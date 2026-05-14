Chó sói lửa xuất hiện trở lại tại Việt Nam sau 20 năm

(Ngày Nay) - Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cho biết, các nhà khoa học vừa ghi nhận hình ảnh chó sói lửa qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong khu bảo tồn.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cho biết, các nhà khoa học vừa ghi nhận hình ảnh chó sói lửa (Cuon alpinus) qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong khu bảo tồn.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, loài thú săn mồi quý hiếm này được ghi nhận ngoài thực địa tại Việt Nam.

Hình ảnh được Trung tâm nghiên cứu IZW (Đức) giám định và kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge. Cá thể chó sói lửa trưởng thành xuất hiện đơn lẻ ở độ cao 1.590m, trong rừng thường xanh ẩm, cách biên giới Lào khoảng 4,3 km.

Trước đó, nhóm nghiên cứu đã triển khai 45 điểm bẫy ảnh tại Pù Hoạt trong 4 tháng, thu được dữ liệu tương đương 6.084 đêm bẫy ảnh.

Chó sói lửa được xếp hạng nguy cấp trong Danh lục đỏ IUCN của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature).

Số lượng ngoài tự nhiên đã suy giảm hơn 80% trong khoảng 30 năm qua do mất sinh cảnh và săn bắt, khiến loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Chó sói lửa gần như vắng bóng trong các nghiên cứu thực địa tại Việt Nam nhiều năm qua, trước đây chỉ ghi nhận khả năng phân bố ở một số khu vực như Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đánh giá, việc ghi nhận chó sói lửa là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời khẳng định giá trị của hệ sinh thái rừng nguyên sinh tại khu vực này.