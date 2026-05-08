Không khí lạnh tràn xuống Bắc Bộ, Hà Nội chuyển mát kèm mưa dông

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 8/5, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, gây mưa vừa, dông rải rác tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to với lượng mưa cục bộ trên 80mm.
Không khí lạnh gây mưa vừa, dông rải rác tại Bắc Bộ, trời chuyển mát.
Theo dự báo, trong ngày 8/5, không khí lạnh sẽ tiếp tục mở rộng xuống Bắc Trung Bộ và một phần Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4 khiến nền nhiệt tại miền Bắc giảm rõ rệt. Nhiệt độ phổ biến ở khu vực đồng bằng dao động từ 23-26 độ C, vùng núi từ 21-23 độ C.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 21 độ C. Thời tiết chuyển mát.Riêng tại Hà Nội, sáng 8/5 xuất hiện mưa vừa kèm dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời tiết chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C. Người dân cần đề phòng ngập úng cục bộ tại các tuyến phố trũng thấp trong thời gian mưa lớn.Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh khiến thời tiết diễn biến phức tạp. Chiều tối và đêm 8/5, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2-3m.

Ngoài ra, các vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông gồm vùng biển quần đảo Trường Sa và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển.

Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao từ 1-2m. Cơ quan khí tượng khuyến cáo ngư dân và các phương tiện trên biển theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh nguy cơ thời tiết cực đoan.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-30, phía Nam 31-33 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

