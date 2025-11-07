360 sản phụ và bệnh nhân hiếm muộn được chăm sóc sức khỏe sinh sản

(Ngày Nay) - Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), BAC A BANK và Tập đoàn TH phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Trung ương (BVPSTW) tổ chức chương trình “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe mẹ và bé - Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ”, giúp hàng trăm phụ nữ mang thai và các cặp vợ chồng hiếm muộn được khám, tư vấn và xét nghiệm miễn phí.

Hoạt động được triển khai với mong muốn hỗ trợ phụ nữ và các gia đình tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lượng, giảm bớt gánh nặng chi phí ban đầu, đồng thời nâng cao hiểu biết và chăm sóc sức khỏe toàn diện trong hành trình làm cha mẹ.

Đang ở tuần thai thứ 38, chị Châu A. (Hà Nội) khá hồi hộp trước thời điểm sinh nở, đặc biệt là những thay đổi của cơ thể trong những tuần cuối. Khi biết tới thông tin về chương trình khám và tư vấn thai kỳ miễn phí được thực hiện bởi các bác sĩ có chuyên môn cao của BVPSTW, chị đã nhanh chóng đăng ký.

Tại chương trình, chị và 251 thai phụ đã được thăm khám và tư vấn trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa. Các bác sĩ cũng hướng dẫn chị cách theo dõi dấu hiệu chuyển dạ, chế độ dinh dưỡng và cách xử lý một số tình huống thường gặp cuối thai kỳ. Điều này đặc biệt cần thiết với người mang thai lần đầu, khi những sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ sinh non và các biến chứng có thể xảy ra.

“Được bác sĩ tư vấn kỹ về cách theo dõi thai kỳ cuối và chuẩn bị sinh nên mình cảm thấy rất yên tâm. Mình hy vọng sẽ có thêm nhiều chương trình như vậy để các mẹ bầu có điều kiện tiếp cận thông tin và dịch vụ y tế chất lượng,” chị chia sẻ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức thăm khám, xét nghiệm và tư vấn cho 108 bệnh nhân hiếm muộn. Đây là cơ hội để các gia đình được chẩn đoán và tư vấn chuyên sâu ngay từ đầu mà không phải lo ngại về chi phí. Hoạt động này không chỉ giúp phát hiện sớm các nguyên nhân gây hiếm muộn, mở ra cơ hội điều trị kịp thời mà còn mang đến niềm hy vọng, sự động viên tinh thần cho những cặp vợ chồng đang trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc làm cha mẹ. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, đồng hành cùng cộng đồng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Nhân dịp này, các đơn vị cũng trao tặng hơn 3.100 sản phẩm dinh dưỡng từ Tập đoàn TH cho tất cả các bệnh nhân và thai phụ đến khám trong thời gian diễn ra chương trình.

Chương trình “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe mẹ và bé - Chắp cánh ước mơ làm cha mẹ” là hoạt động thuộc khuôn khổ dự án Vì mẹ và bé - Vì tầm vóc Việt. Dự án được triển khai nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản - tình dục, sức khỏe tinh thần và dinh dưỡng khi mang thai và nuôi con, nâng cao chất lượng của phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, từ đó đóng góp vào mục tiêu chung quốc gia về nâng cao tầm vóc và thể lực của người Việt Nam.

Trong giai đoạn 6, dự án được Quỹ Vì Tầm Vóc Việt , BAC A BANK và Tập đoàn TH phối hợp với BVPSTW triển khai với nhiều hoạt động đa dạng. Từ đầu năm đến nay, dự án đã thực hiện khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho 1.160 người hưởng lợi, trao tặng quà cho các gia đình chính sách, trao tặng máy xét nghiệm huyết học cho Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Bạch Long Vĩ, hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ tại đảo xa tăng cường khả năng chẩn đoán và ứng phó y tế khẩn cấp. Các hoạt động đã được thực hiện tại các tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng và Nghệ An.