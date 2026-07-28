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6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, 6 ca khúc thuộc Livestage 2 của Tinh Hà “Say Hi” liên tục ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trên các nền tảng nhạc số. Từ Videos Trending in Vietnam, YouTube Charts đến Zing MP3, iTunes Việt Nam, các tiết mục không chỉ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ mà còn cho thấy sức hút của những màu sắc âm nhạc đa dạng khi các Anh Trai kết hợp nhạc cụ truyền thống Việt Nam cùng dàn nghệ sĩ quốc tế.
Team Dương Domic với ca khúc Thế Giới Của Anh
Team Dương Domic với ca khúc Thế Giới Của Anh

Ở bảng Videos Trending in Vietnam, Có Gì Đâu Mà Cay và Mộng Duyên lần lượt vươn lên vị trí Top 1 chỉ sau chưa đầy 24 giờ phát hành. Trên YouTube Charts, hai ca khúc tiếp tục giữ sức hút khi lần lượt đạt hạng #3 (Mộng Duyên) và #5 (Có Gì Đâu Mà Cay). Bên cạnh đó, Thế Giới Của Anh ghi nhận vị trí #8, MVP (Mưa Vội Phóng) đạt #11 và Mất La Bàn đạt #17, cho thấy sức lan tỏa đồng đều của các tiết mục Livestage 2.

6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 1
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 2
Team Kim Long với ca khúc Gentlement.
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 3
Team Captain Boy với ca khúc Có Gì Đâu Mà Cay.

Tại BXH Nhạc Mới Zing MP3, chỉ sau 24 giờ phát hành, các ca khúc của Livestage 2 đã nhanh chóng ghi dấu với nhiều vị trí ấn tượng. Đặc biệt, 5/6 ca khúc đồng loạt chiếm lĩnh Top 5, gồm Mộng Duyên (#1), Thế Giới Của Anh (#2), Có Gì Đâu Mà Cay (#3), Mất La Bàn (#4) và MVP (Mưa Vội Phóng) (#5). Gentleman cũng nhanh chóng góp mặt ở vị trí #11, tiếp tục khẳng định sức hút của loạt ca khúc sau khi chương trình lên sóng.

Album Tinh Hà “Say Hi” Tập 4 cũng nhanh chóng vươn lên Top 1 iTunes Việt Nam chỉ sau 24 giờ phát hành. Đồng thời, cả 6 ca khúc của Livestage 2 đều góp mặt trong Top 10 iTunes Việt Nam, với Có Gì Đâu Mà Cay và Thế Giới Của Anh cùng đạt vị trí #2, Mộng Duyên (#5), Mất La Bàn (#6), MVP (Mưa Vội Phóng) (#8) và Gentleman (#9). Thành tích này tiếp tục cho thấy sự đón nhận tích cực của khán giả dành cho những màu sắc âm nhạc đa dạng mà chương trình mang đến.

Không lựa chọn đi theo một công thức âm nhạc duy nhất, mỗi đội tại Livestage 2 đều mang đến một hướng tiếp cận riêng. Có Gì Đâu Mà Cay mở màn bằng nguồn năng lượng Hip-hop hiện đại kết hợp tiếng đàn nguyệt cùng màn trình diễn guitar của nghệ sĩ quốc tế LEONSASH. MVP (Mưa Vội Phóng) tạo nên màu sắc trẻ trung với bản phối hiện đại, giàu năng lượng với tiếng đàn đá của 2PILLZ và piano, trong khi Mộng Duyên gây ấn tượng nhờ sự hòa quyện giữa trống truyền thống Việt Nam và trống jazz cùng nghệ sĩ quốc tế EMIL VERGO.

Ở một màu sắc khác, Thế Giới Của Anh lựa chọn đưa khán giả trở về không gian Pop Ballad của những năm 2000 thông qua sự kết hợp giữa piano VẬN TOÀN và sáo trúc, tạo nên cảm giác vừa hoài niệm vừa gần gũi. Mất La Bàn khai thác chất liệu tiếng đàn tranh và Saxophone quyến rũ của TORYSAX cùng những câu chuyện giàu cảm xúc của năm nhân vật trên sân khấu. Trong khi đó, Gentleman mang đến một bản phối kết hợp giữa đờn ca tài tử thông qua tiếng đàn cò (đàn nhị)cùng ban kèn đồng LOS FUEGOS HORNS, đồng thời đầu tư phần intro mang đậm màu sắc điện ảnh để mở ra câu chuyện về những “quý ông đánh cắp trái tim” theo một cách tiếp cận mới mẻ.

6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 4
Team Pháp Kiều với ca khúc Mất La Bàn.
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 5
Team Quang Hùng MasterD với ca khúc Mộng Duyên.

Không chỉ dừng lại ở phần âm nhạc, mỗi tiết mục còn được đầu tư đồng bộ về concept, dàn dựng và ngôn ngữ trình diễn. Sáu sân khấu là sáu câu chuyện khác nhau, nơi âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc cùng bổ trợ để tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn. Chính sự thống nhất giữa bản phối và phần trình diễn đã góp phần giúp các ca khúc tiếp tục lan tỏa trên các nền tảng nhạc số sau khi chương trình phát sóng.

Livestage 2 cũng đánh dấu bước đi tiếp theo trong định hướng sáng tạo của Tinh Hà “Say Hi”, khi những nhạc cụ truyền thống Việt Nam được đặt cạnh jazz, hip-hop, pop ballad hay electronic thông qua sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Từ đó, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần rằng âm nhạc không có biên giới, còn sáng tạo luôn bắt đầu từ việc dám vượt qua những giới hạn quen thuộc.

Hành trình của các Anh Trai tại Tinh Hà “Say Hi” vì thế không chỉ được đo bằng những thứ hạng trên các bảng xếp hạng, mà còn bằng những thử nghiệm mới trong âm nhạc, tinh thần dám bứt phá và khát vọng từng bước tiến gần hơn đến hình mẫu của một nghệ sĩ có khả năng chinh phục khán giả bằng chính bản sắc của mình.

6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 6
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 7
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 8
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 9
6 ca khúc Livestage 2 đồng loạt thăng hạng, Tinh Hà “Say Hi” tạo “cơn mưa” thành tích nhạc số ảnh 10

Thành tích trong bài được tổng hợp theo số liệu cao nhất ghi nhận đến ngày 27/7/2026.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

Quỳnh Hoa
Tinh Hà "Say Hi"

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