ION Orchard tiếp tục là điểm đến nổi bật với chiến dịch cuối năm The Pinnacle of Christmas. Trung tâm thương mại mang đến các không gian sắp đặt quy mô lớn, các gian pop-up cao cấp cùng sự xuất hiện của nhiều thương hiệu xa xỉ, kéo dài đến đầu tháng 1/2026.

Bước sang đầu năm mới, Tuần lễ Nghệ thuật Singapore 2026 (Singapore Art Week – SAW) sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 31/1/2026, với hơn 100 sự kiện trên khắp đảo quốc. Các triển lãm, sắp đặt tương tác, hội chợ nghệ thuật và dự án nghệ thuật công cộng tiếp tục khẳng định vai trò của Singapore như một trung tâm kết nối nghệ thuật đương đại Đông Nam Á và quốc tế.

Mới đây, tạp chí Travel + Leisure đã xếp Singapore vào danh sách 50 điểm đến đáng du lịch nhất năm 2026, trong hạng mục “Big-City Thrills” – những đô thị lớn giàu trải nghiệm. Bảng xếp hạng ghi nhận sự đổi mới liên tục của Singapore trong hạ tầng giải trí, các điểm tham quan mới và khả năng kết nối thuận tiện, đặc biệt là vai trò của sân bay Changi – nhiều năm liền được vinh danh là sân bay hàng đầu thế giới.

Cùng với đó, chiến dịch quảng bá mới của STB với sự tham gia của nam diễn viên David Corenswet – ngôi sao của phim Superman sắp ra mắt – mang đến góc nhìn khác về Singapore: một đô thị nơi trải nghiệm mạo hiểm, thiên nhiên và nghỉ dưỡng cao cấp cùng tồn tại trong không gian hài hòa.

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 31/10/2025, Singapore đón 14,25 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có gần 300.000 lượt khách đến từ Việt Nam. Những con số này cho thấy sức hút ổn định của Singapore trong bối cảnh du lịch quốc tế tiếp tục phục hồi mạnh mẽ.

Với chuỗi sự kiện liên tục được làm mới, sự đầu tư bài bản vào trải nghiệm và vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ du lịch toàn cầu, Singapore đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động và bền vững.