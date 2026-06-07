920 triệu USD/tháng được Google trả cho hạ tầng tại các trung tâm dữ liệu xAI

(Ngày Nay) - Google vừa ký thỏa thuận trị giá 920 triệu USD mỗi tháng với SpaceX để thuê năng lực tính toán phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu một trong những hợp đồng hạ tầng AI lớn nhất từng được công bố trên thị trường.

Nhu cầu AI bùng nổ đẩy Google tìm thêm năng lực tính toán

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý được CNBC dẫn lại, Google sẽ sử dụng khoảng 110.000 bộ xử lý đồ họa (GPU) Nvidia cùng các bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ và hệ thống phần cứng khác đặt trong các trung tâm dữ liệu của SpaceX. Hợp đồng có hiệu lực từ tháng 10 năm nay đến hết tháng 6/2029 với mức phí cố định 920 triệu USD mỗi tháng, trong khi năng lực tính toán sẽ được triển khai dần từ nay đến hết tháng 9 với mức phí thấp hơn.

Thỏa thuận cũng quy định nếu SpaceX không cung cấp đủ số lượng GPU đã cam kết trước ngày 30/9/2026, Google có quyền chấm dứt hợp đồng ngay lập tức hoặc chấp nhận số lượng GPU thấp hơn với mức giá được điều chỉnh sau thời gian gia hạn một tháng.

Sau năm đầu tiên, cả hai bên đều có thể hủy hợp đồng nếu thông báo trước 90 ngày.

Một phát ngôn viên của Google Cloud cho biết rằng thỏa thuận được ký kết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với nền tảng AI doanh nghiệp Gemini Enterprise. Theo người này, nhu cầu từ khách hàng đang vượt xa dự báo ban đầu của công ty kể từ khi dịch vụ được giới thiệu vào cuối năm ngoái.

SpaceX tìm cách kiếm tiền từ cuộc đua AI

Hợp đồng với Google là thương vụ hạ tầng AI quy mô lớn thứ hai của SpaceX kể từ khi công ty sáp nhập với xAI của Elon Musk hồi tháng 2. Thương vụ đó định giá thực thể hợp nhất ở mức khoảng 1.250 tỷ USD.

Trước đó, Anthropic cũng công bố thỏa thuận sử dụng toàn bộ năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX ở Memphis, bang Tennessee.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh SpaceX chuẩn bị cho đợt IPO được chờ đợi từ lâu. Công ty đang nỗ lực chứng minh rằng khoản đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu AI có thể mang lại nguồn doanh thu thực tế.

Theo bản cáo bạch, chi tiêu vốn của SpaceX trong quý I đạt 10,1 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoảng 7,7 tỷ USD được dành cho các dự án liên quan đến AI.

Tuy nhiên, mảng AI của công ty vẫn đang trong giai đoạn đốt tiền mạnh. Doanh thu quý gần nhất chỉ đạt 818 triệu USD nhưng ghi nhận khoản lỗ hoạt động lên tới 2,5 tỷ USD.

Elon Musk nhiều lần quảng bá mô hình Grok của xAI như đối thủ cạnh tranh với các sản phẩm từ OpenAI, Anthropic và Google. Tuy nhiên, các sản phẩm AI của công ty hiện vẫn chưa tạo được vị thế đáng kể trên thị trường đang tăng trưởng nhanh chóng.

Ngoài ra, SpaceXAI cũng đang đối mặt với nhiều vụ kiện và cuộc điều tra tại Mỹ cũng như một số quốc gia khác liên quan đến việc Grok bị cáo buộc cho phép người dùng dễ dàng tạo ra các hình ảnh khiêu dâm giả mạo bằng công nghệ deepfake từ ảnh và video của người lớn lẫn trẻ em mà không có sự đồng thuận.

Sau làn sóng nhân sự rời khỏi xAI hồi đầu năm, Musk từng thừa nhận Grok cần được xây dựng lại từ đầu. Công ty sau đó đạt thỏa thuận cho phép mua lại startup AI chuyên về lập trình Cursor với mức định giá lên tới 60 tỷ USD.

Google tăng tốc đầu tư

Đối với Google, thỏa thuận với SpaceX phản ánh áp lực ngày càng lớn trong cuộc đua AI toàn cầu.

Công ty mẹ Alphabet gần đây đã nâng dự báo chi tiêu vốn năm nay lên 180 - 190 tỷ USD, cao hơn mức dự kiến trước đó là 175 - 185 tỷ USD. Khoản đầu tư khổng lồ này nhằm mở rộng hạ tầng AI để cạnh tranh với các đối thủ công nghệ lớn.

Trong tuần này, Alphabet cũng công bố kế hoạch huy động 85 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu, trong đó có khoản đầu tư 10 tỷ USD từ tập đoàn Berkshire Hathaway, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng mà công ty mô tả là chưa từng có tiền lệ.

Việc SpaceX tham gia thị trường cho thuê hạ tầng AI cũng đặt công ty vào thế cạnh tranh trực tiếp với nhóm doanh nghiệp "neocloud" - nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ chuyên biệt cho AI - như CoreWeave và Nebius, những đơn vị chuyên cung cấp năng lực tính toán cho các mô hình AI thế hệ mới.

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu Google và SpaceX hợp tác. Cách đây 5 năm, vai trò của hai bên hoàn toàn đảo ngược khi Google cung cấp tài nguyên điện toán và mạng lưới cho SpaceX để hỗ trợ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink.

Giờ đây, khi nhu cầu AI bùng nổ trên toàn cầu, Google lại trở thành khách hàng của SpaceX trong cuộc đua giành quyền tiếp cận các siêu cụm GPU, nguồn tài nguyên được xem là "dầu mỏ" của kỷ nguyên AI hiện nay.