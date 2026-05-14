Chó sói lửa xuất hiện trở lại tại Việt Nam sau 20 năm

Chó sói lửa quý hiếm được ghi nhận tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Ảnh: Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt.

Ngày 14/5, ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An) cho biết, các nhà khoa học vừa ghi nhận hình ảnh chó sói lửa (Cuon alpinus) qua hệ thống bẫy ảnh đặt trong khu bảo tồn.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 20 năm, loài thú săn mồi quý hiếm này được ghi nhận ngoài thực địa tại Việt Nam.

Hình ảnh được Trung tâm nghiên cứu IZW (Đức) giám định và kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học của Đại học Cambridge. Cá thể chó sói lửa trưởng thành xuất hiện đơn lẻ ở độ cao 1.590m, trong rừng thường xanh ẩm, cách biên giới Lào khoảng 4,3 km.

Trước đó, nhóm nghiên cứu đã triển khai 45 điểm bẫy ảnh tại Pù Hoạt trong 4 tháng, thu được dữ liệu tương đương 6.084 đêm bẫy ảnh.

Chó sói lửa được xếp hạng nguy cấp trong Danh lục đỏ IUCN của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (International Union for Conservation of Nature).

Số lượng ngoài tự nhiên đã suy giảm hơn 80% trong khoảng 30 năm qua do mất sinh cảnh và săn bắt, khiến loài này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Chó sói lửa gần như vắng bóng trong các nghiên cứu thực địa tại Việt Nam nhiều năm qua, trước đây chỉ ghi nhận khả năng phân bố ở một số khu vực như Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An.

Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đánh giá, việc ghi nhận chó sói lửa là tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời khẳng định giá trị của hệ sinh thái rừng nguyên sinh tại khu vực này.

Dính loạt sai phạm, hai công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Chứng khoán Bảo Minh (mã chứng khoán: BMS) và Chứng khoán Beta vừa bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng do hàng loạt sai phạm liên quan đến cho vay, quản lý tiền khách hàng, công bố thông tin và báo cáo tài chính.
(Ngày Nay) - AI và chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chưa từng có cho công nghiệp văn hóa Việt Nam. Nhưng cùng với khả năng lan tỏa sức mạnh mềm quốc gia là áp lực giữ gìn bản sắc, xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh và định hình hệ giá trị cho thế hệ công dân mới.
(Ngày Nay) - Nhiều người đang chạy theo các trào lưu giảm cân trên mạng xã hội như nhịn ăn, cắt tinh bột hay dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc dẫn đến không ít trường hợp nhập viện vì suy kiệt và rối loạn chuyển hóa. Các bác sĩ cảnh báo, việc giảm cân nóng vội, cực đoan có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí đe dọa tính mạng.