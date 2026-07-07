UNCUT "Tinh Hà Say Hi" hé lộ loạt khoảnh khắc chưa lên sóng, Pháp Kiều gây cười với khái niệm "nưỡm"

(Ngày Nay) - Sau khi Tập 1 lên sóng, Tinh Hà "Say Hi" tiếp tục phát hành hai clip UNCUT, hé lộ nhiều tình huống không xuất hiện trong bản phát sóng chính. Không còn áp lực thi đấu, dàn 24 Anh Trai mang đến những màn tung hứng tự nhiên, những câu chuyện phía sau các mascot cá nhân và cả những khoảnh khắc hậu trường khiến khán giả hiểu thêm về tính cách của từng nghệ sĩ.

Điểm thú vị nhất của UNCUT đầu tiên là phần thuyết trình mascot - vốn chỉ xuất hiện rất ngắn trong tập phát sóng. Khi được "thả" thời lượng, mỗi Anh Trai lại biến sân khấu thành một màn giới thiệu sản phẩm đầy sáng tạo, còn MC Trấn Thành liên tục phải ngắt lời vì... cười quá nhiều.

Khán giả sẽ bắt gặp Ali Hoàng Dương tự tin giới thiệu mascot "Ớt Cục Súc" với ngày sinh "33/3/3033"; buitruonglinh tự nhận mình sở hữu mascot "xấu nhất" nhưng lại khiến cả trường quay bật cười vì câu chuyện đằng sau cái tên "Mì Tôm"; hay Vương Bình mang đến chú voi Bin thích skinship và ngủ nhiều, tạo nên màn đối đáp dí dỏm với Trấn Thành.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều nhất là màn giới thiệu mascot của Pháp Kiều. Không chỉ tạo hình chú rắn màu tím gây chú ý, Pháp Kiều còn "khai sinh" luôn một khái niệm mới khi gọi giới tính của mascot là... "nưỡm", khiến cả trường quay cười nghiêng ngả. Màn đối đáp giữa Pháp Kiều và Trấn Thành về chuyện "con rắn mập" cũng trở thành điểm nhấn của clip.

Bên cạnh những tràng cười, UNCUT cũng giữ lại nhiều chi tiết giúp khán giả hiểu hơn về các nghệ sĩ. JSOL chia sẻ mascot lấy cảm hứng từ chú mèo cưng đã mất, CONGB gắn linh vật với ca khúc solo "Ngôi Sao Hy Vọng", trong khi Sơn.K kể câu chuyện về chiếc cỏ bốn lá gắn với ước mơ trở thành ca sĩ. Những chi tiết nhỏ này không đủ thời lượng để xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng lại tạo nên chiều sâu cho mỗi nhân vật.

Nếu UNCUT đầu tiên thiên về tiếng cười thì UNCUT thứ hai lại xoay quanh hậu trường thử thách "Miền đất hứa" - nơi nhanh chóng trở thành "nỗi ám ảnh" mới của các Anh Trai. Những chiếc máy rung tưởng chừng chỉ là đạo cụ giải trí lại khiến Cody Nam Võ, Vương Bình, Sơn.K cùng nhiều thành viên liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười.

Không chỉ ghi lại phản ứng chân thực của các nghệ sĩ trước thử thách, clip còn hé lộ những cuộc trò chuyện phía sau hậu trường: từ lúc cùng nhau nghĩ slogan, bàn chiến thuật, đến những tâm sự về áp lực chọn đội và hành trình thích nghi với cuộc chơi. Đây cũng là những phân đoạn giúp người xem cảm nhận rõ hơn tinh thần đồng đội và sự gắn kết giữa 24 Anh Trai ngoài sân khấu.

Không có những màn trình diễn hoành tráng hay các vòng thi căng thẳng, hai tập UNCUT lại ghi điểm nhờ chính những khoảnh khắc tự nhiên, ứng biến và không được "đóng khung" theo kịch bản. Với người hâm mộ, đây là cơ hội để thấy một phiên bản gần gũi hơn của dàn Anh Trai; còn với khán giả mới, đây cũng là những lát cắt đủ thú vị để hiểu vì sao chương trình tiếp tục tạo sức hút sau mỗi tập phát sóng.

Chương trình Tinh Hà “Say Hi” phát sóng định kỳ vào lúc 20h thứ Bảy hàng tuần trên HTV2 - Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.