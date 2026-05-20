9 tỉnh Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 16 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 20/5, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Nưa, Bum Tở, Khoen On, Khổng Lào, Mường Kim, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Nậm Sỏ, Nậm Tăm, Tân Phong, Phong Thổ, Thu Lũm, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên là các xã, phường: Mường Lạn, Pú Nhung, Quài Tở, Sín Chải, Tủa Thàng.

Đối với tỉnh Phú Thọ là các xã, phường: Đức Nhàn, Long Cốc, Tân Pheo, Văn Miếu; Bao La, Cẩm Khê, Cao Sơn, Cự Đồng, Đoan Hùng, Mai Châu, Mai Hạ, Phong Châu, Pà Cò, Phùng Nguyên, Quảng Yên, Quy Đức, Tây Cốc, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thọ Văn, Võ Miếu, Xuân Đài; Bản Nguyên, Bằng Luân, Chân Mộng, Chí Đám, Chí Tiên, Dân Chủ, Đào Xá, Đồng Lương, Đông Thành, Dũng Tiến, Hiền Quan, Hoàng Cương, Hợp Kim, Hùng Việt, Hương Cần, Hy Cương, Khả Cửu, Kim Bôi, Lai Đồng, Lâm Thao, Liên Minh, Liên Sơn, Minh Đài, Mường Bi, Âu Cơ, Nông Trang, Phú Thọ, Phú Khê, Phú Mỹ, Phù Ninh, Tam Nông, Tân Mai, Tân Sơn, Thanh Ba, Thượng Long, Tiên Lương, Trạm Thản, Tu Vũ, Văn Lang, Vân Sơn, Vạn Xuân, Xuân Lũng, Yên Thủy, Yên Trị.

Tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Nghĩa Đô; Chế Tạo, Gia Hội, Hạnh Phúc, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Lai, Nậm Có, Púng Luông, Sơn Lương, Tú Lệ.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang gồm các xã, phường: Lâm Bình; Bình An, Bình Ca, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Quang Bình, Tiên Nguyên; Bạch Xa, Cán Tỷ, Cao Bồ, Đồng Tâm, Linh Hồ, Lùng Tám, Minh Quang, Nhữ Khê, An Tường, Minh Xuân, Quản Bạ, Sơn Dương, Sơn Thủy, Tân An, Tân Quang, Tân Thanh, Tân Trào, Thái Bình, Thông Nguyên, Thượng Sơn, Tri Phú, Trung Hà, Xuân Giang, Yên Phú, Yên Thành.

Các xã, phường thuộc tỉnh Thái Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: An Khánh, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Đức Lương, La Hiên, Nam Hòa, Bách Quang, Phan Đình Phùng, Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình, Phú Thịnh, Quang Sơn, Tân Khánh, Văn Hán, Vô Tranh, Yên Bình; Bình Thành, Bình Yên, Chợ Mới, Đại Từ, Dân Tiến, Điềm Thụy, Định Hóa, Hợp Thành, Kha Sơn, La Bằng, Lam Vỹ, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Bá Xuyên, Gia Sàng, Linh Sơn, Phúc Thuận, Quan Triều, Quyết Thắng, Tích Lương, Trung Thành, Vạn Xuân, Phú Đình, Phú Lạc, Phú Lương, Phú Xuyên, Phượng Tiến, Tân Cương, Tân Thành, Thần Sa, Thành Công, Thanh Thịnh, Trại Cau, Tràng Xá, Trung Hội, Văn Lăng, Võ Nhai, Xuân Dương, Yên Trạch.

Tỉnh Lạng Sơn gồm các xã phường: Bằng Mạc, Chi Lăng, Đình Lập, Hoàng Văn Thụ, Hữu Lũng, Lợi Bác, Na Dương, Tân Thành, Tân Tiến, Thất Khê, Thiện Tân, Tràng Định, Tuấn Sơn, Vân Nham, Xuân Dương, Yên Bình.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Ninh có các xã, phường: Bình Liêu, Điền Xá, Đông Ngũ, Đường Hoa, Hải Ninh, Hải Sơn, Hoành Mô, Kỳ Thượng, Lục Hồn, Lương Minh, Cửa Ông, Đông Triều, Hoành Bồ, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Quảng Đức, Quảng La, Thống Nhất, Tiên Yên.

Ngoài ra, tỉnh Bắc Ninh gồm các xã, phường: Bố Hạ, Kép; Biên Sơn, Đồng Kỳ, Đông Phú, Dương Hưu, Hoàng Vân, Lạng Giang, Mỹ Thái, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Chũ, Phượng Sơn, Phúc Hòa, Quang Trung, Sa Lý, Sơn Hải, Tam Tiến, Tân Yên, Tiên Lục, Xuân Lương, Yên Thế

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cũng theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 20/5 đến ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên100mm/3h.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 20/5, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 21/5, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng tỉnh Quảng Ninh cấp 2.

"Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.