28 cá thể rùa quý hiếm “hồi hương” từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương

(Ngày Nay) - Lô rùa quý hiếm “hồi hương” vừa từ Hàn Quốc về Vườn quốc gia Cúc Phương, bao gồm các loài: Rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa hộp trán vàng miền Trung, rùa sa nhân, rùa đất Spengler.

Thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương ngày 13/5 cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Tổ chức Bảo tồn Indo-Myanmar, các cơ quan chức năng của Việt Nam và Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc, tổ chức tiếp nhận lô rùa quý hiếm (bao gồm 28 cá thể rùa) “hồi hương” từ Hàn Quốc về Việt Nam theo tinh thần hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi CITES.

Lô rùa quý hiếm kể trên thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm của Việt Nam, bao gồm: Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons), rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti), rùa sa nhân (Cuora mouhotii), rùa đất Spengler (Geoemyda spengleri). Đây là những loài có giá trị bảo tồn đặc biệt quan trọng, đang bị đe dọa nghiêm trọng ngoài tự nhiên do mất sinh cảnh, săn bắt và buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Theo Vườn quốc gia Cúc Phương, quá trình vận chuyển, kiểm dịch và tiếp nhận lô rùa trên được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật Việt Nam, các quy định của CITES và quy trình thú y quốc tế nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh, sức khỏe và phúc lợi động vật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm dịch bắt buộc, các cá thể rùa sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và đánh giá khả năng bảo tồn lâu dài tại các cơ sở chuyên môn của Vườn quốc gia Cúc Phương. Những cá thể đủ điều kiện sẽ được xem xét phục vụ công tác nhân nuôi bảo tồn, giáo dục bảo tồn và hướng tới khả năng tái thả về môi trường tự nhiên phù hợp trong tương lai.

Sự kiện "hồi hương" của 28 cá thể rùa quý hiếm nêu trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, đồng thời thể hiện trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc thực thi CITES, phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép và phục hồi các loài nguy cấp về quốc gia bản địa.

Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương Nguyễn Văn Chính, cho rằng việc tiếp nhận và “hồi hương” các loài rùa quý hiếm lần này không chỉ mang ý nghĩa về mặt bảo tồn đối với Việt Nam, mà còn thể hiện hiệu quả thiết thực của hợp tác quốc tế trong công tác bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp.

“Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ từ các đối tác quốc tế, nhất là Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc cùng các tổ chức bảo tồn và cơ quan chức năng liên quan. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế trong việc thực thi Công ước CITES, ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép và góp phần phục hồi các loài nguy cấp ngoài tự nhiên,” Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ.

Vai trò là đơn vị tiên phong trong công tác bảo tồn thiên nhiên, cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, ông Chính nhấn mạnh vườn sẽ tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động cứu hộ, chăm sóc, bảo tồn và tái hoang dã các loài nguy cấp, quý hiếm; lan tỏa nhận thức cộng đồng về bảo tồn thiên nhiên, góp phần gìn giữ đa dạng sinh học cho các thế hệ tương lai.

Trong nhiều năm qua, Vườn quốc gia Cúc Phương đã trở thành một trong những trung tâm cứu hộ, bảo tồn và tái hoang dã động vật hoang dã nguy cấp hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Những nỗ lực này góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam cũng như các mục tiêu bảo tồn toàn cầu.

Thông tin thêm về các cá thể rùa trên, Tiến sĩ Kyuho Kang - Chuyên gia nghiên cứu Phòng Quản lý Cứu hộ Động vật Viện Sinh thái quốc gia Hàn Quốc (người trực tiếp vận chuyển động vật sang Việt Nam để bàn giao), cho biết những cá thể rùa này đã bị cơ quan chức năng thu giữ tại Sân bay Quốc tế Incheon của Hàn Quốc, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động buôn bán thú cưng trái phép.

Sau đó, các cá thể rùa đã được chuyển tới Viện Sinh thái Quốc gia Hàn Quốc để chăm sóc và bảo vệ cho đến nay. Tất cả các cá thể rùa này đều không phải loài bản địa của Hàn Quốc, không thể tái thả về tự nhiên tại Hàn Quốc.

Vì vậy, theo Tiến sĩ Kyuho Kang, việc các trung tâm cứu hộ và các cơ sở bảo tồn cùng hợp tác với nhau là vô cùng cần thiết để cứu lấy động vật hoang dã.

“Lần này, chúng tôi đã có một cơ hội rất ý nghĩa khi phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương trong hoạt động ‘hồi hương’ các loài rùa nguy cấp. Và giờ đây, chúng đã được trở về quê hương của mình. Hy vọng các cá thể rùa sẽ tiếp tục được tham gia chương trình tái hoang dã và có thể được thả trở lại môi trường sống tự nhiên của trong tương lai,” Tiến sĩ Kyuho Kang nói.