6 đội thi hé lộ tư duy sáng tạo khác biệt trước thềm Live Stage 1 Tinh Hà "Say Hi"

(Ngày Nay) - Trước khi Live Stage 1 chính thức lên sóng, Tinh Hà "Say Hi" đã tung highlight tập 2, hé lộ màn giới thiệu concept của sáu đội thi. Không chỉ là phần "chào sân", đây còn là dịp để các đội phác họa tư duy dàn dựng, màu sắc âm nhạc và cá tính sân khấu trước khi bước vào vòng trình diễn đầu tiên.

Điểm chung dễ nhận thấy là thay vì chỉ giới thiệu ca khúc, mỗi đội đều xây dựng một câu chuyện hoặc hình tượng riêng, từ đó tạo sự tò mò về những gì sẽ diễn ra trên sân khấu. Xen giữa những màn "flex" đội hình, đấu khẩu và tung hứng cùng MC Trấn Thành là hàng loạt ý tưởng được đầu tư, cho thấy cuộc đua tại Live Stage 1 không chỉ nằm ở giọng hát hay vũ đạo mà còn ở cách kể chuyện bằng âm nhạc.

Trong số đó, đội của HURRYKNG gồm JSOL, CONGB và Vương Bình mở màn với ca khúc Xoay Vòng. Ngay từ phần giao lưu, cả nhóm đã biến tên bài hát thành một màn tung hứng đúng nghĩa khi liên tục chuyền micro cho nhau, khiến MC Trấn Thành nhiều lần phải "xoay vòng" theo câu chuyện của các thành viên.

Đằng sau không khí hài hước ấy là một concept mang nhiều lớp nghĩa. HURRYKNG cho biết hình ảnh sắc trắng đại diện cho sự thuần khiết của tình yêu, sau đó dần xuất hiện những nếp nhăn, vết rách như cách một mối quan hệ thay đổi sau những tổn thương. Phần giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để hé lộ định hướng kể chuyện bằng hình ảnh mà đội theo đuổi.

Trong khi đó, đội của buitruonglinh với Song Luân, Sơn.K và HYO lại chọn cách tạo dấu ấn bằng khả năng khuấy động không khí. Song Luân gần như đảm nhận vai trò "người phát ngôn" của cả đội, liên tục chơi chữ từ tên ca khúc Dancin' My Way và biến phần giới thiệu thành một màn đối đáp đầy tiếng cười.

Không dừng lại ở đó, màn "rap battle" giữa các đội nhanh chóng trở thành điểm nhấn của highlight. Song Luân hài hước gọi đội của WEAN là "new money", trong khi CAPTAIN BOY cũng nhập cuộc với những màn tung hứng quen thuộc. Phần khẩu chiến liên tục được đẩy lên cao khiến MC Trấn Thành nhiều lần bật cười, đồng thời tái hiện không khí đối đầu vốn là "đặc sản" của vũ trụ "Say Hi".

Trái ngược với sự sôi động ấy, đội của Wren Evans gồm CAPTAIN BOY, Thể Thiên và IVAN lại mang đến một màu sắc trầm lắng hơn với ca khúc demo #IDNAT. Nhóm lựa chọn kể câu chuyện về một chàng trai chờ đợi câu trả lời từ người mình yêu nhưng không thể cất thành lời, thay vì tập trung vào những màn tung hứng trên sân khấu.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của thành viên quốc tế IVAN. Trước câu hỏi của MC Trấn Thành về tâm trạng trước Live Stage đầu tiên, nam ca sĩ chỉ ngắn gọn trả lời: "No, I'm excited", thể hiện sự tự tin trước phần thi.

Tuy nhiên, đoạn cuối highlight lại hé lộ một hình ảnh hoàn toàn khác khi IVAN bật khóc sau khi hoàn thành tiết mục vì áp lực quá lớn. Khoảnh khắc Thể Thiên, CoolKid và Wren Evans nhanh chóng đến động viên đồng đội trở thành một trong những phân đoạn giàu cảm xúc nhất, báo hiệu tập 2 sẽ không chỉ có những màn trình diễn mà còn khai thác nhiều góc nhìn phía sau sân khấu.

Nếu Wren Evans chọn sự tiết chế thì đội của Dương Domic gồm Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương và DANG HONG HAI lại xây dựng hình ảnh của một đội hình toàn diện. Thay vì để đội trưởng phát biểu, Dương Domic lần lượt nhường "quyền phát ngôn" cho từng thành viên.

Ali Hoàng Dương tự tin khẳng định đội hội tụ đầy đủ những thế mạnh từ vocal, rap, producer đến dancer, còn Dương Domic cho biết cả nhóm muốn dành toàn bộ năng lượng cho màn trình diễn Bad Night. Xen giữa phần giới thiệu là những màn đối đáp hài hước của Pháp Kiều, trong khi DANG HONG HAI lại ghi điểm bằng sự điềm tĩnh với câu nói ngắn gọn: "Team của em là nói ít làm nhiều nên em xin phép được im lặng". Chính sự đối lập trong cá tính của các thành viên tạo nên màu sắc riêng cho đội.

Ở chiều ngược lại, đội của CoolKid mang đến bầu không khí náo nhiệt ngay từ phần xuất hiện. Đồng hành cùng Quang Hùng MasterD, CODY NAM VÕ và Jaysonlei trong ca khúc 50 Cuộc Gọi Nhỡ, cả nhóm xây dựng hình tượng bốn "tổng tài" với phong cách đồng nhất.

Điểm nhấn thuộc về CoolKid khi lần đầu đảm nhận vai trò đội trưởng nhưng vẫn thể hiện sự tự tin. Câu nói "Mẹ dặn là khiêm tốn nhưng tài năng thì không cho phép" nhanh chóng tạo hiệu ứng trên trường quay, nhận được tràng pháo tay từ các Anh Trai và lời khen của MC Trấn Thành về tinh thần thi đấu cũng như phong thái dẫn dắt đội.

Khép lại phần giới thiệu là đội của WEAN cùng KIMLONG, DILLAN và Xuân Định KY với ca khúc Cô Đơn Anh Cũng Vui. Không xây dựng hình ảnh thống nhất, nhóm lựa chọn khai thác bốn trạng thái cô đơn khác nhau, từ cô đơn trên hành trình theo đuổi ước mơ, trong gia đình, sau đổ vỡ tình cảm cho đến cảm giác lạc lõng vì khác biệt.

Thay vì giải thích toàn bộ câu chuyện, WEAN chủ động giữ lại những nút thắt để dành cho màn trình diễn chính thức tại Live Stage 1. Cách tiếp cận này cũng cho thấy xu hướng chung của nhiều đội năm nay: dùng phần giới thiệu như một "teaser" thay vì tiết lộ toàn bộ ý tưởng.

Qua highlight tập 2, có thể thấy Live Stage 1 sẽ không đơn thuần là cuộc cạnh tranh về kỹ năng biểu diễn. Sáu đội mang đến sáu cách tiếp cận khác nhau, từ kể chuyện bằng hình ảnh, xây dựng nhân vật, khai thác cảm xúc cho đến tạo điểm nhấn bằng sự hài hước và khả năng tương tác. Chính sự đa dạng trong tư duy sáng tạo này hứa hẹn sẽ khiến những màn trình diễn đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi" trở nên khó đoán và nhiều màu sắc hơn.

Song song với việc hé lộ các concept, chương trình cũng chính thức mở cổng bình chọn giai đoạn đầu ở hạng mục "Anh Trai Yêu Thích – Vòng loại". Điểm mới của mùa giải năm nay là lần đầu tiên khán giả có quyền quyết định một suất trở lại vòng chung kết dành cho thí sinh bị loại, đồng thời 10% tổng số lượt bình chọn hợp lệ sẽ được cộng trực tiếp vào điểm của nghệ sĩ tại vòng chung kết. Đây được xem là thay đổi đáng chú ý, giúp tăng sức ảnh hưởng của người xem đối với cục diện cuộc thi ngay từ những Live Stage đầu tiên.

Tinh Hà "Say Hi" phát sóng lúc 20 giờ thứ Bảy hằng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng VieON.