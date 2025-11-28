Người dùng Việt tâm đắc với VF 6: Giá hợp lý, trang bị chuẩn, vận hành xuất sắc

(Ngày Nay) - Sau 2 năm nhận bàn giao, phần đông chủ xe VF 6 thừa nhận, đây là một mẫu xe “có tất cả trong một”, từ sức mạnh khủng, trang bị hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc tới chi phí chẳng phải nghĩ.

“Động cơ mạnh cũng là một tính năng an toàn”

Anh Trần Thanh Tuấn, chủ xe VF 6, sống tại TP.HCM, vẫn nhớ cảm giác bất ngờ khi lần đầu trải nghiệm khả năng vận hành của mẫu SUV điện nhà VinFast. “Khả năng tăng tốc quá tốt, phản hồi chính xác và đầm chắc khi đánh lái. Tôi thường xuyên đi du lịch xa nên rất thích những mẫu xe có khả năng vận hành tốt như VinFast VF 6”, anh Tuấn cho hay.

Theo quan điểm của anh, động cơ mạnh cũng là một tính năng an toàn. Một chiếc xe tăng tốc nhanh và dứt khoát như VF 6 sẽ giúp việc vượt xe cùng chiều trở nên dễ dàng và gọn gàng hơn. Trong những tình huống đó, đôi khi chỉ cần chậm một giây cũng có thể xảy ra tình huống không mong muốn.

Trong khi đó, sự êm ái của động cơ điện giúp hành trình trở nên thư thái hơn. Xe không có tiếng ồn động cơ. Không còn tiếng “i i” hay rung khi khởi động như xe xăng, mang lại cảm giác dễ chịu cho anh mọi lúc mọi nơi.

Nói về độ êm ái khi chạy xe, reviewer Phùng Thế Trọng của kênh Xế Cộng, người vừa hoàn thành chuyến hành trình 10.000 km qua 6 nước Đông Nam Á trên chiếc xe VF 6 Eco cho biết, trải qua quãng đường rất dài, sự êm ái, hoạt động bền bỉ, an toàn của VF 6 đã giúp cho những người ngồi trên xe cùng anh cảm thấy hào hứng, an tâm trong suốt chuyến đi. “Trải qua 28 ngày, mỗi ngày đi khoảng 400 – 500km, cảm xúc, tâm trạng của mọi người vẫn rất thoải mái”, reviewer này nhớ lại.

Đồng tình với quan điểm này, anh Đăng Nguyễn, reviewer của kênh YouTube Mê Xe, một người dùng VF 6 và đã chạy được 5.000 km đầu tiên, cũng đánh giá cao năng lực vận hành và tính an toàn của VF 6. Theo anh, trang bị an toàn của VF 6 là dồi dào so với nhiều đối thủ trong phân khúc với hệ thống ADAS với đầy đủ tính năng như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, hỗ trợ giữ làn... Điều này giúp cho cả người lái và người ngồi cùng trên xe thoải mái và yên tâm hơn trên mỗi hành trình.

Reviewer Đăng Nguyễn cho rằng, ô tô không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà còn thể hiện một phần hình ảnh của chủ xe. “Không ai muốn mặc một bộ quần áo xấu xí ra đường cả. Và VinFast VF 6 là một chiếc xe đẹp”, anh Đăng Nguyễn nhấn mạnh. Khoang nội thất VF 6 được đánh giá cao nhờ cách bố trí tối giản mà vẫn hiện đại. Anh ấn tượng với màn hình HUD trên kính lái, ghế chỉnh điện, màn hình trung tâm lớn và giao diện điều khiển trực quan.

Từ giá lăn bánh đến chi phí sử dụng, VF 6 cho thấy lợi thế rõ rệt

Với giá lăn bánh khoảng hơn 700 triệu đồng, reviewer Đăng Nguyễn nhận định, VF 6 là một chiếc xe có mức giá hợp lý và dễ tiếp cận bậc nhất phân khúc. “Giá lăn bánh VF 6 thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc từ 60-70 triệu đồng”, anh nhận định.

Người mua xe vào thời điểm này sẽ nhận được ưu đãi 4% trên giá bán, ưu đãi tiền mặt khi khách hàng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện với mức 15 triệu đồng, tặng thêm 2% nếu khách hàng đặt mua xe trên website vinfastauto.com.

Bên cạnh giá bán, chi phí sử dụng cũng là một yếu tố khiến chủ xe VF 6 hài lòng. Anh tính toán, với quãng đường 5.000km, trung bình một chiếc xe xăng 1.5L cùng phân khúc, hộp số CVT, chi phí nhiên liệu có thể lên tới 6,5 triệu đồng. Trong khi đó, với VF 6, số tiền là 0 đồng. Thậm chí, nếu phải trả tiền sạc điện, anh cũng chỉ phải rút ví số tiền bằng một phần nhỏ con số trên.

“Với đa số người trẻ thu nhập trung bình 20-30 triệu đồng/tháng, tiết kiệm được vài triệu đồng mỗi tháng là một con số rất đáng kể”, anh nhận định.

Về bảo dưỡng, VF 6 cũng cho thấy ưu thế đặc trưng của dòng xe điện. Theo reviewer Phùng Thế Trọng của kênh Xế Cộng, trước khi thực hiện chuyến đi 6 nước Đông Nam Á, anh đã bảo dưỡng sớm với cột mốc 12.000 km và chi phí chỉ là 500.000 đồng, trong khi xe xăng thường phải bảo dưỡng mốc 5.000 km với chi phí cao gấp đôi.

Ở phân khúc B-SUV, VF 6 đang là mẫu SUV điện gia đình được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Riêng trong tháng 10, VF 6 đã bán ra 2.524 xe, nâng lũy kế 10 tháng đạt 16.949 xe, khẳng định vị thế top đầu xe bán chạy tại một trong những phân khúc luôn có sự cạnh tranh khốc liệt nhất thị trường.

Bên cạnh các ưu đãi về giá bán cho VF 6, trong tháng 11/2025, khách hàng mua xe VinFast VF 3 và VF 5 sẽ được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất (có thể quy đổi ra tiền mặt trị giá 6,5 triệu đồng đối với VF 3 và 12 triệu đồng đối với VF 5), đồng thời được miễn phí chọn màu nâng cao (tương đương 8 triệu đồng).Khách hàng mua xe VF 7 Plus, VF 8 và VF 9 sẽ được ưu đãi trực tiếp 50 triệu đồng hoặc có thể lựa chọn voucher nghỉ dưỡng tại Vinpearl với giá trị tương đương (áp dụng với VF 8 và VF 9).Ngoài ra, tất cả các dòng xe VinFast đều đang được hưởng ưu đãi 4% theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, ưu đãi lên tới 150 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nhận thêm 70 triệu đồng qua tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội và TPHCM, ưu đãi thêm 2% khi mua xe qua kênh trực tuyến... Nếu mua xe trả góp, khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% và ưu đãi lãi suất 3-4%/năm trong 3 năm đầu so với mức thị trường.